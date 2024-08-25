¾®ÁÒÍ¥»Ò¡¡¡ÖÀäÂÐÆü¾Æ¤±¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×´°Á´ËÉÈ÷¾Ò²ð¤â¡Ä¡Ö²ø¤·¤¹¤®¡×¡ÖÃ¯¤À¤«Ê¬¤«¤é¤Ø¤ó¡×¤ÎÀ¼
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾®ÁÒÍ¥»Ò¡Ê40¡Ë¤¬24Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡ÖÀäÂÐÆü¾Æ¤±¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×´°Á´ËÉÈ÷¤Î»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¾®ÁÒ¤Ï¡Öº£Æü¤âÄ«¤«¤éÍ¼Êý¤Þ¤ÇÌîµå¤ò´èÄ¥¤Ã¤¿¡¡Ä¹ÃË¤È¼¡ÃË¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¹õ¤¤Ë¹»Ò¤ËÄ¹Âµ¤Î¹õ¤¤¥È¥Ã¥×¥¹¡¢¥Õ¥§¥¤¥¹¥Þ¥¹¥¯¤ò¤·¤¿»Ñ¤òÈäÏª¤·¡ÖÌîµå¤Î»þ¤Î»ä¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡¡²ø¤·¤¤¤«¤Ê¾Ð¡¡²ø¤·¤¯¤Æ¤â¾Æ¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤!!!! °û¤àÆü¾Æ¤±»ß¤á¤â°û¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖÈ©Ï·²½¤Î8³ä¤¬»ç³°Àþ¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤«¤é¡¢Æü¾Æ¤±¤Ë¤Ïµ¤¤ò¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¡º£Æü¤Ï°ÜÆ°¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç17.8¥¥í¤ÎÁö¹Ôµ÷Î¥¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÌÀÆü¤Ï°ÜÆ°¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤«¤Ê¤êÁö¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡¡ÅÅÆ°¼«Å¾¼Ö¤Ç¤¹¤¬¡¢ÎÉ¤¤±¿Æ°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡12ºÐ¡¢7ºÐ¡¢4ºÐ¤ÎÃË¤Î»Ò¤ÎÊì¤Ç¤¢¤ë¾®ÁÒ¡£º£·î12Æü¤Ë¤ÏÄ¹ÃË¤È¼¡ÃË¤ÎÌîµå¤ÎÎý½¬¤Î¤¿¤á¡¢¡Ö»ä¤â¥°¥é¥¦¥ó¥É¤È¼«Âð¤Î±ýÉü¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Î°ÜÆ°¤ÎÊÂÁö¤Ê¤É¤Ç½µËö¤Ï¤Ï20¥¥í¼«Å¾¼Ö¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ÊÅÅÆ°¼«Å¾¼Ö¤Ç¤¹¤¬¡Ë¡×¤È¹ðÇò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤¡ª¡×¡Ö²ø¤·¤¹¤®¤Þ¤¹¤è¡×¡Ö´°Á´ËÉÈ÷·¿¤æ¤¦¤³¤ê¤ó¡ª¡ª¡ª¡×¡Ö¤«¤Ê¤ê²ø¤·¤¤¡×¡Ö½ë¤½¤¦¡×¡ÖÃ¯¤À¤«Ê¬¤«¤é¤Ø¤ó¡×¡Ö¤æ¤¦¤³¤ê¤ó¤ÎÅØÎÏ¡¢ËÜÅö¤ËÂº·É¤·¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£