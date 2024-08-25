バルセロナvsビルバオ 試合記録
【ラ・リーガ第2節】(Estadi Olímpic Lluís Companys)
バルセロナ 2-1(前半1-1)ビルバオ
<得点者>
[バ]ラミネ・ヤマル(24分)、ロベルト・レバンドフスキ(75分)
[ビ]オイアン・サンセト(42分)
<警告>
[バ]パウ・クバルシ(41分)、マルク・ベルナル(49分)、ロベルト・レバンドフスキ(85分)、フェルミン・ロペス(90分+6)
[ビ]ジェライ・アルバレス(38分)、アレックス・ベレンゲル(56分)、イニゴ・レクエ(87分)、アンデル・エレーラ(90分+6)、Mikel Jauregizar(90分+6)
観衆:46,448人
バルセロナ 2-1(前半1-1)ビルバオ
<得点者>
[バ]ラミネ・ヤマル(24分)、ロベルト・レバンドフスキ(75分)
[ビ]オイアン・サンセト(42分)
<警告>
[バ]パウ・クバルシ(41分)、マルク・ベルナル(49分)、ロベルト・レバンドフスキ(85分)、フェルミン・ロペス(90分+6)
[ビ]ジェライ・アルバレス(38分)、アレックス・ベレンゲル(56分)、イニゴ・レクエ(87分)、アンデル・エレーラ(90分+6)、Mikel Jauregizar(90分+6)
観衆:46,448人