[8.24 セリエA第2節](ジュゼッペ・メアッツァ)

※27:45開始

<出場メンバー>

[インテル]

先発

GK 1 ヤン・ゾマー

DF 15 フランチェスコ・アチェルビ

DF 28 バンジャマン・パバール

DF 95 アレッサンドロ・バストーニ

MF 20 ハカン・チャルハノール

MF 22 ヘンリク・ムヒタリアン

MF 23 ニコロ・バレッラ

MF 32 フェデリコ・ディマルコ

MF 36 マッテオ・ダルミアン

FW 9 マルクス・テュラム

FW 99 メフディ タレミ

控え

GK 12 ラッファエレ・ディ・ジェンナーロ

GK 13 ジョゼップ・マルティネス

DF 2 デンゼル・ダンフリース

DF 30 カルロス・アウグスト

DF 31 Y. Bisseck

DF 47 アレッサンドロ フォンタナローザ

MF 7 ピオトル・ジエリンスキ

MF 16 ダビデ・フラッテージ

MF 21 クリスチャン・アスラニ

FW 8 マルコ・アルナウトビッチ

FW 11 ホアキン・コレア

監督

シモーネ・インザーギ

[レッチェ]

先発

GK 30 ウラディミーロ・ファルコーネ

DF 4 Kialonda Gaspar

DF 6 フェデリコ・バスキロット

DF 17 ヴァランタン・ジェンドレイ

DF 25 アントニーノ・ガッロ

MF 8 H. Rafia

MF 13 P. Dorgu

MF 20 イルベル・ラマダニ

MF 22 ラメック・バンダ

MF 75 B. Pierret

FW 9 ニコラ・クルストビッチ

控え

GK 1 クリスティアン・フリュヒトル

GK 32 J. Samooja

GK 98 A. Borbei

DF 2 A. Pelmard

MF 5 M. Berisha

MF 10 レミ・ウダン

MF 14 ソーリル・ヨハン・ヘルガソン

MF 27 E. McJannet

MF 29 ラサッナ・クリバリ

MF 36 F. Marchwiński

FW 7 テテ・モレンテ

FW 23 R. Burnete

FW 50 サンティアゴ・ピエロッティ

監督

ルカ・ゴッティ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります