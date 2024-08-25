インテルvsレッチェ スタメン発表
[8.24 セリエA第2節](ジュゼッペ・メアッツァ)
※27:45開始
<出場メンバー>
[インテル]
先発
GK 1 ヤン・ゾマー
DF 15 フランチェスコ・アチェルビ
DF 28 バンジャマン・パバール
DF 95 アレッサンドロ・バストーニ
MF 20 ハカン・チャルハノール
MF 22 ヘンリク・ムヒタリアン
MF 23 ニコロ・バレッラ
MF 32 フェデリコ・ディマルコ
MF 36 マッテオ・ダルミアン
FW 9 マルクス・テュラム
FW 99 メフディ タレミ
控え
GK 12 ラッファエレ・ディ・ジェンナーロ
GK 13 ジョゼップ・マルティネス
DF 2 デンゼル・ダンフリース
DF 30 カルロス・アウグスト
DF 31 Y. Bisseck
DF 47 アレッサンドロ フォンタナローザ
MF 7 ピオトル・ジエリンスキ
MF 16 ダビデ・フラッテージ
MF 21 クリスチャン・アスラニ
FW 8 マルコ・アルナウトビッチ
FW 11 ホアキン・コレア
監督
シモーネ・インザーギ
[レッチェ]
先発
GK 30 ウラディミーロ・ファルコーネ
DF 4 Kialonda Gaspar
DF 6 フェデリコ・バスキロット
DF 17 ヴァランタン・ジェンドレイ
DF 25 アントニーノ・ガッロ
MF 8 H. Rafia
MF 13 P. Dorgu
MF 20 イルベル・ラマダニ
MF 22 ラメック・バンダ
MF 75 B. Pierret
FW 9 ニコラ・クルストビッチ
控え
GK 1 クリスティアン・フリュヒトル
GK 32 J. Samooja
GK 98 A. Borbei
DF 2 A. Pelmard
MF 5 M. Berisha
MF 10 レミ・ウダン
MF 14 ソーリル・ヨハン・ヘルガソン
MF 27 E. McJannet
MF 29 ラサッナ・クリバリ
MF 36 F. Marchwiński
FW 7 テテ・モレンテ
FW 23 R. Burnete
FW 50 サンティアゴ・ピエロッティ
監督
ルカ・ゴッティ
※27:45開始
<出場メンバー>
[インテル]
先発
GK 1 ヤン・ゾマー
DF 15 フランチェスコ・アチェルビ
DF 28 バンジャマン・パバール
DF 95 アレッサンドロ・バストーニ
MF 20 ハカン・チャルハノール
MF 22 ヘンリク・ムヒタリアン
MF 23 ニコロ・バレッラ
MF 32 フェデリコ・ディマルコ
MF 36 マッテオ・ダルミアン
FW 99 メフディ タレミ
控え
GK 12 ラッファエレ・ディ・ジェンナーロ
GK 13 ジョゼップ・マルティネス
DF 2 デンゼル・ダンフリース
DF 30 カルロス・アウグスト
DF 31 Y. Bisseck
DF 47 アレッサンドロ フォンタナローザ
MF 7 ピオトル・ジエリンスキ
MF 16 ダビデ・フラッテージ
MF 21 クリスチャン・アスラニ
FW 8 マルコ・アルナウトビッチ
FW 11 ホアキン・コレア
監督
シモーネ・インザーギ
[レッチェ]
先発
GK 30 ウラディミーロ・ファルコーネ
DF 4 Kialonda Gaspar
DF 6 フェデリコ・バスキロット
DF 17 ヴァランタン・ジェンドレイ
DF 25 アントニーノ・ガッロ
MF 8 H. Rafia
MF 13 P. Dorgu
MF 20 イルベル・ラマダニ
MF 22 ラメック・バンダ
MF 75 B. Pierret
FW 9 ニコラ・クルストビッチ
控え
GK 1 クリスティアン・フリュヒトル
GK 32 J. Samooja
GK 98 A. Borbei
DF 2 A. Pelmard
MF 5 M. Berisha
MF 10 レミ・ウダン
MF 14 ソーリル・ヨハン・ヘルガソン
MF 27 E. McJannet
MF 29 ラサッナ・クリバリ
MF 36 F. Marchwiński
FW 7 テテ・モレンテ
FW 23 R. Burnete
FW 50 サンティアゴ・ピエロッティ
監督
ルカ・ゴッティ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります