【プレミアリーグ第2節】(エティハド スタジアム)

マンチェスター・C 4-1(前半3-1)イプスウィッチ

<得点者>

[マ]アーリング・ハーランド3(12分、16分、88分)、ケビン・デ・ブライネ(14分)

[イ]サミー・スモディクス(7分)

<警告>

[マ]ルベン・ディアス(59分)、ジャック・グリーリッシュ(90分+5)

[イ]サム・モーシー(36分)、サミー・スモディクス(55分)、アリ・アル=ハマディ(90分+4)

マンCは淡々と逆転勝利…ハーランド今季初ハット、デ・ブライネ1G1A、昇格組イプスウィッチ粉砕で開幕2連勝