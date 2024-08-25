マンチェスター・Cvsイプスウィッチ 試合記録
【プレミアリーグ第2節】(エティハド スタジアム)
マンチェスター・C 4-1(前半3-1)イプスウィッチ
<得点者>
[マ]アーリング・ハーランド3(12分、16分、88分)、ケビン・デ・ブライネ(14分)
[イ]サミー・スモディクス(7分)
<警告>
[マ]ルベン・ディアス(59分)、ジャック・グリーリッシュ(90分+5)
[イ]サム・モーシー(36分)、サミー・スモディクス(55分)、アリ・アル=ハマディ(90分+4)
└マンCは淡々と逆転勝利…ハーランド今季初ハット、デ・ブライネ1G1A、昇格組イプスウィッチ粉砕で開幕2連勝
マンチェスター・C 4-1(前半3-1)イプスウィッチ
<得点者>
[マ]アーリング・ハーランド3(12分、16分、88分)、ケビン・デ・ブライネ(14分)
[イ]サミー・スモディクス(7分)
<警告>
[マ]ルベン・ディアス(59分)、ジャック・グリーリッシュ(90分+5)
[イ]サム・モーシー(36分)、サミー・スモディクス(55分)、アリ・アル=ハマディ(90分+4)
└マンCは淡々と逆転勝利…ハーランド今季初ハット、デ・ブライネ1G1A、昇格組イプスウィッチ粉砕で開幕2連勝