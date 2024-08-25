[8.24 ラ・リーガ第2節](Estadi Olímpic Lluís Companys)

※26:00開始

<出場メンバー>

[バルセロナ]

先発

GK 1 マルク・アンドレ・テア・シュテーゲン

DF 2 パウ・クバルシ

DF 3 アレックス・バルデ

DF 5 イニゴ・マルティネス

DF 23 ジュール・クンデ

MF 7 フェラン・トーレス

MF 8 ペドリ

MF 11 ラフィーニャ

MF 19 ラミネ・ヤマル

MF 28 マルク・ベルナル

FW 9 ロベルト・レバンドフスキ

控え

GK 13 イニャキ・ペーニャ

GK 26 Ander Astralaga

DF 24 エリック・ガルシア

DF 29 Álex Valle

DF 32 Héctor Fort

DF 35 ジェラール・マルティン

DF 36 Sergi Domínguez

MF 14 パブロ・トーレ

MF 16 フェルミン・ロペス

MF 17 マルク・カサド

FW 18 パウ・ビクトル

監督

ハンジ・フリック

[アスレティック・ビルバオ]

先発

GK 26 アレックス・パディージャ

DF 3 ダニエル・ビビアン

DF 5 ジェライ・アルバレス

DF 15 イニゴ・レクエ

DF 17 ユーリ・ベルチチェ

MF 6 ミケル・ベスガ

MF 7 アレックス・ベレンゲル

MF 8 オイアン・サンセト

MF 10 ニコラス・ウィリアムス

MF 24 ベニャト・プラドス

FW 9 イニャキ・ウィリアムス

控え

GK 13 フレン・アギレサバラ

GK 34 Oier Gastesi

DF 2 アンドニ・ゴロサベル

DF 18 オスカル・デ・マルコス

DF 27 Unai Eguíluz

DF 32 Adama Boiro

MF 20 ウナイ・ゴメス

MF 21 アンデル・エレーラ

MF 31 Mikel Jauregizar

FW 12 ゴルカ・グルセタ

FW 19 Javi Martón

FW 23 マルコム・アドゥ

監督

エルネスト・バルベルデ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります