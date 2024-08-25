バルセロナvsビルバオ スタメン発表
[8.24 ラ・リーガ第2節](Estadi Olímpic Lluís Companys)
※26:00開始
<出場メンバー>
[バルセロナ]
先発
GK 1 マルク・アンドレ・テア・シュテーゲン
DF 2 パウ・クバルシ
DF 3 アレックス・バルデ
DF 5 イニゴ・マルティネス
DF 23 ジュール・クンデ
MF 7 フェラン・トーレス
MF 8 ペドリ
MF 11 ラフィーニャ
MF 19 ラミネ・ヤマル
MF 28 マルク・ベルナル
FW 9 ロベルト・レバンドフスキ
控え
GK 13 イニャキ・ペーニャ
GK 26 Ander Astralaga
DF 24 エリック・ガルシア
DF 29 Álex Valle
DF 32 Héctor Fort
DF 35 ジェラール・マルティン
DF 36 Sergi Domínguez
MF 14 パブロ・トーレ
MF 16 フェルミン・ロペス
MF 17 マルク・カサド
FW 18 パウ・ビクトル
監督
ハンジ・フリック
[アスレティック・ビルバオ]
先発
GK 26 アレックス・パディージャ
DF 3 ダニエル・ビビアン
DF 5 ジェライ・アルバレス
DF 15 イニゴ・レクエ
DF 17 ユーリ・ベルチチェ
MF 6 ミケル・ベスガ
MF 7 アレックス・ベレンゲル
MF 8 オイアン・サンセト
MF 10 ニコラス・ウィリアムス
MF 24 ベニャト・プラドス
FW 9 イニャキ・ウィリアムス
控え
GK 13 フレン・アギレサバラ
GK 34 Oier Gastesi
DF 2 アンドニ・ゴロサベル
DF 18 オスカル・デ・マルコス
DF 27 Unai Eguíluz
DF 32 Adama Boiro
MF 20 ウナイ・ゴメス
MF 21 アンデル・エレーラ
MF 31 Mikel Jauregizar
FW 12 ゴルカ・グルセタ
FW 19 Javi Martón
FW 23 マルコム・アドゥ
監督
エルネスト・バルベルデ
※26:00開始
<出場メンバー>
[バルセロナ]
先発
GK 1 マルク・アンドレ・テア・シュテーゲン
DF 2 パウ・クバルシ
DF 3 アレックス・バルデ
DF 5 イニゴ・マルティネス
DF 23 ジュール・クンデ
MF 7 フェラン・トーレス
MF 8 ペドリ
MF 11 ラフィーニャ
MF 19 ラミネ・ヤマル
FW 9 ロベルト・レバンドフスキ
控え
GK 13 イニャキ・ペーニャ
GK 26 Ander Astralaga
DF 24 エリック・ガルシア
DF 29 Álex Valle
DF 32 Héctor Fort
DF 35 ジェラール・マルティン
DF 36 Sergi Domínguez
MF 14 パブロ・トーレ
MF 16 フェルミン・ロペス
MF 17 マルク・カサド
FW 18 パウ・ビクトル
監督
ハンジ・フリック
[アスレティック・ビルバオ]
先発
GK 26 アレックス・パディージャ
DF 3 ダニエル・ビビアン
DF 5 ジェライ・アルバレス
DF 15 イニゴ・レクエ
DF 17 ユーリ・ベルチチェ
MF 6 ミケル・ベスガ
MF 7 アレックス・ベレンゲル
MF 8 オイアン・サンセト
MF 10 ニコラス・ウィリアムス
MF 24 ベニャト・プラドス
FW 9 イニャキ・ウィリアムス
控え
GK 13 フレン・アギレサバラ
GK 34 Oier Gastesi
DF 2 アンドニ・ゴロサベル
DF 18 オスカル・デ・マルコス
DF 27 Unai Eguíluz
DF 32 Adama Boiro
MF 20 ウナイ・ゴメス
MF 21 アンデル・エレーラ
MF 31 Mikel Jauregizar
FW 12 ゴルカ・グルセタ
FW 19 Javi Martón
FW 23 マルコム・アドゥ
監督
エルネスト・バルベルデ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります