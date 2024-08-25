[8.24 セリエA第2節](エンニオ・タルディーニ)

※25:30開始

<出場メンバー>

[パルマ]

先発

GK 31 鈴木彩艶

DF 4 ボトンド・バログ

DF 14 エマヌエーレ・バレーリ

DF 26 W. Coulibaly

DF 39 A. Circati

MF 8 ナウエル・エステベス

MF 10 Adrián Bernabé

MF 19 ジモン・ゾーム

MF 28 バレンティン・ミハイラ

MF 98 デニス・マン

FW 13 A. Bonny

控え

GK 1 レアンドロ チチソラ

GK 40 E. Corvi

DF 15 E. Delprato

MF 20 A. Hainaut

MF 23 D. Camara

MF 25 ウィラン・シプリアン

MF 62 M. Kowalski

FW 11 P. Almqvist

FW 22 マッテオ・カンチェッリエリ

FW 61 A. Haj Mohamed

FW 64 D. Mikołajewski

監督

Fabio Pecchia

[ミラン]

先発

GK 16 マイク・メニャン

DF 2 ダビデ・カラブリア

DF 19 テオ・エルナンデス

DF 23 フィカヨ・トモリ

DF 31 ストラヒニャ パヴロヴィッチ

MF 8 ルベン・ロフタス・チーク

MF 10 ラファエル・レオン

MF 11 クリスティアン・プリシッチ

MF 14 ティジャーニ・ラインデルス

MF 80 ユヌス・ムサ

FW 17 ノア・オカフォー

控え

GK 25 N. Raveyre

GK 96 L. Torriani

DF 22 エメルソン

DF 28 マリック・ティアウ

DF 46 マッテオ・ガッビア

MF 4 イスマエル・ベナセル

MF 29 ユスフ・フォファナ

MF 42 フィリッポ・テラッチャーノ

FW 9 ルカ・ヨビッチ

FW 21 サムエル・チュクウェゼ

FW 56 アレクシス・サレマーカーズ

監督

パウロ・フォンセカ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります