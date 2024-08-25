パルマvsミラン スタメン発表
[8.24 セリエA第2節](エンニオ・タルディーニ)
※25:30開始
<出場メンバー>
[パルマ]
先発
GK 31 鈴木彩艶
DF 4 ボトンド・バログ
DF 14 エマヌエーレ・バレーリ
DF 26 W. Coulibaly
DF 39 A. Circati
MF 8 ナウエル・エステベス
MF 10 Adrián Bernabé
MF 19 ジモン・ゾーム
MF 28 バレンティン・ミハイラ
MF 98 デニス・マン
FW 13 A. Bonny
控え
GK 1 レアンドロ チチソラ
GK 40 E. Corvi
DF 15 E. Delprato
MF 20 A. Hainaut
MF 23 D. Camara
MF 25 ウィラン・シプリアン
MF 62 M. Kowalski
FW 11 P. Almqvist
FW 22 マッテオ・カンチェッリエリ
FW 61 A. Haj Mohamed
FW 64 D. Mikołajewski
監督
Fabio Pecchia
[ミラン]
先発
GK 16 マイク・メニャン
DF 2 ダビデ・カラブリア
DF 19 テオ・エルナンデス
DF 23 フィカヨ・トモリ
DF 31 ストラヒニャ パヴロヴィッチ
MF 8 ルベン・ロフタス・チーク
MF 10 ラファエル・レオン
MF 11 クリスティアン・プリシッチ
MF 14 ティジャーニ・ラインデルス
MF 80 ユヌス・ムサ
FW 17 ノア・オカフォー
控え
GK 25 N. Raveyre
GK 96 L. Torriani
DF 22 エメルソン
DF 28 マリック・ティアウ
DF 46 マッテオ・ガッビア
MF 4 イスマエル・ベナセル
MF 29 ユスフ・フォファナ
MF 42 フィリッポ・テラッチャーノ
FW 9 ルカ・ヨビッチ
FW 21 サムエル・チュクウェゼ
FW 56 アレクシス・サレマーカーズ
監督
パウロ・フォンセカ
※25:30開始
<出場メンバー>
[パルマ]
先発
GK 31 鈴木彩艶
DF 4 ボトンド・バログ
DF 14 エマヌエーレ・バレーリ
DF 26 W. Coulibaly
DF 39 A. Circati
MF 8 ナウエル・エステベス
MF 10 Adrián Bernabé
MF 19 ジモン・ゾーム
MF 28 バレンティン・ミハイラ
FW 13 A. Bonny
控え
GK 1 レアンドロ チチソラ
GK 40 E. Corvi
DF 15 E. Delprato
MF 20 A. Hainaut
MF 23 D. Camara
MF 25 ウィラン・シプリアン
MF 62 M. Kowalski
FW 11 P. Almqvist
FW 22 マッテオ・カンチェッリエリ
FW 61 A. Haj Mohamed
FW 64 D. Mikołajewski
監督
Fabio Pecchia
[ミラン]
先発
GK 16 マイク・メニャン
DF 2 ダビデ・カラブリア
DF 19 テオ・エルナンデス
DF 23 フィカヨ・トモリ
DF 31 ストラヒニャ パヴロヴィッチ
MF 8 ルベン・ロフタス・チーク
MF 10 ラファエル・レオン
MF 11 クリスティアン・プリシッチ
MF 14 ティジャーニ・ラインデルス
MF 80 ユヌス・ムサ
FW 17 ノア・オカフォー
控え
GK 25 N. Raveyre
GK 96 L. Torriani
DF 22 エメルソン
DF 28 マリック・ティアウ
DF 46 マッテオ・ガッビア
MF 4 イスマエル・ベナセル
MF 29 ユスフ・フォファナ
MF 42 フィリッポ・テラッチャーノ
FW 9 ルカ・ヨビッチ
FW 21 サムエル・チュクウェゼ
FW 56 アレクシス・サレマーカーズ
監督
パウロ・フォンセカ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります