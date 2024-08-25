アストン・ビラvsアーセナル スタメン発表
[8.24 プレミアリーグ第2節](ヴィラ・パーク)
※25:30開始
<出場メンバー>
[アストン・ビラ]
先発
GK 23 エミリアーノ・マルティネス
DF 2 マティ・キャッシュ
DF 4 エズリ・コンサ
DF 12 リュカ・ディーニュ
DF 14 パウ・トーレス
MF 7 ジョン・マッギン
MF 8 ユーリ・ティーレマンス
MF 24 アマドゥ・オナナ
MF 27 モーガン・ロジャーズ
MF 31 レオン・ベイリー
FW 11 オリー・ワトキンス
控え
GK 18 ジョー・ガウチ
DF 3 ジエゴ・カルロス
DF 20 コスタ・ネデリコビッチ
DF 22 イアン・マートセン
MF 6 ロス・バークリー
MF 10 エミリアーノ・ブエンディア
MF 41 ジェイコブ・ラムジー
FW 9 ジョン・デュラン
FW 19 ジェイデン・フィロジェン・ビデイス
監督
ウナイ・エメリ
[アーセナル]
先発
GK 22 ダビド・ラヤ
DF 2 ウィリアン・サリバ
DF 4 ベン・ホワイト
DF 6 ガブリエル・マガリャンイス
DF 12 ユリエン ティンバー
MF 5 トーマス・パーティ
MF 8 マルティン・ウーデゴーア
MF 41 デクラン・ライス
FW 7 ブカヨ・サカ
FW 11 ガブリエル・マルティネッリ
FW 29 カイ・ハバーツ
控え
GK 1 アーロン・ラムズデール
DF 15 ヤクブ・キビオル
DF 17 オレクサンドル・ジンチェンコ
DF 33 リッカルド・カラフィオーリ
MF 20 ジョルジーニョ
MF 53 イーサン・ヌワネリ
FW 14 エディ・エンケティア
FW 19 レアンドロ・トロサール
FW 24 リース・ネルソン
監督
ミケル・アルテタ
※25:30開始
<出場メンバー>
[アストン・ビラ]
先発
GK 23 エミリアーノ・マルティネス
DF 2 マティ・キャッシュ
DF 4 エズリ・コンサ
DF 12 リュカ・ディーニュ
DF 14 パウ・トーレス
MF 7 ジョン・マッギン
MF 8 ユーリ・ティーレマンス
MF 24 アマドゥ・オナナ
MF 27 モーガン・ロジャーズ
MF 31 レオン・ベイリー
FW 11 オリー・ワトキンス
GK 18 ジョー・ガウチ
DF 3 ジエゴ・カルロス
DF 20 コスタ・ネデリコビッチ
DF 22 イアン・マートセン
MF 6 ロス・バークリー
MF 10 エミリアーノ・ブエンディア
MF 41 ジェイコブ・ラムジー
FW 9 ジョン・デュラン
FW 19 ジェイデン・フィロジェン・ビデイス
監督
ウナイ・エメリ
[アーセナル]
先発
GK 22 ダビド・ラヤ
DF 2 ウィリアン・サリバ
DF 4 ベン・ホワイト
DF 6 ガブリエル・マガリャンイス
DF 12 ユリエン ティンバー
MF 5 トーマス・パーティ
MF 8 マルティン・ウーデゴーア
MF 41 デクラン・ライス
FW 7 ブカヨ・サカ
FW 11 ガブリエル・マルティネッリ
FW 29 カイ・ハバーツ
控え
GK 1 アーロン・ラムズデール
DF 15 ヤクブ・キビオル
DF 17 オレクサンドル・ジンチェンコ
DF 33 リッカルド・カラフィオーリ
MF 20 ジョルジーニョ
MF 53 イーサン・ヌワネリ
FW 14 エディ・エンケティア
FW 19 レアンドロ・トロサール
FW 24 リース・ネルソン
監督
ミケル・アルテタ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります