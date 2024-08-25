[8.24 プレミアリーグ第2節](ヴィラ・パーク)

※25:30開始

<出場メンバー>

[アストン・ビラ]

先発

GK 23 エミリアーノ・マルティネス

DF 2 マティ・キャッシュ

DF 4 エズリ・コンサ

DF 12 リュカ・ディーニュ

DF 14 パウ・トーレス

MF 7 ジョン・マッギン

MF 8 ユーリ・ティーレマンス

MF 24 アマドゥ・オナナ

MF 27 モーガン・ロジャーズ

MF 31 レオン・ベイリー

FW 11 オリー・ワトキンス

控え

GK 18 ジョー・ガウチ

DF 3 ジエゴ・カルロス

DF 20 コスタ・ネデリコビッチ

DF 22 イアン・マートセン

MF 6 ロス・バークリー

MF 10 エミリアーノ・ブエンディア

MF 41 ジェイコブ・ラムジー

FW 9 ジョン・デュラン

FW 19 ジェイデン・フィロジェン・ビデイス

監督

ウナイ・エメリ

[アーセナル]

先発

GK 22 ダビド・ラヤ

DF 2 ウィリアン・サリバ

DF 4 ベン・ホワイト

DF 6 ガブリエル・マガリャンイス

DF 12 ユリエン ティンバー

MF 5 トーマス・パーティ

MF 8 マルティン・ウーデゴーア

MF 41 デクラン・ライス

FW 7 ブカヨ・サカ

FW 11 ガブリエル・マルティネッリ

FW 29 カイ・ハバーツ

控え

GK 1 アーロン・ラムズデール

DF 15 ヤクブ・キビオル

DF 17 オレクサンドル・ジンチェンコ

DF 33 リッカルド・カラフィオーリ

MF 20 ジョルジーニョ

MF 53 イーサン・ヌワネリ

FW 14 エディ・エンケティア

FW 19 レアンドロ・トロサール

FW 24 リース・ネルソン

監督

ミケル・アルテタ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります