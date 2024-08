【肩ズンFig. ハリー・ポッター シリーズ3】9月上旬 発売予定価格:1回400円

タカラトミーアーツは、ガチャ商品「肩ズンFig. ハリー・ポッター シリーズ3」を9月上旬に発売する。価格は1回400円。

相手の肩に“ズン”と頭をもたれる仕草をイメージしたオリジナルフィギュア「肩ズンFig.」シリーズより「ハリー・ポッター」第3弾が登場。今弾では、消費者アンケートで商品化を望む声が多かった「フレッド」と「ジョージ」、物語のキーパーソンの「ネビル」と「ルーナ」の4種類がラインナップされている。ころんと手のひらサイズで全高は48mm。

ジョージ・ウィーズリー

フレッド・ウィーズリー

ネビル・ロングボトム

ルーナ・ラブグッド

