「SAY YES」「YAH YAH YAH」など数多くのヒット曲を持つCHAGE and ASKAが、きょう25日にデビュー45周年を迎えたことを記念し、ついに全楽曲をサブスクリプションサービスで解禁することを発表した。まずは29曲が先行で解禁される。CHAGE and ASKA(当時チャゲ&飛鳥)は1979年8月25日にシングル「ひとり咲き」でデビュー。「万里の河」「モーニングムーン」など数多くのヒット曲を世に送り出し、1991年にはフジテレビ系ドラマ『101回目のプロポーズ』主題歌「SAY YES」が、オリコン史上3位の初動売上を記録、同5位の13週連続1位記録を樹立し、Wミリオンを達成するなどヒットを連発した。

これまでにシングル51作、アルバム35作を発表し、アルバム総売上枚数は2000万枚以上を記録しているが、2009年1月30日にCHAGE and ASKAとしての無期限活動休止を発表。デビュー40周年の2019年8月25日にASKAが脱退してから5年が経ったこの日、ファン待望の全曲サブスク解禁が発表された。Amazon Music、Apple Music、LINE MUSIC、Spotify、YouTube Musicなど主要サイトで配信となる。まず、デビュー記念日のきょう8月25日には、ヒット曲の数々を収録したベストアルバム『VERY BEST ROLL OVER 20TH』(1999年12月発売、全29曲入り)のサブスク配信を解禁。そして、10月1日には残りすべてのアルバムおよびシングルの配信を解禁し、これをもってチャゲアスの音楽の軌跡をすべて追体験することができる。配信タイトルは以下のとおり。■8月25日配信『VERY BEST ROLL OVER 20TH』01. ひとり咲き02. 万里の河03. 終章(エピローグ)〜追想の主題04. 男と女05. 安息の日々06. MOON LIGHT BLUES07. オンリー・ロンリー08. モーニングムーン09. 黄昏を待たずに10. 恋人はワイン色11. WALK12. LOVE SONG13. 天気予報の恋人14. RIDE15. 心のボール16. DO YA DO17. 太陽と埃の中で18. SAY YES19. 僕はこの瞳で嘘をつく20. no no darlin’21. YAH YAH YAH22. Sons and Daughters23. You are free24. HEART25. On Your Mark26. めぐり逢い27. river28. NとLの野球帽29. no doubt■10月1日配信予定のシングル&アルバムタイトル一覧▼シングル(オリジナルリリース日 タイトル)・1979年8月25日 ひとり咲き・1980年2月25日 流恋情歌・1980年9月25日 万里の河・1981年5月25日 放浪人(TABIBITO)・1981年10月25日 男と女・1982年4月25日 熱い想い・1982年10月25日 北風物語・1983年4月23日 マリオネット・1983年9月28日 華やかに傷ついて・1984年2月22日 MOON LIGHT BLUES・1984年10月25日 標的(ターゲット)・1985年2月25日 誘惑のベルが鳴る・1985年2月25日 オンリー・ロンリー・1986年2月5日 モーニングムーン・1986年5月21日 黄昏を待たずに・1986年8月21日 Count Down・1986年11月21日 指環が泣いた・1987年4月21日 SAILOR MAN・1987年10月5日 ロマンシングヤード・1988年2月5日 恋人はワイン色/あきらめのBlue Day・1988年5月21日 ラプソディ/ripple ring・1988年10月5日 Trip・1989年3月8日 WALK・1989年6月21日 LOVE SONG・1990年6月27日 DO YA DO・1991年1月30日 太陽と埃の中で・1991年7月24日 SAY YES・1991年11月21日 僕はこの瞳で嘘をつく・1992年3月25日 WALK・1992年3月25日 LOVE SONG・1992年7月1日 if・1992年10月10日 no no darlin’・1993年3月3日 YAH YAH YAH・1993年8月20日 Sons and Daughters〜それより僕が伝えたいのは〜・1993年11月19日 You are free・1993年11月19日 なぜに君は帰らない・1994年8月3日 HEART/NATURAL/On Your Mark・1994年11月16日 めぐり逢い・1995年5月10日 Something There・1996年2月19日 river・1999年3月10日 この愛のために/VISION・1999年6月9日 群れ・2001年4月25日 ロケットの樹の下で・2001年8月8日 パラシュートの部屋で・2001年9月19日 C-46・2001年11月28日 夢の飛礫・2003年9月10日 デェラ・シエラ・厶 ※CHAGE and ASKA/Stardust Revue・2004年8月25日 36度線 -1995夏-/光の羅針盤・2004年12月8日 僕はMusic/crossroad〜いまを生きる僕を〜/熱風・2007年1月10日 Man and Woman・2007年1月10日 Here&There■アルバム(リリース日 タイトル)・1980年4月25日 風舞・1981年2月25日 熱風・1981年9月10日 ライブ・イン田園コロシアム〜The 夏祭り’81・1982年2月14日 黄昏の騎士・1982年5月25日 熱い想い・1983年6月29日 CHAGE&ASKA IV -21世紀-・1983年11月16日 LIVE IN YOYOGI STADIUM・1984年3月25日 INSIDE CHAGE&ASKA V・1985年1月25日 Z=One・1985年12月5日 Standing Ovation・1986年4月21日 TURNING POINT・1986年9月21日 MIX BLOOD・1986年12月5日 Snow Mail・1987年3月5日 SUPER BEST・1987年5月21日 Mr.ASIA・1988年3月5日 RHAPSODY・1988年11月21日 ENERGY・1989年8月25日 PRIDE・1990年2月7日 THE STORY of BALLAD・1990年8月29日 SEE YA・1991年10月10日 TREE・1992年3月25日 SUPER BEST II・1992年11月7日 GUYS・1993年10月10日 RED HILL・1994年8月25日 Yin&Yang・1995年6月28日 Code Name.1 Brother Sun・1996年4月22日 CODE NAME.2 SISTER MOON・1996年7月31日 one voice ※CHAGE and ASKA歌唱曲のみ・1996年10月7日 MTV UNPLUGGED LIVE・1999年8月25日 NO DOUBT・1999年12月16日 VERY BEST ROLL OVER 20TH・2001年12月27日 NOT AT ALL・2002年11月20日 STAMP・2004年11月3日 THE STORY of BALLAD II・2007年1月24日 DOUBLE