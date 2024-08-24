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気象台は、午後11時31分に、洪水警報を名古屋市、津島市、江南市、稲沢市、清須市に発表しました。

【警報エリアを確認】【洪水警報】愛知県・名古屋市、津島市、江南市、稲沢市、清須市に発表

西部では、25日未明まで低い土地の浸水に警戒してください。東部では25日未明まで、西部では25日明け方まで、河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■名古屋市
□大雨警報
・浸水
　25日未明にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報【発表】
　25日明け方にかけて警戒

■一宮市
□大雨警報
・浸水
　25日未明にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報
　25日明け方にかけて警戒

■津島市
□大雨警報
・浸水
　25日未明にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報【発表】
　25日明け方にかけて警戒

■江南市
□大雨警報
・浸水
　25日未明にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報【発表】
　25日明け方にかけて警戒

■小牧市
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　25日未明にかけて警戒
　1時間最大雨量　45mm

■稲沢市
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　25日未明にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報【発表】
　25日明け方にかけて警戒

■新城市
□洪水警報
　25日未明にかけて警戒

■岩倉市
□大雨警報
・浸水
　25日未明にかけて警戒
　1時間最大雨量　45mm

■愛西市
□大雨警報
・浸水
　25日未明にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

■清須市
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　25日未明にかけて警戒
　3時間最大雨量　70mm

□洪水警報【発表】
　25日明け方にかけて警戒

■北名古屋市
□大雨警報
・浸水
　25日未明にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

■あま市
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　25日未明にかけて警戒
　3時間最大雨量　70mm

■豊山町
□大雨警報
・浸水
　25日未明にかけて警戒
　1時間最大雨量　45mm

■蟹江町
□大雨警報
・浸水
　25日未明にかけて警戒
　1時間最大雨量　40mm