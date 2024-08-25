[8.24 ラ・リーガ第2節](Estadio El Sadar)

※24:00開始

<出場メンバー>

[オサスナ]

先発

GK 1 セルヒオ・エレーラ

DF 5 ホルヘ・エランド

DF 12 ヘスス・アレソ

DF 23 アベル・ブレトネス

DF 24 アレハンドロ・カテナ

MF 6 ルーカス・トロ

MF 7 ホン・モンカヨラ

MF 10 アイマール・オロス

MF 14 ルベン・ガルシア

MF 19 ブライアン・サラゴサ

FW 17 アンテ・ブディミル

控え

GK 13 アイトール・フェルナンデス

GK 32 D. Stamatakis

DF 2 ナチョ・ビダル

DF 3 フアン・クルス

DF 4 ウナイ・ガルシア

MF 8 パブロ・イバニェス

MF 16 モイ・ゴメス

MF 18 イケル・ムニョス

MF 21 ハビエル・マルティネス

FW 9 ラウル・ガルシア

FW 27 イケル・ベニト

監督

ビセンテ・モレノ

[マジョルカ]

先発

GK 1 ドミニク・グレイフ

DF 21 アントニオ・ライージョ

DF 22 ホアン・モヒカ

DF 23 パブロ・マフェオ

DF 24 マルティン・バリエント

MF 5 オマール・マスカレル

MF 10 セルジ・ダルデル

MF 12 サムエル・コスタ

FW 7 ベダト・ムリキ

FW 11 浅野拓磨

FW 14 ダニ・ロドリゲス

控え

GK 13 レオ・ロマン

GK 25 イバン・クエジャル

DF 3 トニ・ラト

DF 4 シーベ・ファン・デル・ヘイデン

DF 6 ホセ・マヌエル・コペテ

MF 8 マヌ・モルラネス

MF 18 アントニオ・サンチェス

MF 28 Miquel Salas

MF 33 D. Luna

FW 9 アブドン・プラッツ

FW 17 サイル・ラリン

FW 30 Marc Domenech

監督

ハゴバ・アラサテ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります