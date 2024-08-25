オサスナvsマジョルカ スタメン発表
[8.24 ラ・リーガ第2節](Estadio El Sadar)
※24:00開始
<出場メンバー>
[オサスナ]
先発
GK 1 セルヒオ・エレーラ
DF 5 ホルヘ・エランド
DF 12 ヘスス・アレソ
DF 23 アベル・ブレトネス
DF 24 アレハンドロ・カテナ
MF 6 ルーカス・トロ
MF 7 ホン・モンカヨラ
MF 10 アイマール・オロス
MF 14 ルベン・ガルシア
MF 19 ブライアン・サラゴサ
FW 17 アンテ・ブディミル
控え
GK 13 アイトール・フェルナンデス
GK 32 D. Stamatakis
DF 2 ナチョ・ビダル
DF 3 フアン・クルス
DF 4 ウナイ・ガルシア
MF 8 パブロ・イバニェス
MF 16 モイ・ゴメス
MF 18 イケル・ムニョス
MF 21 ハビエル・マルティネス
FW 9 ラウル・ガルシア
FW 27 イケル・ベニト
監督
ビセンテ・モレノ
[マジョルカ]
先発
GK 1 ドミニク・グレイフ
DF 21 アントニオ・ライージョ
DF 22 ホアン・モヒカ
DF 23 パブロ・マフェオ
DF 24 マルティン・バリエント
MF 5 オマール・マスカレル
MF 10 セルジ・ダルデル
MF 12 サムエル・コスタ
FW 7 ベダト・ムリキ
FW 11 浅野拓磨
FW 14 ダニ・ロドリゲス
控え
GK 13 レオ・ロマン
GK 25 イバン・クエジャル
DF 3 トニ・ラト
DF 4 シーベ・ファン・デル・ヘイデン
DF 6 ホセ・マヌエル・コペテ
MF 8 マヌ・モルラネス
MF 18 アントニオ・サンチェス
MF 28 Miquel Salas
MF 33 D. Luna
FW 9 アブドン・プラッツ
FW 17 サイル・ラリン
FW 30 Marc Domenech
監督
ハゴバ・アラサテ
※24:00開始
<出場メンバー>
[オサスナ]
先発
GK 1 セルヒオ・エレーラ
DF 5 ホルヘ・エランド
DF 12 ヘスス・アレソ
DF 23 アベル・ブレトネス
DF 24 アレハンドロ・カテナ
MF 6 ルーカス・トロ
MF 7 ホン・モンカヨラ
MF 10 アイマール・オロス
MF 14 ルベン・ガルシア
MF 19 ブライアン・サラゴサ
FW 17 アンテ・ブディミル
GK 13 アイトール・フェルナンデス
GK 32 D. Stamatakis
DF 2 ナチョ・ビダル
DF 3 フアン・クルス
DF 4 ウナイ・ガルシア
MF 8 パブロ・イバニェス
MF 16 モイ・ゴメス
MF 18 イケル・ムニョス
MF 21 ハビエル・マルティネス
FW 9 ラウル・ガルシア
FW 27 イケル・ベニト
監督
ビセンテ・モレノ
[マジョルカ]
先発
GK 1 ドミニク・グレイフ
DF 21 アントニオ・ライージョ
DF 22 ホアン・モヒカ
DF 23 パブロ・マフェオ
DF 24 マルティン・バリエント
MF 5 オマール・マスカレル
MF 10 セルジ・ダルデル
MF 12 サムエル・コスタ
FW 7 ベダト・ムリキ
FW 11 浅野拓磨
FW 14 ダニ・ロドリゲス
控え
GK 13 レオ・ロマン
GK 25 イバン・クエジャル
DF 3 トニ・ラト
DF 4 シーベ・ファン・デル・ヘイデン
DF 6 ホセ・マヌエル・コペテ
MF 8 マヌ・モルラネス
MF 18 アントニオ・サンチェス
MF 28 Miquel Salas
MF 33 D. Luna
FW 9 アブドン・プラッツ
FW 17 サイル・ラリン
FW 30 Marc Domenech
監督
ハゴバ・アラサテ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります