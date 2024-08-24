【洪水警報】愛知県・一宮市に発表
気象台は、午後11時10分に、洪水警報を一宮市に発表しました。また大雨警報（浸水害）を名古屋市、小牧市、蟹江町に発表しました。
西部では、25日未明まで低い土地の浸水に警戒してください。愛知県では、25日未明まで河川の増水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■名古屋市
□大雨警報【発表】
・浸水
25日未明にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
■一宮市
□大雨警報
・浸水
25日未明にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
25日未明にかけて警戒
■津島市
□大雨警報
・浸水
25日未明にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
■江南市
□大雨警報
・浸水
25日未明にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
■小牧市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
25日未明にかけて警戒
1時間最大雨量 45mm
■稲沢市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
25日未明にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
■新城市
□洪水警報
25日未明にかけて警戒
■岩倉市
□大雨警報
・浸水
25日未明にかけて警戒
1時間最大雨量 45mm
■愛西市
□大雨警報
・浸水
25日未明にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
■清須市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
25日未明にかけて警戒
3時間最大雨量 70mm
■北名古屋市
□大雨警報
・浸水
25日未明にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
■あま市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
25日未明にかけて警戒
3時間最大雨量 70mm
■豊山町
□大雨警報
・浸水
25日未明にかけて警戒
1時間最大雨量 45mm
■蟹江町
□大雨警報【発表】
・浸水
25日未明にかけて警戒
1時間最大雨量 40mm