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気象台は、午後10時55分に、大雨警報（浸水害）を江南市、清須市、あま市、豊山町に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雨警報】愛知県・江南市、清須市、あま市、豊山町に発表

西部では、25日未明まで低い土地の浸水に警戒してください。東部では、25日未明まで河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■一宮市
□大雨警報
・浸水
　25日未明にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

■津島市
□大雨警報
・浸水
　25日未明にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

■江南市
□大雨警報【発表】
・浸水
　25日未明にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

■稲沢市
□大雨警報
・浸水
　25日未明にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

■新城市
□洪水警報
　25日未明にかけて警戒

■岩倉市
□大雨警報
・浸水
　25日未明にかけて警戒
　1時間最大雨量　45mm

■愛西市
□大雨警報
・浸水
　25日未明にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

■清須市
□大雨警報【発表】
・浸水
　25日未明にかけて警戒
　3時間最大雨量　70mm

■北名古屋市
□大雨警報
・浸水
　25日未明にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

■あま市
□大雨警報【発表】
・浸水
　25日未明にかけて警戒
　3時間最大雨量　70mm

■豊山町
□大雨警報【発表】
・浸水
　25日未明にかけて警戒
　1時間最大雨量　45mm