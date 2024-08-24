¡Ö¤½¤³¤ÇÀïÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÅìÉÍµð¤¬¸«¿ø¤¨¤ëºÇ½ªÈ×¤ÎÀï¤¤¡¡2·³Àï¤Î¹¥Åê¤â¡Ö¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¡¢¤È¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×
¡¡¢¡¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯4¡½0ºå¿À¡Ê24Æü¡¢¤Û¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¿À¸Í¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÅìÉÍµðÅê¼ê¡Ê34¡Ë¤Î¾õÂÖ¤¬¤°¤°¤Ã¤È¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¡£ÀèÈ¯¤·¤Æ6²ó¤òÈï°ÂÂÇ2¡¢ÆóÎÝ¤¹¤éÆ§¤Þ¤»¤Ê¤¤°µÅÝÅª¤ÊÆâÍÆ¤Ë¡Ö¥Ü¡¼¥ë¤Î¥¥ì¤â¤è¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢ÊÑ²½µå¤â¤¤¤¤¡£¾õÂÖ¤Î¤¤¤¤Åêµå¤¬¤º¤Ã¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¾¾»³½¨ÌÀ2·³´ÆÆÄ¤âÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡17Æü¤Îºå¿ÀÀï¡Ê¥¿¥Þ¥¹¥¿ÃÞ¸å¡Ë¤Ç¤â6²ó¤ò2°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤È12¥¤¥Ë¥ó¥°Ï¢Â³¤Ç¡Ö0¡×¤ò¹ï¤à¹¥Ä´¤Ö¤ê¤ò¥¡¼¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ù¥Æ¥é¥ó±¦ÏÓ¤ÏºÇ½ªÈ×¤ÎÍ¥¾¡Áè¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏCS¡¢ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤ò¸«¿ø¤¨¡Ö¤½¤³¤ÇÀïÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö½ÐÎÏ¤¬¤¢¤Þ¤ê½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ä¡£¤¤ç¤¦¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¡Ê¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬¡Ë½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ê¡¢¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ÎÊ¬ÃúÇ«¤ËÅê¤²¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤·¤¿¤Í¡×
¡¡ºÇÂ®¤Ï146¥¥í¤Ç¡¢¤³¤ì¤ò¡Ö¤¢¤È2¡¢3¥¥í¤Ï¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÅìÉÍ¤ÎÉÔËþ¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤ó¤Êà½ÐÎÏÉÔÂá¤Ê¤É¡¢¤É¤³¤Ë¤â´¶¤¸¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÅêµå¤Ö¤ê¤À¤Ã¤¿¡£1²ó2»à¤«¤éºå¿À¡¦Ìî¸ý¶³Í¤¤Ë»Íµå¤òµö¤·¤¿¤¬¡¢4ÈÖ¡¦°æ¾å¹Âç¤Ë¤Ï145¥¥í¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ÇÆâ³Ñ¤ò¹¶¤á¡¢¶õ¿¶¤ê¤È¥Õ¥¡¥¦¥ë2¤Ä¤ÇµÍ¤Þ¤é¤»¡¢ºÇ¸å¤ÏÆÀ°Õ¤Î136¥¥í¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ÇÍ·¥´¥í¤Ë»ÅÎ±¤á¤ë¤È¡¢2²ó1»à¤«¤é¤Ï4¼ÔÏ¢Â³»°¿¶¡£110¥¥íÂæ¤Î¥«¡¼¥Ö¤â¸ò¤¨¤Æ¥«¥¦¥ó¥È¤ò¼è¤ê¡¢3µå°ÊÆâ¤ÇÂÇ¤Á¼è¤Ã¤Æ¤Î¥¢¥¦¥È¤â8¤Ä¤È¡ÖÁê¼ê¤¬Áá¤á¤Ë¼ê¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÊ¬¡¢¥Æ¥ó¥Ý¤¬Â®¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£´ËµÞ¼«ºß¤ÎÅêµå¤Ç¡¢6²ó¤Þ¤Ç74µå¡¢Èï°ÂÂÇ¤â¤ï¤º¤«2¤Ç¡¢ÆóÎÝ¤¹¤éÆ§¤Þ¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦´°Éõ¥Ú¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¤¬¡Ö¤³¤ì¤Ç¤¤¤¤¤è¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤Ã¤Á¤¬ÍÞ¤¨¤¿´¶¤¸¡£µÕ¤Ë¤¤¤¤¾õÂÖ¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×¤È¾¾»³2·³´ÆÆÄ¤¬àÂ³Åê¥¹¥È¥Ã¥×á¤ò¤«¤±¤¿¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡10Æü¤Î¹ÅçÀï¤â7²óÅÓÃæ¤Ç¹ßÈÄ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢6²ó¤Þ¤Ç¤ÏÌµ¼ºÅÀ¡£¡Ö¤³¤³3²ó¤¯¤é¤¤¡¢¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÅìÉÍ¤¬¼«¸ÊÈ½Äê¤¹¤ì¤Ð¡¢¾¾»³2·³´ÆÆÄ¤Î¸«Î©¤Æ¤â¡Ö¤³¤Î3²ó¡¢¤º¤Ã¤È¤¤¤¤¡£¤¤¤¤¾õÂÖ¤¬3²ó¤È¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤½¤Î¹¥Ä´¤Ö¤ê¤ËÂÀ¸ÝÈ½¤À¡£
¡¡Àè·î10Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¤ÇÀèÈ¯¤â¡¢¼«¸ÊºÇÃ»¤È¤Ê¤ë2²ó4°ÂÂÇ2¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¡£Íâ11Æü¤Ë2·³¹ß³Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¤ª¤è¤½1¥«·îÈ¾¡£¡Ö¾å¡Ê1·³¡Ë¤ò¸«¿ø¤¨¤ë¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¤â¤¦°ì¸Ä¾å¤ÎÆâÍÆ¤òµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤Þ¤ÀÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡¢¤È¤Ï»×¤¤¤Ä¤Ä¤â¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤½¤³¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¾å¤ò¸«¤¿»þ¤ËÆâÍÆ¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¡¢¤È¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡2017Ç¯¤ÏºÇÂ¿¾¡¡¢°ìºòÇ¯¤Ï¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¥Î¡¼¥é¥ó¡£¼ÂÀÓ½½Ê¬¤Î±¦ÏÓ¤¬¡¢²Â¶¤ò·Þ¤¨¤ëVÁè¤¤¡¢¤µ¤é¤ËÂ³¤¯½©¤Î¿Ø¤ØàºÆ»²Àïá¤¹¤Ù¤¯¡¢¤¤¤è¤¤¤èà¤é¤·¤µá¤ò¼è¤êÌá¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£