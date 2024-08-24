[8.24 プレミアリーグ第2節](シェルハースト パーク)

※23:00開始

<出場メンバー>

[クリスタル・パレス]

先発

GK 1 ディーン・ヘンダーソン

DF 6 マーク・グエヒ

DF 26 クリストファー・リチャーズ

DF 34 チャディ・リアド

MF 3 タイリック・ミッチェル

MF 8 ジェフェルソン・レルマ

MF 10 エベレチ・エゼ

MF 12 ダニエル・ムニョス

MF 20 アダム・ウォートン

MF 22 オドソンヌ・エドゥアール

FW 14 ジャン・フィリップ・マテタ

控え

GK 32 サム・ジョンストン

DF 2 ジョエル・ウォード

DF 4 ロブ・ホールディング

DF 17 ナサニエル・クライン

MF 15 ジェフリー・シュルップ

MF 18 鎌田大地

MF 28 シェイク・ドゥクレ

MF 29 ナウイロ・アハマダ

FW 7 イスマイラ・サール

監督

オリバー・グラスナー

[ウエスト・ハム]

先発

GK 23 アルフォンス・アレオラ

DF 5 ブラディミール・ツォウファル

DF 15 コンスタンティノス・マブロパノス

DF 26 マキシミリアン・キルマン

DF 33 エメルソン・パルミエリ

MF 10 ルーカス・パケタ

MF 14 モハメド・クドゥス

MF 20 ジャロッド・ボーウェン

MF 24 ギド・ロドリゲス

MF 28 トマーシュ・ソウチェク

FW 9 ミカイル・アントニオ

控え

GK 1 ウカシュ・ファビアンスキ

DF 3 アーロン・クレスウェル

DF 25 ジャン=クレール トディボ

DF 29 アーロン・ワン・ビサカ

MF 8 ジェームズ・ウォード・プラウズ

MF 19 エドソン アルバレス

FW 7 クリセンシオ・サマーフィル

FW 11 ニクラス・フュルクルク

FW 18 ダニー・イングス

監督

フレン・ロペテギ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります