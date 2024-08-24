クリスタル・パレスvsウエスト・ハム スタメン発表
[8.24 プレミアリーグ第2節](シェルハースト パーク)
※23:00開始
<出場メンバー>
[クリスタル・パレス]
先発
GK 1 ディーン・ヘンダーソン
DF 6 マーク・グエヒ
DF 26 クリストファー・リチャーズ
DF 34 チャディ・リアド
MF 3 タイリック・ミッチェル
MF 8 ジェフェルソン・レルマ
MF 10 エベレチ・エゼ
MF 12 ダニエル・ムニョス
MF 20 アダム・ウォートン
MF 22 オドソンヌ・エドゥアール
FW 14 ジャン・フィリップ・マテタ
控え
GK 32 サム・ジョンストン
DF 2 ジョエル・ウォード
DF 4 ロブ・ホールディング
DF 17 ナサニエル・クライン
MF 15 ジェフリー・シュルップ
MF 18 鎌田大地
MF 28 シェイク・ドゥクレ
MF 29 ナウイロ・アハマダ
FW 7 イスマイラ・サール
監督
オリバー・グラスナー
[ウエスト・ハム]
先発
GK 23 アルフォンス・アレオラ
DF 5 ブラディミール・ツォウファル
DF 15 コンスタンティノス・マブロパノス
DF 26 マキシミリアン・キルマン
DF 33 エメルソン・パルミエリ
MF 10 ルーカス・パケタ
MF 14 モハメド・クドゥス
MF 20 ジャロッド・ボーウェン
MF 24 ギド・ロドリゲス
MF 28 トマーシュ・ソウチェク
FW 9 ミカイル・アントニオ
控え
GK 1 ウカシュ・ファビアンスキ
DF 3 アーロン・クレスウェル
DF 25 ジャン=クレール トディボ
DF 29 アーロン・ワン・ビサカ
MF 8 ジェームズ・ウォード・プラウズ
MF 19 エドソン アルバレス
FW 7 クリセンシオ・サマーフィル
FW 11 ニクラス・フュルクルク
FW 18 ダニー・イングス
監督
フレン・ロペテギ
※23:00開始
<出場メンバー>
[クリスタル・パレス]
先発
GK 1 ディーン・ヘンダーソン
DF 6 マーク・グエヒ
DF 26 クリストファー・リチャーズ
DF 34 チャディ・リアド
MF 3 タイリック・ミッチェル
MF 8 ジェフェルソン・レルマ
MF 10 エベレチ・エゼ
MF 12 ダニエル・ムニョス
MF 20 アダム・ウォートン
MF 22 オドソンヌ・エドゥアール
控え
GK 32 サム・ジョンストン
DF 2 ジョエル・ウォード
DF 4 ロブ・ホールディング
DF 17 ナサニエル・クライン
MF 15 ジェフリー・シュルップ
MF 18 鎌田大地
MF 28 シェイク・ドゥクレ
MF 29 ナウイロ・アハマダ
FW 7 イスマイラ・サール
監督
オリバー・グラスナー
[ウエスト・ハム]
先発
GK 23 アルフォンス・アレオラ
DF 5 ブラディミール・ツォウファル
DF 15 コンスタンティノス・マブロパノス
DF 26 マキシミリアン・キルマン
DF 33 エメルソン・パルミエリ
MF 10 ルーカス・パケタ
MF 14 モハメド・クドゥス
MF 20 ジャロッド・ボーウェン
MF 24 ギド・ロドリゲス
MF 28 トマーシュ・ソウチェク
FW 9 ミカイル・アントニオ
控え
GK 1 ウカシュ・ファビアンスキ
DF 3 アーロン・クレスウェル
DF 25 ジャン=クレール トディボ
DF 29 アーロン・ワン・ビサカ
MF 8 ジェームズ・ウォード・プラウズ
MF 19 エドソン アルバレス
FW 7 クリセンシオ・サマーフィル
FW 11 ニクラス・フュルクルク
FW 18 ダニー・イングス
監督
フレン・ロペテギ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります