サウサンプトンvsN・フォレスト スタメン発表
[8.24 プレミアリーグ第2節](セント メリーズ スタジアム)
※23:00開始
<出場メンバー>
[サウサンプトン]
先発
GK 1 アレックス・マッカーシー
DF 5 ジャック・スティーブンス
DF 6 テイラー・ハーウッド=ベリス
DF 35 ヤン・ベドナレク
MF 2 カイル・ウォーカー・ピータース
MF 4 フリン・ダウンズ
MF 7 ジョー・アリボ
MF 8 ウィル・スモールボーン
MF 16 菅原由勢
FW 9 アダム・アームストロング
FW 17 ベン・ブレアトン
控え
GK 13 ジョー・ラムリー
DF 14 ジェームズ・ブリー
DF 21 チャーリー・テイラー
MF 18 マテウス・フェルナンデス
MF 23 サミュエル エドジー
MF 26 レスリー・ウゴチュク
MF 33 タイラー・ディブリング
FW 19 キャメロン・アーチャー
FW 27 サミュエル・アモ=アメヤウ
監督
マーティンラッセル
[ノッティンガム・フォレスト]
先発
GK 26 マッツ・セルス
DF 5 ムリーロ
DF 7 ネコ・ウィリアムズ
DF 31 ニコラ・ミレンコビッチ
DF 34 オラ・アイナ
MF 6 イブラヒム サンガレ
MF 8 エリオット・アンダーソン
MF 10 モーガン・ギブス・ホワイト
MF 14 カラム・ハドソン・オドイ
MF 21 アンソニー・エランガ
FW 11 クリス・ウッド
控え
GK 33 カルロス・ミゲル
DF 12 アンドリュー・オモバミデレ
DF 15 ハリー・トフォロ
DF 30 ウィリー・ボリー
MF 16 ニコラス・ドミンゲス
MF 22 ライアン・イエーツ
FW 9 タイウォ・アウォニイ
FW 17 エリック・ダ・シウバ・モレイラ
FW 20 ジョタ・シルバ
監督
ヌーノ・エスピーリト・サント
※23:00開始
<出場メンバー>
[サウサンプトン]
先発
GK 1 アレックス・マッカーシー
DF 5 ジャック・スティーブンス
DF 6 テイラー・ハーウッド=ベリス
DF 35 ヤン・ベドナレク
MF 2 カイル・ウォーカー・ピータース
MF 4 フリン・ダウンズ
MF 7 ジョー・アリボ
MF 8 ウィル・スモールボーン
MF 16 菅原由勢
FW 9 アダム・アームストロング
控え
GK 13 ジョー・ラムリー
DF 14 ジェームズ・ブリー
DF 21 チャーリー・テイラー
MF 18 マテウス・フェルナンデス
MF 23 サミュエル エドジー
MF 26 レスリー・ウゴチュク
MF 33 タイラー・ディブリング
FW 19 キャメロン・アーチャー
FW 27 サミュエル・アモ=アメヤウ
監督
マーティンラッセル
[ノッティンガム・フォレスト]
先発
GK 26 マッツ・セルス
DF 5 ムリーロ
DF 7 ネコ・ウィリアムズ
DF 31 ニコラ・ミレンコビッチ
DF 34 オラ・アイナ
MF 6 イブラヒム サンガレ
MF 8 エリオット・アンダーソン
MF 10 モーガン・ギブス・ホワイト
MF 14 カラム・ハドソン・オドイ
MF 21 アンソニー・エランガ
FW 11 クリス・ウッド
控え
GK 33 カルロス・ミゲル
DF 12 アンドリュー・オモバミデレ
DF 15 ハリー・トフォロ
DF 30 ウィリー・ボリー
MF 16 ニコラス・ドミンゲス
MF 22 ライアン・イエーツ
FW 9 タイウォ・アウォニイ
FW 17 エリック・ダ・シウバ・モレイラ
FW 20 ジョタ・シルバ
監督
ヌーノ・エスピーリト・サント
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります