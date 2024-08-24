[8.24 ブンデスリーガ第1節](Europa-Park Stadion)

※22:30開始

<出場メンバー>

[フライブルク]

先発

GK 21 フロリアン・ミュラー

DF 3 フィリップ・ラインハート

DF 17 ルーカス・キュブラー

DF 30 クリスティアン・ギュンター

DF 37 M. Rosenfelder

MF 6 パトリック・オスターハーゲ

MF 8 マキシミリアン・エッゲシュタイン

MF 32 ビンチェンツォ・グリフォ

MF 34 M. Röhl

MF 42 堂安律

FW 20 ジュニア・アダム

控え

GK 24 ヤニック フート

DF 28 マティアス・ギンター

DF 33 J. Makengo

DF 43 B. Ogbus

MF 7 ノア・バイスハウプト

MF 22 ロランド・サライ

MF 23 フロレント ムスリヤ

MF 27 ニコラス・ヘフラー

FW 9 ルーカス・ヘーラー

監督

シュスターユリアン

[シュツットガルト]

先発

GK 33 アレクサンダー・ニューベル

DF 6 アンジェロ・スティラー

DF 13 フランス・クレツィヒ

DF 15 パスカル・シュテンツェル

DF 24 ユリアン・シャボット

MF 8 エンゾ・ミロ

MF 16 アタカン・カラソル

MF 18 ジェイミー・レーベリンク

MF 26 デニズ・ウンダブ

MF 27 クリス・フューリッヒ

FW 9 エルメディン・デミロビッチ

控え

GK 1 ファビアン・ブレドロウ

DF 3 ラモン・ヘンドリクス

DF 7 マクシミリアン・ミッテルシュテット

DF 45 A. Chase

MF 5 ヤニク・カイテル

MF 32 ファビアン・リーダー

FW 11 ニック・ボルテマーデ

FW 14 サイラス・カトンパ・ムブンパ

FW 17 ジャスティン・ディール

監督

セバスティアン・ヘーネス

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります