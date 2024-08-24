フライブルクvsシュツットガルト スタメン発表
[8.24 ブンデスリーガ第1節](Europa-Park Stadion)
※22:30開始
<出場メンバー>
[フライブルク]
先発
GK 21 フロリアン・ミュラー
DF 3 フィリップ・ラインハート
DF 17 ルーカス・キュブラー
DF 30 クリスティアン・ギュンター
DF 37 M. Rosenfelder
MF 6 パトリック・オスターハーゲ
MF 8 マキシミリアン・エッゲシュタイン
MF 32 ビンチェンツォ・グリフォ
MF 34 M. Röhl
MF 42 堂安律
FW 20 ジュニア・アダム
控え
GK 24 ヤニック フート
DF 28 マティアス・ギンター
DF 33 J. Makengo
DF 43 B. Ogbus
MF 7 ノア・バイスハウプト
MF 22 ロランド・サライ
MF 23 フロレント ムスリヤ
MF 27 ニコラス・ヘフラー
FW 9 ルーカス・ヘーラー
監督
シュスターユリアン
[シュツットガルト]
先発
GK 33 アレクサンダー・ニューベル
DF 6 アンジェロ・スティラー
DF 13 フランス・クレツィヒ
DF 15 パスカル・シュテンツェル
DF 24 ユリアン・シャボット
MF 8 エンゾ・ミロ
MF 16 アタカン・カラソル
MF 18 ジェイミー・レーベリンク
MF 26 デニズ・ウンダブ
MF 27 クリス・フューリッヒ
FW 9 エルメディン・デミロビッチ
控え
GK 1 ファビアン・ブレドロウ
DF 3 ラモン・ヘンドリクス
DF 7 マクシミリアン・ミッテルシュテット
DF 45 A. Chase
MF 5 ヤニク・カイテル
MF 32 ファビアン・リーダー
FW 11 ニック・ボルテマーデ
FW 14 サイラス・カトンパ・ムブンパ
FW 17 ジャスティン・ディール
監督
セバスティアン・ヘーネス
※22:30開始
<出場メンバー>
[フライブルク]
先発
GK 21 フロリアン・ミュラー
DF 3 フィリップ・ラインハート
DF 17 ルーカス・キュブラー
DF 30 クリスティアン・ギュンター
DF 37 M. Rosenfelder
MF 6 パトリック・オスターハーゲ
MF 8 マキシミリアン・エッゲシュタイン
MF 32 ビンチェンツォ・グリフォ
MF 42 堂安律
FW 20 ジュニア・アダム
控え
GK 24 ヤニック フート
DF 28 マティアス・ギンター
DF 33 J. Makengo
DF 43 B. Ogbus
MF 7 ノア・バイスハウプト
MF 22 ロランド・サライ
MF 23 フロレント ムスリヤ
MF 27 ニコラス・ヘフラー
FW 9 ルーカス・ヘーラー
監督
シュスターユリアン
[シュツットガルト]
先発
GK 33 アレクサンダー・ニューベル
DF 6 アンジェロ・スティラー
DF 13 フランス・クレツィヒ
DF 15 パスカル・シュテンツェル
DF 24 ユリアン・シャボット
MF 8 エンゾ・ミロ
MF 16 アタカン・カラソル
MF 18 ジェイミー・レーベリンク
MF 26 デニズ・ウンダブ
MF 27 クリス・フューリッヒ
FW 9 エルメディン・デミロビッチ
控え
GK 1 ファビアン・ブレドロウ
DF 3 ラモン・ヘンドリクス
DF 7 マクシミリアン・ミッテルシュテット
DF 45 A. Chase
MF 5 ヤニク・カイテル
MF 32 ファビアン・リーダー
FW 11 ニック・ボルテマーデ
FW 14 サイラス・カトンパ・ムブンパ
FW 17 ジャスティン・ディール
監督
セバスティアン・ヘーネス
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります