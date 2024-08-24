【大雨警報】愛知県・一宮市、津島市、稲沢市、岩倉市、愛西市、北名古屋市に発表
気象台は、午後10時28分に、大雨警報（浸水害）を一宮市、津島市、稲沢市、岩倉市、愛西市、北名古屋市に発表しました。
【警報エリアを確認】【大雨警報】愛知県・一宮市、津島市、稲沢市、岩倉市、愛西市、北名古屋市に発表
西部では、25日未明まで低い土地の浸水に警戒してください。東部では、25日未明まで河川の増水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■一宮市
□大雨警報【発表】
・浸水
25日未明にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
■津島市
□大雨警報【発表】
・浸水
25日未明にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
■稲沢市
□大雨警報【発表】
・浸水
25日未明にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
■新城市
□洪水警報
25日未明にかけて警戒
■岩倉市
□大雨警報【発表】
・浸水
25日未明にかけて警戒
1時間最大雨量 45mm
■愛西市
□大雨警報【発表】
・浸水
25日未明にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
■北名古屋市
□大雨警報【発表】
・浸水
25日未明にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm