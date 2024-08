DEZERTが12月27日、キャリア初となる日本武道館ワンマンを開催することは既報のとおり。同公演のタイトルおよびチケット詳細が発表となった。さらには、幻の名曲「オーディナリー」CD配布のサプライズ発表も。これは本日8月24日、Zepp Haneda(TOKYO)にて行われた<DEZERT Presents SUMMER PARTY ZOO 2024 〜帰って来たM.A.D〜>の主催を務めたDEZERTが、イベント終了後に発表したもの。

■<DEZERT SPECIAL ONEMAN LIVE at NIPPON BUDOKAN「君の心臓を触る」>

2024年12月27日(金) 東京・日本武道館

OPEN 17:30 / START 18:30

(問) SOGO TOKYO 03-3405-9999

▼チケット

全席指定 ¥6,600(税込)

※未発表音源「オーディナリー」CD付き

※営利目的の転売禁止

※未就学児童入場不可

【ひまわり会最速受付】

受付期間:2024年8月24日(土)22:00〜9月3日(火)23:00

入金期間:2024年9月6日(金)13:00〜9月9日(月)21:00

受付URL:https://www.dezert.jp/feature/budokan

※1人4枚まで(同行者は非会員でも申込可)

※受付期間中にご入会された方も申込可

※e+抽選受付

※スマチケのみ

<ひまわり会先行チケット購入者特典>

ひまわり会先行でチケットをご購入の方全員に会場にて「DEZERT武道館限定スペシャルピクチャーチケット」をプレゼント

※同行者の方は、非会員でも対象となります

※特典は当日会場でのお渡しとなります

※公演当日、ライブにご来場頂けない場合はCDとピクチャーチケットのお渡しは出来ませんので、予めご了承ください。特設サイト https://dezert-budokan.com/

■<Let's Go Budokan?! -みんなで武道館へダイナマイ!!->

9月23日(月/祝) 東京・品川インターシティホール

▼第1部:心臓編

open13:00 / start14:00

▼第2部:脳味噌編

open17:00 / start18:00

https://www.dezert.jp/news/detail/28554

■<DEZERT Presents【This Is The "FACT"】TOUR 2024>

10月05日(土) 名古屋DIAMOND HALL

vs lynch.

open16:15 / start17:00

10月20日(日) 大阪BIGCAT

vs Sadie

open16:15 / start17:00

11月15日(金) Zepp Shinjuku

vs MUCC

open17:00 / start18:00

https://www.dezert.jp/news/detail/28549



■<DEZERT PARTY Vol.15 / Vol.16>

▼<DEZERT PARTY Vol.15>

11月1日(金) 東京・恵比寿LIQUIDROOM

出演:DEZERT、ΛrlequiΩ、deadman、メリー、RAZOR



▼<DEZERT PARTY Vol.16>

11月2日(土) 東京・恵比寿LIQUIDROOM

出演:DEZERT、LM.C、Royz、Verde/(Shou)、vistlip

※詳細後日発表



















■傑作音源集『絶対的オカルト週刊誌』

2024年9月25日(水)発売

【初回限定盤(2CD+Blu-ray[3枚組])】

CRCP-40686/87 11,000円(税込)

※トレカ5枚封入

【通常盤(2CD(2枚組)】

CRCP-40688/89 4,400円(税込)

※トレカ1枚封入

※トレカは全15種類のランダム封入

https://www.dezert.jp/news/detail/28561





▼CD収録内容 ※初回限定盤/通常盤共通

[DISC-1] -心臓編-

01.「絶蘭」

02. 新曲1

03.「誤解」

04. 胃潰瘍とルソーの錯覚

05.「遭難」

06. ミザリィレインボウ

07. ミスターショットガンガール

08. 蝶々

09. Call of Rescue

10. 遮光事実

11.「秘密」

12.「変態」

Bonus Track. デザートの楽しいラヂオ 〜心臓ドロドロ入院編〜

[DISC-2] -脳味噌編-

01. 脳みそくん。

02. バケモノ

03.「君の子宮を触る」

04. Sister

05. カメレオン

06. 大塚ヘッドロック

07.「殺意」

08. Thirsty?

09. 新曲2

10.「遺書。」

11. TODAY

12.「切断」

Bonus Track. デザートの楽しいラヂオ 〜脳味噌トロトロ退院編〜



▼Blu-ray収録内容 ※初回限定盤のみ収録

<DEZERT LIVE TOUR 2024 “The Heart Tree”【TOUR FINAL】-僕等の夜について編->

2024.6.22 三郷市文化会館 大ホールを収録

※全22曲

■『絶対的オカルト週刊誌』発売記念イベント

▼『似顔絵書いて握手しましょう会』

09月07日(土) littleHEARTS.新宿店 イベントスペース

13:00〜 / 15:00〜(2部制) ※予定枚数終了

参加メンバー:[1部] 千秋、Sacchan [2部] Miyako、SORA

▼『普通のサイン会卍』

09月08日(日) タワーレコード錦糸町パルコ店 イベントスペース

13:00〜 ※予定枚数終了

参加メンバー:千秋、Miyako、Sacchan、SORA

▼『腕相撲!!メンバーに勝ったらサイン会』

09月14日(土) エンタバアキバ内イベントスペース

13:00〜 ※予定枚数終了

参加メンバー:千秋、SORA

▼『あっち向いてホイ!!メンバーに勝ったらサイン会』

09月15日(日) タワーレコード新宿店 9Fイベントスペース

13:00〜

参加メンバー:Miyako、Sacchan

▼『アコースティックライブ』

09月29日(日) タワーレコード渋谷店B1F CUTUP STUDIO

13:00〜 (14:00終了予定) ※予定枚数終了

参加メンバー:千秋、Miyako、Sacchan、SORA

▼『めちゃくちゃ普通のサイン会卍』

10月06日(日) タワーレコード名古屋パルコ店 イベントスペース

13:00〜 ※予定枚数終了

参加メンバー:千秋、Miyako、Sacchan、SORA

▼『〜みんなでクラウンを占拠せよ〜個室・個別イベント+サイン入り個別ポスターお渡し会』

10月13日(日) 日本クラウン(株)本社会議室

13:00〜 / 15:30〜 / 18:00〜(3部制) ※予定枚数終了

参加メンバー:千秋、Miyako、Sacchan、SORA

▼『やっぱり普通のサイン会卍』

10月19日(土) タワーレコード梅田NU茶屋町店 イベントスペース

13:00〜 ※予定枚数終了

参加メンバー:千秋、Miyako、Sacchan、SORA

【追加スケジュール】

▼『生写真渡スン会(かーい) 2024』

09月28日(土) ヴィレッジヴァンガード渋谷本店

12:00〜

参加メンバー:千秋、Miyako、Sacchan、SORA

▼『千秋のスーパー独演会〜アコギ1本でやってみましょう!!〜』

10月12日(土) タワーレコード渋谷店B1F CUTUP STUDIO

12:30〜 (13:30終了予定)

出演:千秋

■オールナイトイベント<MIDNIGHT SUMMER PARTY ZOO 2024 〜夏祭りの大打ち上げ!!〜>



8月24日(土) 東京・新宿LOFT

open23:30 / start24:00 / end29:00(予定)

▼出演

・千秋 Stand Alone

・gibkiy gibkiy gibkiy

・L'Arc-ai-Citel(ラルク アイ シテル)

Vo. Shou(Verde/ / Alice Nine.)

Gt. [ kei ]

Ba. Sacchan(DEZERT)

Dr. SORA(DEZERT)

・Limp Bizkit杉並

Vo. ANNIE A(CHAQLA.)

Gt. ミヤ(MUCC)

Ba. Sacchan(DEZERT)

Dr. Bikky(CHAQLA.)

・Marilyn Manson厚木

Vo. 命依(MAMA.)

Gt. JiMYY(MAMA.)

Ba. AKi

Dr. SORA

・Pay money To my Pain Respect Session

Vo. 架神(DEXCORE)

Gt. 関普円(Azami)

Ba. Masa(NOCTURNAL BLOODLUST)

Dr. SORA(DEZERT)

・DJ狂犬(LOUD ROOTS)

・DJ Masaaki Yaguchi

・DJ 사짱(さっちゃん)

・DJ SORA

・TOSHI所沢

※飛び込みゲスト参加の可能性あり



▼チケット

オールスタンディング 5,000円(税込)

※入場時ドリンク代別途必要

※営利目的の転売禁止

一般発売:2024年8月18日(日)

(問)新宿ロフト 03-5272-0382

公演タイトルは<DEZERT SPECIAL ONEMAN LIVE at NIPPON BUDOKAN「君の心臓を触る」>だ。彼らの代表曲である「「君の子宮を触る」」と、9月にリリースされるアルバム収録新曲「心臓に吠える」が融合したかのようなタイトルが付けられた。また、この公演への来場者には、これまで正式スタジオ音源化してこなかった楽曲「オーディナリー」収録CDが配布されることも同時発表となった。 「オーディナリー」は、2017年1月29日に新木場STUDIO COASTで行われた主催イベント<DEZERT presents【This Is The "FACT"】>で初披露された楽曲だ。その後、音源化に向けてレコーディングが行われたが、「バンドとして、現在リリースすべきタイミングではない」というメンバーの意向によって音源発表は封印されていた。しかし、これまでも節目のライブで何度も演奏されてきた大切な楽曲であり、千秋(Vo)は幾度となく『この曲をCDにして、武道館でお客さんの手に届ける』とインタビューやライブのMCで宣言しており、ついにその約束が果たされるかたちだ。なお、今回CD化される音源は、武道館公演に向けて新たにレコーディングを行うとのこと。オフィシャルファンクラブひまわり会のチケット最速受付は、本日22:00から9月3日(火)23:00まで。