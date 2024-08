夢に現れる殺人鬼フレディ・クルーガーを描いたウェス・クレイヴン監督作『エルム街の悪夢』(1986年公開版)が初の4K UHD化。盛りだくさんの豪華特典が付属する4K ULTRA HD&ブルーレイセットとして10月30日に発売されることが決定した。また、シリーズ7作品を収録した4枚組の「エルム街の悪夢 7-Film コレクション<ブルーレイセット>」が同日に再発売される。

今回のリリースは『エルム街の悪夢』の製作40周年を記念したもの。4K ULTRA HD&ブルーレイセットには、三方背アウターケースが付属するほか、28ページのフォトブック、6枚組のアートカードセット、両面仕様のA3ポスター、ペーパープレミアム用封筒などの特典を封入。また、4K ULTRA HDディスクには「劇場版本編」に加え、「アンカット版本編」を収録。メイキングなどの映像特典も多数収録される。

【初回限定生産】エルム街の悪夢 <4K ULTRA HD&ブルーレイセット>(2枚組/豪華封入特典付)

2024年10月30日(水)発売

価格:8,580円(税込)

品番︓1000840142

内容:4K ULTRA HD 1枚 Blu-ray 1枚

本編分数︓91分 【映像特典】

<4K ULTRA HDディスク収録/収録分数:109分>

●フォーカス・ポイント

●もうひとつのエンディング(*スケアリー・エンディング” / *“ハッピー・エンディング” / *“フレディ・エンディング”)

●ホラー映画の伝説

●メイキング(49:54)

●「エルム街の悪夢」の起源(15:35) <Blu-rayディスク収録/収録分数:187分>

●ビハインド・ストーリー(*フォーカス・ポイント / *メイキング / *ホラー映画の伝説 / *「エルム街の悪夢」の起源)

●もうひとつのエンディング(*“スケアリー・エンディング” / *“ハッピー・エンディング” / *“フレディ・エンディング”) 【封入特典(初回限定生産)】

●三方背アウターケース ●フォトブック(28P) ●アートカードセット(6枚組) ●A3ポスター(両面仕様) ●ペーパープレミアム用封筒

エルム街の悪夢 7-Film コレクション<ブルーレイセット>(4枚組)

価格:6,600円(税込)

品番︓1000840123

内容:Blu-ray 4枚

発売元︓ワーナー・ブラザース ホームエンターテイメント 販売元︓NBCユニバーサル・エンターテイメント

※映像特典、商品仕様、ジャケット写真などは予告無く変更の場合あり

エルム街の悪夢 <4K ULTRA HD&ブルーレイセット>



ジャケット

三方背アウターケース

TM & © 2011 New Line Productions, Inc. All rights reserved.