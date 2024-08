【モデルプレス=2024/08/24】24日、フジテレビ夏の大型リアルイベント「お台場冒険王2024〜人気者にアイ◆LAND〜」(◆はハートマーク)の「クルマ買取はソコカラ」ステージにて、「MISCOLLECTION 2024 in お台場冒険王2024 supported by ヤマザキビスケット」が開催された。イベントではMVPとして、お台場で最も輝いた美女&イケメン大学生、及びモデルプレスが選ぶ「モデルプレス賞」が発表された。

◆お台場で最も輝いた美女&イケメン大学生が決定

◆モデルプレス賞は園村留加さん&平林翼さん

◆「MISCOLLECTION 2023 in お台場冒険王2023 supported by ヤマザキビスケット」

2024年度のミス・ミスターキャンパスコンテストのファイナリストたちが集結した同イベント。MVPは、慶應義塾大学SFC文学部3年・杏奈(あんな)さん、中央大学人文学部3年・木村陸(きむら・りく)さんが受賞した。笑顔でステージに上がった木村さんは「MVPを取れるとは思ってなかったので、すごく嬉しいです。信じられないんですけど、今日来ていただいた方とか、運営されてる団体さんとか、ありがとうございます」と喜びを噛み締めた。一方、MVP発表時にMCのNON STYLE・井上裕介から「もう自分選ばれへんと思って髪結んでた!」と暴露された杏奈さんは「選ばれると思ってなくて。井上さんがおっしゃっていたように髪結んでいました(笑)」と驚きながらも「ありがとうございます!」と笑顔を見せていた。また、「モデルプレス賞」ミス部門は、キュートな笑顔で魅了していた青山学院大学法学部4年・園村留加(そのむら・るか)さんに決定。ミスター部門は、水の一気飲みで会場を盛り上げた日本大学法学部3年・平林翼(ひらばやし・つばさ)さんが受賞した。イベントのラストでは、日本一のミスキャンパスを決める「MISS OF MISS CAMPUS QUEEN CONTEST 2025」、日本一のミスターキャンパスを決める「MR OF MR CAMPUS CONTEST 2025」の表彰式を、2025年3月24日にZepp Shinjuku (TOKYO)にて開催することを発表。さらに、日本一の新入生を決める「FRESH CAMPUS CONTEST 2024」、全国の大学生を対象とした日本最大級のミスコンテスト「MISS CIRCLE CONTEST 2024」の表彰式も、2024年12月26日にZepp Shinjuku(TOKYO)にて実施する。両イベントのMCは、井上が務める。この日は、青山学院大学、桜美林大学、学習院大学、関西大学、関西学院大学、慶應義塾大学、慶應義塾大学SFC、國學院大學、千葉大学、中央大学、筑波大学、東京大学、東京都立大学、日本大学法学部、横浜国立大学、実践女子大学、成蹊大学、成城大学、同志社大学、明治学院大学、立命館大学のファイナリスト(※一部欠席)が集結。さらに、「FRESH CAMPUS CONTEST 2024」、「MISS CIRCLE CONTEST 2024」の参加者も出演し、計100人超の学生が1人ずつランウェイを歩いた。MCは井上、進行は伊藤綾香が担当。プレゼンターとして「MR OF MR CAMPUS CONTEST 2024」グランプリ・柴田龍之介と、「MISS OF MISS CAMPUS QUEEN CONTEST 2024」グランプリ・大平ひかるも登場した。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】