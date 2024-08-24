¸µ´Ç¸î»Î¤Ï½»¤ß¹þ¤ß¤Ç²ð¸î¤Î»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¿ÍÎ¤Î¥¤ì¤¿»³±ü¤Î¤ª²°Éß¤Ø¡¿»Ó²ð¸î¡
¡Ø»Ó²ð¸î¡Ù¡Ê»°±ºÀ²³¤¡§Ãø¡¢»°ËÎÏÂµ®¡§Ì¡²è¡¢¹áµû»Ò¡§¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¸¶°Æ/KADOKAWA¡ËÂè1²ó¡ÚÁ´10²ó¡Û¡¡¸µ´Ç¸î»Î¤Î·ªÃ«°«¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼«Ê¬¤òÊÑ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¿ÍÎ¤Î¥¤ì¤¿»³±ü¤Î¤ª²°Éß¤Ç½»¤ß¹þ¤ß¤Î¥Ø¥ë¥Ñ¡¼¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¤³¤È¤ò·è°Õ¤¹¤ë¡£¤ª²°Éß¤Ç²ð¸î¤ò¼õ¤±¤ëµÜ±àÈÞÏÁ»Ò¤ÏÌ¾²È¤Î¤´Îá¾î¡£32ºÐ¤È¤Þ¤À¼ã¤¯¤·¤Æ½Å¤¤ÆñÉÂ¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Èà½÷¤Î²ð¸î¤Ï¡¢ÁêÅöº¤Æñ¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤È³Ð¸ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡Ä¡£Èà½÷¤Ï¤Ê¤¼¤«¹õ¤¤ÂÞ¤òÆ¬¤ËÈï¤»¤é¤ì¡¢È©¤ÏÊÑ¿§¤·¡¢¸ÀÍÕ¤âÏÃ¤µ¤ºÆ°¤¯¤³¤È¤â¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¿Í¤Ï¤â¤¦¡¢»à¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡½¡½¡© ¥Ù¥Ã¥É¤Ë²£¤¿¤ï¤ëÍ×²ð¸î¼Ô¤ÎÈÞÏÁ»Ò¤Ï°äÂÎ¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢´é¿§°ì¤ÄÊÑ¤¨¤º¤Ë²ð¸î¤òÂ³¤±¤ë¥Ø¥ë¥Ñ¡¼¤¿¤Á¡£¤½¤Î°ÛÍÍ¤Ê¸÷·Ê¤Ë¡¢°«¤Î¶»¤Ë¤Ï¤¸¤ï¤¸¤ï¤Èµ¿Ç°¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¡Ø»Ó²ð¸î¡Ù¤Ï¡¢¿·¿Í¥Ø¥ë¥Ñ¡¼¤òÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë¡È¶ØÃÇ¤Î²ð¸î¥Û¥é¡¼¡É¤Ç¤¹¡£