松本市立の梓川と鎌田、日進西が全国へ 東海吹奏楽コン中学生A
第79回東海吹奏楽コンクール（東海吹奏楽連盟、朝日新聞社主催）が24日、津市の三重県文化会館で始まった。
この日は中学生A部門（50人以内）があり、愛知、岐阜、三重、静岡、長野の5県から20団体が出場した。
金賞を受け、東海代表に選ばれた日進市立日進西=2024年8月24日午後0時25分、津市の三重県文化会館、大阪フォトサービス撮影
最も優秀な団体に贈られる朝日新聞社賞に松本市立梓川（長野）が選ばれ、日進市立日進西（愛知）、松本市立鎌田（長野）とともに10月19日に宇都宮市文化会館で行われる第72回全日本吹奏楽コンクールの東海代表に推薦された。
結果は次の通り。（演奏順、◎は東海代表）
【金賞】名古屋市立神丘（愛知）、◎日進市立日進西（愛知）、◎松本市立梓川（長野）、◎松本市立鎌田（長野）、四日市市立内部（三重）、長野市立柳町
【銀賞】長野市立東北、飛騨ジュニアウインドオーケストラ（岐阜）、四日市市立南（三重）、尾張旭市立東（愛知）、浜松市立富塚（静岡）、菰野町立菰野（三重）、浜松市立湖東（静岡）、岡崎市立矢作（愛知）、大垣市立東（岐阜）、浜松市立三方原（静岡）
【銅賞】浜松市立南部（静岡）、大垣市立西部（岐阜）、春日井市立西部（愛知）、日進市立日進北（愛知）