第74回関西吹奏楽コンクール（関西吹奏楽連盟、朝日新聞社主催）が8月24日、奈良県橿原市の県橿原文化会館で開幕した。

初日は中学生小編成と大学の部があり、大学の部で金賞の龍谷大（京都）と立命館大（大阪）の2校が10月26日に札幌市で開かれる全国大会への出場を決めた。

精華町立精華西中=2024年8月24日午後3時47分、奈良県橿原市の県橿原文化会館、大阪フォトサービス撮影

第28回関西小学生バンドフェスティバルのステージパフォーマンス部門もこの日同会館であり、金賞団体の中から池田市立石橋小（大阪）、生駒市立桜ケ丘小（奈良）の2団体が10月26日に札幌市で開催される全国大会に進んだ。

全国大会代表以外の結果は次の通り。

【中学生小編成】金賞=姫路市立琴陵（兵庫）、精華町立精華西（京都）、豊岡市立日高東（兵庫）、香芝市立香芝東（奈良）、加古川市立陵南（兵庫）▽銀賞=亀岡市立大成（京都）、高槻市立十、守口市立錦（以上大阪）、尼崎市立大庄北（兵庫）、大阪国際（大阪）、姫路市立香寺（兵庫）、京都市立京都京北小中（京都）▽銅賞=甲賀市立信楽（滋賀）、奈良市立三笠（奈良）、滋賀県立水口東（滋賀）、和歌山市立西浜、かつらぎ町立妙寺（以上和歌山）、堺市立さつき野小・中（大阪）

【大学】銀賞=関西（大阪）、神戸学院（兵庫）、京都橘（京都）、近畿（大阪）▽銅賞=滋賀県立（滋賀）

【小学生バンドフェス】金賞=王寺ジュニアバンド・ハルモ（奈良）、伊丹市立花里（兵庫）▽銀賞=堺市立向丘（大阪）、伊丹市立桜台、伊丹市立瑞穂（以上兵庫）、生駒市立俵口（奈良）、豊岡市立五荘（兵庫）▽銅賞=城陽市立富野（京都）、神戸北ジュニアバンド（兵庫）、甲西吹奏楽団ジュニアバンド（滋賀）、精華町立東光（京都）（森本宏二）