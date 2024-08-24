¤Û¤ó¤³¤ó¡¡£Î£È£Ë¤Ç¡ÖÀí³Õ¤ÏÃæ¹ñÎÎÅÚ¡×ÊüÁ÷¤Ë¥Ö¥Á¥®¥ì¡Ö¤Ê¤¼À¯¼£²È¤Ï¹³µÄ¤·¤Ê¤¤¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤Û¤ó¤³¤ó¤¬£²£´Æü¡¢¥é¥¸¥ªÂçºå¡ÖÅÚÍË¤Î¸á¸å¤Ï¡¢¥È¥³¥È¥ó¤Û¤ó¤³¤ó¡ª¡×¤Ë½Ð±é¡££Î£È£Ë¤Î¥é¥¸¥ª¹ñºÝÊüÁ÷¤ÇÃæ¹ñÀÒ¤Î³°Éô¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÈ¯¸À¤ò¤·¤¿ÌäÂê¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡³°Éô¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï£±£¹Æü¸á¸å£±»þ²á¤®¤«¤é¤ÎÊüÁ÷¤Ç¡¢Ì÷¹ñ¿À¼Ò¤ÇÍî½ñ¤¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÊó¤¸¤¿¸å¡¢Àí³Õ½ôÅç¤Ï¡ÖÃæ¹ñ¤ÎÎÎÅÚ¡×¤Ê¤É¤È¸¶¹Æ¤Ë¤Ê¤¤¸í¤Ã¤¿È¯¸À¤ò¤·¤¿¡£¤µ¤é¤ËÆ±¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬±Ñ¸ì¤Ç¡ÖÆîµþÂçµÔ»¦¤òËº¤ì¤ë¤Ê¡×¡Ö°Ö°ÂÉØ¤òËº¤ì¤ë¤Ê¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¯¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤ë¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Û¤ó¤³¤ó¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ò¤É¤¤ÏÃ¤Ç¡£²ñÄ¹¤¬¼¤á¤ë¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Ç¡£¹ñºÝÅª¤ËÈ¯¿®¤·¤Æ¤ó¤Í¤ó¤«¤é¡£Àí³Õ¤Ï°ìÅÙ¤âÃæ¹ñ¤ÎÎÎÅÚ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¤é¤Í¡×¤È¤ÖÁ³¡£¡Ö¤³¤ì¡¢¡Ø¤ªÁ°¤Î¤È¤³¤Î²È¡¢²¶¤Î¤È¤³¤Î²È¤ä¤Ç¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤ë¤Î¤È°ì½ï¤ä¤Ç¡£¤³¤ìº£²ó¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤±¤É¤â¡¢²¿¤Ç¡£²¶¤Ï¹©ºî¤ä¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¡£¤½¤³¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤Ç¥Ê¥ó¥Ü¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¤ä¤ó¡×¤È´ª¤°¤Ã¤¿¡£
¡¡£Î£È£Ë¤ÏºÆÈ¯ËÉ»ß¤Ë¤à¤±¤Æº£·îÃæ¤Ë¥é¥¸¥ª¹ñºÝÊüÁ÷¤Ç»È¤¦£±£·¸À¸ì¤¹¤Ù¤Æ¤ò»öÁ°¼ýÏ¿¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤Û¤«¡¢£Á£É²»À¼¤ÎÆ³Æþ¤â¸¡Æ¤¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤Û¤ó¤³¤ó¤Ï¡Ö¤³¤ì¹ñºÝÊüÁ÷¤ä¤í¡©¡¡£Î£È£Ë¤Ã¤ÆÀµ¤·¤¤ÊüÁ÷¤ò¤»¤Ê¤¢¤«¤ó¤«¤é¤Ã¤ÆÊä½õ¶âÆþ¤Ã¤Æ¤ó¤Í¤ó¡£¤ï¤ì¤ï¤ì¤ÎÀÇ¶â¤ä¤Ç¡£¤½¤³¤Ë¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤ó¤Î¤Ë¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¡£¤³¤ì¤ÏÌ±Êü¤â¤½¤¦¤ä¤±¤É¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈµêÃÆ¤·¤Æ¡¢²ñ¸«¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÃæ¹ñÀÒ¤ÎÃËÀ¤â²ñ¸«¤·¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤½¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤¦¤¿¤ó¤«¡ÊÀâÌÀ¤·¤í¡Ë¡×¤ÈÊ°¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö´°àú¤Ê¥×¥í¥Ñ¥¬¥ó¥À¤È¤·¤ÆÆüËÜ¤ÎÊüÁ÷¶É¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤ó¤Í¤ó¤«¤é¡¢¤³¤ì¤Ïº¤¤Ã¤¿¤â¤ó¤ä¤È»×¤¦¤Í¤ó¤±¤É¤Ê¡£¤Ê¤ó¤ÇÀ¯ÉÜ¤Ï¹ñ²ñ¤ÇÄÉµÚ¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¢¤«¤ó¤È»×¤¦¤±¤É¤Ê¡£¥ä¥Ð¤¹¤®¤ë¤Ç¡×¡ÖÆüËÜ¤ÎÀ¯¼£²È¤¬²¿¤Ç¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¹³µÄ¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¤È¼ó¤ò·¹¤²¤Æ¤¤¤¿¡£