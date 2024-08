高校生ファッションNo.1を競う！第23回全国高等学校ファッションデザイン選手権大会「ファッション甲子園2024」

ファッション甲子園実行委員会は、2024年8月25日(日)に第23回全国高等学校ファッションデザイン選手権大会「ファッション甲子園2024」最終審査会を開催します。

第23回全国高等学校ファッションデザイン選手権大会「ファッション甲子園2024」

ファッション甲子園実行委員会は、2024年8月25日(日)に第23回全国高等学校ファッションデザイン選手権大会「ファッション甲子園2024」最終審査会を開催。

「ファッション甲子園」は、北は北海道、南は沖縄県まで全国の高校生を対象とした高校生ファッションNo.1を競う選手権大会です。

当日は、応募総数34都道府県、95校、1,147チーム、1,929点から選ばれた20都道府県、27校、34チームが、自らデザイン・制作した衣装を着用して披露するファッションショー形式で審査にのぞみます。

2024年も、最終審査会の会場観覧に加え、YouTubeにてライブ配信も行います。

参加チームがこの夏にかけた熱きパフォーマンスを確認してください。

■開催日時

・日時 2024年8月25日(日)13:00(開場12:00)

・会場 弘前文化センター(青森県弘前市下白銀町19-4)

■入場チケット販売

・入場チケットは、販売予定数に達したため、販売を終了しました。

尚、当日券の販売はいたしません。

■ファッション甲子園2024最終審査会ライブ配信

ファッション甲子園2024最終審査会の様子をLIVE配信します!

当日来場されない方、チケットを購入できなかった方も、YouTubeライブ配信にて、コンテストの様子を見ることができます。

<YouTubeライブ配信>

ファッション甲子園2024 本番配信 (2024/08/25 13:00〜)

配信URL:

■参加校(出場順・都道府県・学校名/作品名)

1 青森県 柴田学園大学附属柴田学園高等学校/石垣ドレス

2 神奈川県 専門学校神奈川総合大学校高等課程/抱く心

3 神奈川県 学校法人石川学園横浜デザイン学院高等課程/:)imitation

4 秋田県 秋田県立横手高等学校/WOMAN BE INDEPENDENT

5 福岡県 福岡県立香椎高等学校/Wavy

6 長野県 長野県屋代南高等学校/羽化

7 岐阜県 アンファッションカレッジ/Emotion

8 兵庫県 神戸市立科学技術高等学校/おてて

9 大阪府 バンタンデザイン研究所高等部大阪校/傘と笠のNewstyle

10 広島県 広島市立基町高等学校/かさね

11 愛媛県 愛媛県立松山工業高等学校/花鳥風月

12 愛知県 桜花学園高等学校/キュウコン

13 愛媛県 愛媛県立松山工業高等学校/こぎん刺し 春を待つ

14 富山県 富山第一高等学校/こたつむり

15 東京都 江東服飾高等専修学校/新・社会人

16 山形県 惺山高等学校/Schole

17 東京都 バンタンデザイン研究所高等部東京校/それぞれの美しさ

18 大阪府 大阪府立泉尾工業高等学校/地球(生命の誕生)

19 佐賀県 佐賀県立有田工業高等学校/悩

20 京都府 福知山淑徳高等学校/Nostalgia

21 栃木県 栃木県立宇都宮白楊高等学校/≠ -not equal sign-

22 富山県 富山第一高等学校/パーカードレス

23 静岡県 笹田学園デザインテクノロジー専門学校/波長

24 大阪府 英風高等学校/Happy human society!!

25 京都府 福知山淑徳高等学校/Paradigm Shift

26 岐阜県 アンファッションカレッジ/PURE

27 福岡県 福岡市立福岡女子高等学校/表裏一体

28 富山県 富山第一高等学校/平和の裏

29 青森県 青森県立弘前実業高等学校/PAPER LESS

30 岐阜県 学校法人平野学園 清凌高等学校/モアレ

31 北海道 市立札幌平岸高等学校/雪(正式表記は「あめかんむり」の下に「彗」)

32 岡山県 岡山県立岡山南高等学校/欲望インバウンド

33 北海道 市立札幌平岸高等学校/Ribborn

34 青森県 青森県立弘前実業高等学校/apple

(20都道府県27校34チーム)

■審査員

原 由美子(ファッションディレクター)

天津 憂(クリエイティブディレクター)

青木 規子(繊研新聞 記者)

■ゲスト審査員

井野 将之(ファッションデザイナー)

■特別賞選考(海外ファッションブランド協会賞)

海外ファッションブランド協会

■主催

ファッション甲子園実行委員会

■後援(順不同)

文部科学省、経済産業省、毎日新聞社、産経新聞社、全国高等学校長協会、公益社団法人全国工業高等学校長協会、全国高等学校長協会家庭部会、公益財団法人全国高等学校家庭科教育振興会、青森県教育委員会、青森県高等学校文化連盟、一般財団法人日本ファッション協会、一般社団法人日本ファッション・ウィーク推進機構、一般社団法人日本アパレル・ファッション産業協会

■特別協力

海外ファッションブランド協会

■協力(順不同)

文化服装学院、上田安子服飾専門学校、ドレスメーカー学院、エスモード・東京校、バンタンデザイン研究所ファッション・ヘアメイクカレッジ、東北生活文化大学、青森中央文化専門学校、株式会社サンリオ、ワミレスコスメティックス株式会社、株式会社センチュリーテクノコア、東レACS株式会社、株式会社キイヤ、ブラザー販売株式会社、JUKI販売株式会社、株式会社ベステック、株式会社シエント、appcycle株式会社、弘前りんごの会

■メディアパートナー

ELLE/ELLEgirl

■制作協力

SUNデザイン研究所

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 高校生ファッションNo.1を競う!第23回全国高等学校ファッションデザイン選手権大会「ファッション甲子園2024」 appeared first on Dtimes.