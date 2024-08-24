40-40Ã£À®¤¬ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¥â¥¸¥ã¥â¥¸¥ã¤Ë!?¾×·â¤Î1Ëç¤Ë¡ÖÊ·°Ïµ¤Á´Á³°ã¤¦¡×¡Ö70ËÜ¤°¤é¤¤¥Û¡¼¥à¥é¥óÂÇ¤Á¤½¤¦¤ÊÉ÷³Ê¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼
¡¡¢¡¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¥É¥¸¥ã¡¼¥¹7x¡½3¥¿¥ó¥Ñ¥Ù¥¤¥ì¥¤¥º(24Æü¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à)
¡¡·àÅª¤Ê¥µ¥è¥Ê¥éËþÎÝ40¹æ¤Ç40ËÜÎÝÂÇ40ÅðÎÝ¤òÃ£À®¤·¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤Î°Õ³°¤Ê»Ñ¤òMLB¤Î¸ø¼°TikTok¤¬¸ø³«¤·ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖMLB players if they had facial hair(MLBÁª¼ê¤ËÉ¦¤¬À¸¤¨¤Æ¤¤¤¿¤é)¡×¤ÈÂê¤·¤¿Åê¹Æ¤Ç¡¢ÂçÃ«¤ÏºÇ½é¤ËÅÐ¾ì¡£É¡²¼¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¤¢¤´¼þ¤ê¤Þ¤Ç¥â¥¸¥ã¥â¥¸¥ã¤ËÉ¦¤ÎÀ¸¤¨¤¿¥ï¥¤¥ë¥É¤Ê¹çÀ®¼Ì¿¿¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö70ËÜ¤°¤é¤¤¥Û¡¼¥à¥é¥óÂÇ¤Á¤½¤¦¤ÊÉ÷³Ê¤¢¤ë¡×¡ÖShohei turned american(æÆÊ¿¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿)¡×¡ÖÊ·°Ïµ¤Á´Á³°ã¤¦¡×¡Ö¥¦¥ë¥Õ¥¢¥í¥ó¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£