三島東と高知学芸が全国大会へ 吹奏楽コンクール四国大会の中学生A
第72回全日本吹奏楽コンクール四国支部大会（四国吹奏楽連盟、朝日新聞社主催）の2日目は24日、愛媛県の松山市民会館で中学生Ａと大学の両部門があり、四国4県から計23団体が出場した。
高知学芸中=2024年8月24日午後4時55分、松山市民会館、フォトクリエイト撮影
審査の結果、四国代表には中学生Ａで四国中央市立三島東中（愛媛）と高知学芸中が、大学で四国大（徳島）が選ばれた。全日本吹奏楽コンクールは中学生が10月19日に宇都宮市で、大学が同26日に札幌市で開かれる。
結果は次の通り。（◎は四国代表）
中学生Ａの部
【金賞】高知市立愛宕、四国中央市立川之江南（愛媛）、◎四国中央市立三島東（愛媛）、今治市立南（愛媛）、◎高知学芸、高松市立古高松、徳島市八万、松山市立西【銀賞】愛媛大付、徳島市城東、徳島市国府、高松市立牟礼、松山市立勝山、阿南市立阿南（徳島）、南国市立香長（高知）、県立高知国際【銅賞】さぬき市立長尾（香川）、東温市立重信（愛媛）、丸亀市立西（香川）、高松市立香東、高松市立紫雲
大学の部
【金賞】◎四国（徳島）【銅賞】香川高専詫間