本格派ビリヤニも！東武百貨店 池袋本店「台湾フェア」「カレーフェス」「ごちそうフェア」

東武百貨店 池袋本店では、2024年8月29日(木)から9月3日(火)まで8階催事場にて【台湾フェア】・【カレーフェス】・【ごちそうフェア】を同時開催します。

東武百貨店 池袋本店「台湾フェア」「カレーフェス」「ごちそうフェア」

場所 :東武百貨店 池袋本店 8階催事場

【台湾フェア】約150坪、【カレーフェス】約80坪、【ごちそうフェア】約110坪

期間 :2024年8月29日(木)〜9月3日(火)

営業時間:午前10時〜午後7時

※イートインは閉場30分前がラストオーダーとなります。

店舗数 :【台湾フェア】29店舗、【カレーフェス】13店舗(入れ替え含む)【ごちそうフェア】29店舗

東武百貨店 池袋本店では、2024年8月29日(木)から9月3日(火)まで8階催事場にて【台湾フェア】・【カレーフェス】・【ごちそうフェア】を同時開催。

【台湾フェア】は29店舗が出店。

出来たてをその場で楽しめる会場実演の台湾屋台飯や残暑にぴったりな冷たい台湾スイーツに注目です。

【カレーフェス】では、札幌スープカレーや本格派ビリヤニなど、各店こだわりのスパイシーなグルメを楽しめます。

さらに、【ごちそうフェア】では、米沢牛を使用した肉弁当や海の幸が詰まった贅沢海鮮弁当などのバイヤーが厳選した推しグルメが集います。

【台湾フェア】

■出来たてをその場で楽しめる 会場実演の台湾屋台飯に注目!

【帝鈞胡椒餅】

〜初出店 実演〜

【帝鈞胡椒餅】

「胡椒餅」 864円(1個)〈各日数量限定〉

外はパリパリ、中はジューシー、食べ歩き台湾グルメの定番。

【台湾朝食専門店 wanna manna】

〜実演〜

【台湾朝食専門店 wanna manna】

「棺桶パン」 651円(1個)〈各日数量限定〉

台南のローカルフード。

こんがりと揚げたトーストの中には、濃厚な具沢山シチュー。

【台湾席茶 蓮月庭】

〜初出店 実演 東武限定〜

【台湾席茶 蓮月庭】

「ハーフ&ハーフ(魯肉飯・鶏肉飯)」 1,201円(1折)

台湾のソウルフードの魯肉飯と鶏肉飯が一度に楽しめます。

【台湾佐記麺線】

〜実演 東武限定〜

【台湾佐記麺線】

「佐記麺線(美味四宝)」 810円(1杯)

カツオ出汁香るとろみスープに極細の台湾そうめんが相性抜群な台湾で愛されるソウルフード。

■残暑にぴったり、ひんや〜り冷たい台湾スイーツ

【二子新地 黒猫豆花】

〜初出店 実演 東武限定〜

【二子新地 黒猫豆花】

「ペア猫豆花」 801円(250g)

台湾の伝統的な豆乳スイーツ。

モチモチ食感の猫型芋圓をトッピング。

【美麗 MEILI】

〜東武限定〜

【美麗 MEILI】

「台湾愛文マンゴーかき氷」 イートイン1,800円(1個)〈各日数量限定〉

台湾産愛文マンゴーを約1玉使用。

見た目はふわっと、食べるとぱちっと弾ける濃厚なフルーツかき氷。

中には自家製台湾茶アイスクリーム。

【台湾タロイモスイーツ専門店 連珍】

〜東武限定〜

【台湾タロイモスイーツ専門店 連珍】

「タロ芋モンブランソフトクリーム」 イートイン700円(1個)

ソフトクリームのうえに、クリーミーなタロ芋モンブランをのせた一品。

【カレーフェス】

■初出店のスープカレーや本格ビリヤニなど、スパイシーなグルメが集結

【タイガーカレー】

〜初出店 実演 東武限定〜

【タイガーカレー】

「スパイシーあづまジンギスカンのスープカレー」 1,566円(1折)

スパイシーなジンギスカンを使用した、北海道の旨味が詰まったスープカレー。

【ジョニーのビリヤニ】

〜初出店 実演〜

【ジョニーのビリヤニ】

「チキンカッチビリヤニ」 1,350円(1折)

スパイスやハーブとともにヨーグルトでマリネした鶏肉に、細長いお米「バスマティライス」を重ねて炊いたインドのごちそう炊き込みご飯。

【SmileSpice】

〜実演〜

【SmileSpice】

「2種スペシャルあいがけカレー(カラダトトノウ発酵チキンカレー・能登産イノシシハンバーグと国産ごぼうの発酵キーマ)」

1,620円(1折)〈各日数量限定〉

4種の発酵食をたっぷり使った身体が整う極上チキンカレーと、能登産イノシシ粗挽き肉を使用したハンバーグと国産ごぼうの旨味たっぷりのカレーを同時に楽しめます。

【別子飴本舗】

〜初出店〜

【別子飴本舗】

「カリットカリー甘とろ豚」 432円(1個)〈各日数量限定〉

愛媛のブランド豚「甘とろ豚」肉を具材に使用。

和風出汁カレーを、山芋を練り込んだもちもちパン生地で包み込んであります。

【ごちそうフェア】

■肉・海鮮贅沢弁当や見た目がカレー!?なかき氷などバイヤー推しグルメに注目

【米沢 琥珀堂】

〜実演 東武限定〜

【米沢 琥珀堂】

「金の米沢牛イチボステーキ&カルビ焼肉弁当」 2,997円(1折)〈各日販売予定50点〉

米沢牛の希少部位イチボと旨味が強いカルビの焼肉を一度に楽しめる豪華肉弁当。

【網地島屋】

〜実演〜

【網地島屋】

「三陸鮮彩弁当」 2,700円(1折)〈各日販売予定30点〉

宮城県産の銀鮭、ホタテ、マグロなどの海の幸が贅沢に盛られた海鮮弁当。

【近江牛岡喜】

〜実演〜

【近江牛岡喜】

「近江牛贅沢重」 2,600円(1折)

国内最古のブランド牛といわれる近江牛の焼肉と赤身ステーキを楽しめるひと折。

【八家企画】

〜初出店〜

【八家企画】

「カレーっぽい。」 イートイン1,501円(1個)

味はティラミス、見た目はカレーな変わり種かき氷。

福神漬けに見立てたベリーソースで味変。

※表示価格は「消費税込み」の価格です。

店内の飲食スペースでお召しあがり(イートイン)の場合は「消費税率10%」の価格となります。

※売切れの際はご容赦ください。

※写真はイメージです。

※8月19日(月)時点の内容です。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 本格派ビリヤニも!東武百貨店 池袋本店「台湾フェア」「カレーフェス」「ごちそうフェア」 appeared first on Dtimes.