専門店に匹敵する炙り肉寿司も！「鶏soba座銀」KITTE丸の内店

銀の葡萄は、JR東京駅徒歩1分の商業施設KITTEの地下1階に「鶏soba座銀」を2024年8月20日にオープンしました。

鶏soba座銀 KITTE丸の内店

店舗名 :鶏soba座銀 KITTE丸の内店

所在地 :東京都千代田区丸の内2-7-2 KITTE丸の内B1F

営業時間 :平日 11:00〜22:00 ※L.O.22:00

土日祝 11:00〜21:00 ※L.O.21:00

定休日 :商業施設の定休日に基づく(1月1日/6月最終日曜日)

客席 :19席(カウンター11席、テーブル2卓)

禁煙・喫煙:完全禁煙

駐車場 :商業施設の駐車場あり

【鶏soba座銀】

▼特長・コンセプト

大切な人を連れて行きたい体験型のラーメン店

高級ではなく上質 高級≠上質

揚げごぼうの乗った鶏白湯が代名詞のラーメン店。

2014年、大阪・肥後橋に第一号店をオープンし8年。

昨年2023年8月には飯田橋に関東初となる「鶏soba座銀 神楽坂店」をオープン。

人気商品「鶏soba」

神楽坂店にはないメニューも多数用意しています。

【メニュー】

<鶏soba> 価格(税込):1,250円

→提供直前に豚と鶏のスープと鶏脂で深みと香りを演出。

まるでポタージュのようなクリーミーな口当たり。

鶏soba

<特製 鶏soba> 価格(税込):1,750円

→鶏sobaに豚・鶏・鴨3種類のチャーシュー、燻製玉子を追加トッピング。

揚げゴボウも追加した見た目も華やかで贅沢な鶏soba。

特製 鶏soba

<貝と魚介の出汁soba> 価格(税込):1,250円

→4種の魚介から取った魚介出汁と貝の旨味を凝縮した返しを掛け合わせ大きい海苔で香りを閉じ込めたインパクトのある一杯。

貝と魚介の出汁soba

<にぼし吟醸nigori> 価格(税込):1,550円

→厳選された九州(長崎・福岡)産の煮干しを大量に投入。

一杯あたり約80g使用した、強烈な煮干し感の力強い仕上がり。

にぼし吟醸nigori

<鶏つけsoba> 価格(税込):1,350円

→魚介は一切使わず、鶏のみに拘った濃厚で鶏の奥深さを感じられるスープ。

濃度は十一度。

鶏つけsoba

<炙り肉寿司> 価格(税込):500円

→牛肉の旨みを際立たせ、専門店に匹敵する炙り肉寿司。

肉寿司

