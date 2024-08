色々な味を楽しめる飲み比べセットも！大江戸ビール祭り2024秋

東京クラフトビールマニアによる「大江戸ビール祭り実行委員会」は、2024年9月19日(木)から9月29日(日)の期間に、品川インターシティS&R棟前広場で入場料無料のクラフトビールイベント『大江戸ビール祭り2024秋』を開催します。

大江戸ビール祭り2024秋

シーズン1:2024年9月19日(木)〜2024年9月23日(月・祝)

シーズン2:2024年9月25日(水)〜2024年9月29日(日)

※9月24日(火)は転換日のためお休み

<時間(予定)>

平日 17時〜22時

土日 12時〜21時

各シーズン最終日 12時〜20時

※雨天決行、荒天中止

来場の際には事前にホームページ、各種SNSの確認をして下さい。

<会場>

品川インターシティS&R棟前広場(東京都港区港南2-15-4)

<料金>

入場無料

<出店店舗>

各週25店舗程度

主催:大江戸ビール祭り実行委員会

協力:にほんの夏フェス実行委員会

後援:港区

○大江戸ビール祭りってどんなイベント?

入場料無料、事前予約やチケットも不要で誰でも気軽に参加できます。

2024年も国内のクラフトビールが一堂に集まり、ビール好きな方に特別な時間が提供されます。

都会の秋の風に吹かれながら美味しいビールを楽しめます。

◯限定ビールも楽しめる全国のクラフトビールが大集合!

日本全国から個性豊かなブルワリーが品川に集結します。

各ブルワリー自慢のビールや、このイベントでしか味わえない特別な限定ビールを楽しむ絶好の機会です。

普段クラフトビールに馴染みがない方でも楽しめるように飲み比べセットも用意されています。

◯美味しいフードもたくさん!

ビールに合う絶品グルメが勢ぞろい。

多彩なフードメニューで、お腹も心も大満足です。

◯お得な飲み比べセット

色々な味を少しずつ楽しめる飲み比べセットも用意されています。

多様なクラフトビールの世界を存分に味わえます。

◯アクセス抜群、雨でも安心な品川インターシティ

会場はJR品川駅港南口から直結の屋根付き歩道橋を利用できる『品川インターシティS&R棟前広場』。

アクセスが良く、屋内飲食エリアも設置されているため、天候に左右されることなく快適に楽しめます。

◯イベント公式グッズ発売中

◯出店者(変更、追加になる場合があります。詳しくはHP、各種SNSを確認してください)。

●HOPDOG BREWING(秋田)

●YOKOHAMA BEER(神奈川)

●いろり茶屋火処(新潟)

●ForestBrewing(宮城)

●ULU INC.(オーストラリア)

●ISHINOMAKI HOP WORKS(宮城)

●北アルプスブルワリー(長野)

●MIURA brewery(神奈川)

●岡崎ビール(愛知)

●さかい河岸ブルワリー(茨城)

●Twin Peaks Mountain Brewing(茨城)

●スモーク・クラフト(埼玉)

●ハニカム&ホップワークス(東京)

●静岡・GARCIA BREWING(静岡)

●KOSHU BEER(山梨)

●GROW BREW HOUSE(埼玉)

●日ノモトブルーイング(東京)

●江口屋醸造所(茨城)

●ダイヤモンド酒場(東京)

●REVO BREWING(神奈川)

●Fat Barley Brewing(東京)

●新座クラフト(埼玉)

●遠野麦酒ZUMONA(岩手)

●ペッカリービール(長野)

●なばなの里 長島ビール園(三重)

●HAKUBA CRAFT(長野)

●妙高高原アルペンブリックビール(新潟)

●独歩ビール(岡山)

●YellowBeerWorks(福島)

●AGARIHAMA BREWERY(沖縄)

●ヤッホーブルーイング(長野)

●希望の丘醸造所(牛たん炭焼利久)(宮城)

●鉄板ダイニング だんらん(茨城)

◯品川インターシティにて、9月5日から約1ヶ月間様々な催しが開催される「にほんの夏フェス」。

そのイベントの最後を「大江戸ビール祭り」が締めくくります。

