小麦が香る！東洋水産「麺づくり6品」リニューアル

東洋水産では、カップ入り即席麺「マルちゃん 麺づくり 鶏ガラ醤油」「同 合わせ味噌」「同 旨コク豚骨」「同 鶏だし塩」「同 担担麺」「同 醤油とんこつ」を、2024年9月2日(月)より、全国にてリニューアル発売します。

東洋水産「麺づくり6品」リニューアル

麺づくり6品

■リニューアルポイント

1. 小麦の風味アップ

茹でたての生麺に近い自然な小麦の香りが楽しめるお店で食べるような本格的な麺に進化!

2. 店頭で目を引くパッケージ

新商品コピー「麺づくりは小麦が香る」とダイナミックに箸上げした麺を前面に配置!

またリニューアル発売から期間限定で、麺づくりのCMに出演中の佐藤栞里さん写真入りパッケージにて、展開されます。

麺づくり 鶏ガラ醤油 期間限定佐藤栞里パッケージ

■商品特徴

鶏ガラ醤油

めん :なめらかでコシのある、すすり心地の良いノンフライ細麺。

スープ:鶏ガラをベースに、煮干し・昆布の和風だしを合わせた、すっきりとした中にもコクのある醤油味スープ。

具材 :チンゲン菜、メンマ、なると、ねぎ、焼のり2枚。

合わせ味噌

めん :なめらかな口当たりで、粘りのあるコシをもつノンフライ太麺。

スープ:ポークの旨みをベースに、合わせ味噌の、コクのあるスープ。

にんにく・生姜・唐辛子・山椒・ごまなどで味にアクセント。

具材 :フリーズドライ製法の野菜ブロック(キャベツ、にら、コーン、にんじん)。

旨コク豚骨

めん :なめらかで歯切れの良い、硬めのノンフライ極細麺。

スープ:濃厚感のある豚骨の旨みをベースに、ガーリックとごまの風味を利かせた、コクのある豚骨スープ。

具材 :ごま、焼豚、きくらげ、ねぎ。

鶏だし塩

めん :なめらかでコシのある、すすり心地の良いノンフライ細麺。

スープ:鶏の旨みとたまねぎの甘みを合わせた、まろやかな鶏だし塩味スープ。

粗挽唐辛子入り。

具材 :チンゲン菜、メンマ、ねぎ、ごま。

担担麺

めん :なめらかでコシのある、すすり心地の良いノンフライ中細麺。

スープ:豚骨の旨みを合わせたコクのある味噌ベースの担担味スープ。

豆板醤・花椒・ラー油の辛みを利かせ、ねりごま・すりごまのコクが合わさっています。

粗挽唐辛子入り。

具材 :チンゲン菜、味付鶏挽肉、ねぎ、ごま。

醤油とんこつ

めん :なめらかでコシのある、すすり心地の良いノンフライ中細麺。

スープ:ポークの旨みをベースに、野菜の旨みや香辛料を加えた、醤油とんこつ味のスープ。

具材 :焼豚、メンマ、ねぎ。

■商品詳細

商品名 :マルちゃん 麺づくり 鶏ガラ醤油

内容量 :97g(めん65g)

JANコード :4901990378765

荷姿 :12食入り1ケース

希望小売価格:236円(税抜き)

販売ルート :量販店、一般小売店 他

発売日 :2024年9月2日(月)

発売地区 :全国

商品名 :マルちゃん 麺づくり 合わせ味噌

内容量 :104g(めん65g)

JANコード :4901990378789

荷姿 :12食入り1ケース

希望小売価格:236円(税抜き)

販売ルート :量販店、一般小売店 他

発売日 :2024年9月2日(月)

発売地区 :全国

商品名 :マルちゃん 麺づくり 旨コク豚骨

内容量 :87g(めん65g)

JANコード :4901990378802

荷姿 :12食入り1ケース

希望小売価格:236円(税抜き)

販売ルート :量販店、一般小売店 他

発売日 :2024年9月2日(月)

発売地区 :全国

商品名 :マルちゃん 麺づくり 鶏だし塩

内容量 :87g(めん65g)

JANコード :4901990378826

荷姿 :12食入り1ケース

希望小売価格:236円(税抜き)

販売ルート :量販店、一般小売店 他

発売日 :2024年9月2日(月)

発売地区 :全国

商品名 :マルちゃん 麺づくり 担担麺

内容量 :110g(めん65g)

JANコード :4901990378840

荷姿 :12食入り1ケース

希望小売価格:236円(税抜き)

販売ルート :量販店、一般小売店 他

発売日 :2024年9月2日(月)

発売地区 :全国

商品名 :マルちゃん 麺づくり 醤油とんこつ

内容量 :91g(めん65g)

JANコード :4901990378864

荷姿 :12食入り1ケース

希望小売価格:236円(税抜き)

販売ルート :量販店、一般小売店 他

発売日 :2024年9月2日(月)

発売地区 :全国

