º¹³Û16²¯±ß¤â¡Ä¥Ê¥Ý¥ê¤¬¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉMF¥Þ¥¯¥È¥ß¥Í¥¤¤Ë40²¯±ß¥ª¥Õ¥¡¡¼
¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Î¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥ÉÂåÉ½MF¥¹¥³¥Ã¥È¡¦¥Þ¥¯¥È¥ß¥Í¥¤(27)¤ò½ä¤ê¡¢¥Ê¥Ý¥ê¤ËÆ°¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¥»¥ê¥¨A³«ËëÀá¤Ç¤è¤â¤ä¤Î´°ÇÔ¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤ë¤Ê¤«¡¢¥Ù¥ë¥®¡¼ÂåÉ½FW¥í¥á¥ë¡¦¥ë¥«¥¯¤Î³ÍÆÀ¤¬Ç»¸ü»ë¤µ¤ì¤ë¥Ê¥Ý¥ê¡£¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ø¥¹¥«¥¤¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥ë¥«¥¯³ÍÆÀ¤ÎÆ°¤¤¬¤Ò¤ÈÃÊÍî¤Ä¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¼¡¤ÎÌÜÉ¸¤¬ÃæÈ×¤Ë°Ü¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤Î¥Ê¥Ý¥ê¤Ï¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¡õ¥Û¡¼¥ô¡¦¥¢¥ë¥Ó¥ª¥ó¤Î¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥ÉÂåÉ½MF¥Ó¥ê¡¼¡¦¥®¥ë¥â¥¢¤È¤Î·ÀÌó¤¬¥¹¥Æ¥¤¾õÂÖ¤Î¤Ê¤«¡¢¤³¤ì¤Þ¤¿°ÊÁ°¤«¤é´Ø¿´¤¬±½¤µ¤ì¡¢¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤ÇÇäµÑ¸õÊä¤ËÉâ¤«¤Ö¥Þ¥¯¥È¥ß¥Í¥¤¤Ë¥ª¥Õ¥¡¡¼¤òÂÇ¿Ç¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£
º£²ó¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Ï¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤ÎÍ×µá³Û3500Ëü¥æ¡¼¥í(Ìó56²¯5000Ëü±ß)¤ËËþ¤¿¤º¡¢¤Þ¤À1000Ëü¥æ¡¼¥í(Ìó16²¯1000Ëü±ß)¤Î³«¤¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢°ÜÀÒ¶â2500Ëü¥æ¡¼¥í(Ìó40²¯3000Ëü±ß)¤òÄó¼¨¤·¡¢¥®¥ë¥â¥¢¤È¥Þ¥¯¥È¥ß¥Í¥¤¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤ÇÁªÂò¤òÇ÷¤é¤ì¤ëÌÏÍÍ¤À¡£
¤Ê¤ª¡¢¥Ê¥Ý¥ê¤Ç¤Ï¥â¥í¥Ã¥³ÂåÉ½FW¥ï¥ê¥É¡¦¥·¥§¥Ç¥£¥é¤¬¥¨¥¹¥Ñ¥Ë¥ç¡¼¥ë¤Ø¥ì¥ó¥¿¥ë¤Ç¹ç°Õ¤Ë¡£¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢ÂåÉ½FW¥Ó¥¯¥¿¡¼¡¦¥ª¥·¥à¥Ø¥ó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó(PSG)¤È¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¹Ô¤¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤Æµî½¢¤¬ÉÔÆ©ÌÀ¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¥»¥ê¥¨A³«ËëÀá¤Ç¤è¤â¤ä¤Î´°ÇÔ¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤ë¤Ê¤«¡¢¥Ù¥ë¥®¡¼ÂåÉ½FW¥í¥á¥ë¡¦¥ë¥«¥¯¤Î³ÍÆÀ¤¬Ç»¸ü»ë¤µ¤ì¤ë¥Ê¥Ý¥ê¡£¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ø¥¹¥«¥¤¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥ë¥«¥¯³ÍÆÀ¤ÎÆ°¤¤¬¤Ò¤ÈÃÊÍî¤Ä¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¼¡¤ÎÌÜÉ¸¤¬ÃæÈ×¤Ë°Ü¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤Î¥Ê¥Ý¥ê¤Ï¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¡õ¥Û¡¼¥ô¡¦¥¢¥ë¥Ó¥ª¥ó¤Î¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥ÉÂåÉ½MF¥Ó¥ê¡¼¡¦¥®¥ë¥â¥¢¤È¤Î·ÀÌó¤¬¥¹¥Æ¥¤¾õÂÖ¤Î¤Ê¤«¡¢¤³¤ì¤Þ¤¿°ÊÁ°¤«¤é´Ø¿´¤¬±½¤µ¤ì¡¢¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤ÇÇäµÑ¸õÊä¤ËÉâ¤«¤Ö¥Þ¥¯¥È¥ß¥Í¥¤¤Ë¥ª¥Õ¥¡¡¼¤òÂÇ¿Ç¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£
¤Ê¤ª¡¢¥Ê¥Ý¥ê¤Ç¤Ï¥â¥í¥Ã¥³ÂåÉ½FW¥ï¥ê¥É¡¦¥·¥§¥Ç¥£¥é¤¬¥¨¥¹¥Ñ¥Ë¥ç¡¼¥ë¤Ø¥ì¥ó¥¿¥ë¤Ç¹ç°Õ¤Ë¡£¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢ÂåÉ½FW¥Ó¥¯¥¿¡¼¡¦¥ª¥·¥à¥Ø¥ó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó(PSG)¤È¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¹Ô¤¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤Æµî½¢¤¬ÉÔÆ©ÌÀ¤È¤Î¤³¤È¤À¡£