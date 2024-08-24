浦和vs川崎F スタメン発表
[8.24 J1第28節](埼玉)
※19:00開始
主審:上田益也
<出場メンバー>
[浦和レッズ]
先発
GK 1 西川周作
DF 4 石原広教
DF 5 マリウス・ホイブラーテン
DF 23 井上黎生人
DF 66 大畑歩夢
MF 11 サミュエル・グスタフソン
MF 13 渡邊凌磨
MF 14 関根貴大
MF 21 大久保智明
MF 25 安居海渡
FW 9 ブライアン・リンセン
控え
GK 16 牲川歩見
DF 20 佐藤瑶大
MF 10 中島翔哉
MF 24 松尾佑介
MF 47 武田英寿
MF 88 長沼洋一
FW 41 二田理央
監督
ペア・マティアス・ヘグモ
[川崎フロンターレ]
先発
GK 1 チョン・ソンリョン
DF 5 佐々木旭
DF 7 車屋紳太郎
DF 13 三浦颯太
DF 31 ファン・ウェルメスケルケン・際
MF 8 橘田健人
MF 10 大島僚太
MF 23 マルシーニョ
MF 41 家長昭博
FW 14 脇坂泰斗
FW 20 山田新
控え
GK 98 山口瑠伊
DF 15 田邉秀斗
DF 44 セサル・アイダル
MF 19 河原創
FW 9 エリソン
FW 11 小林悠
FW 17 遠野大弥
監督
鬼木達
※19:00開始
主審:上田益也
<出場メンバー>
[浦和レッズ]
先発
GK 1 西川周作
DF 4 石原広教
DF 5 マリウス・ホイブラーテン
DF 23 井上黎生人
DF 66 大畑歩夢
MF 11 サミュエル・グスタフソン
MF 13 渡邊凌磨
MF 14 関根貴大
MF 21 大久保智明
MF 25 安居海渡
FW 9 ブライアン・リンセン
控え
GK 16 牲川歩見
DF 20 佐藤瑶大
MF 10 中島翔哉
MF 47 武田英寿
MF 88 長沼洋一
FW 41 二田理央
監督
ペア・マティアス・ヘグモ
[川崎フロンターレ]
先発
GK 1 チョン・ソンリョン
DF 5 佐々木旭
DF 7 車屋紳太郎
DF 13 三浦颯太
DF 31 ファン・ウェルメスケルケン・際
MF 8 橘田健人
MF 10 大島僚太
MF 23 マルシーニョ
MF 41 家長昭博
FW 14 脇坂泰斗
FW 20 山田新
控え
GK 98 山口瑠伊
DF 15 田邉秀斗
DF 44 セサル・アイダル
MF 19 河原創
FW 9 エリソン
FW 11 小林悠
FW 17 遠野大弥
監督
鬼木達