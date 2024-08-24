[8.24 J1第28節](埼玉)

※19:00開始

主審:上田益也

<出場メンバー>

[浦和レッズ]

先発

GK 1 西川周作

DF 4 石原広教

DF 5 マリウス・ホイブラーテン

DF 23 井上黎生人

DF 66 大畑歩夢

MF 11 サミュエル・グスタフソン

MF 13 渡邊凌磨

MF 14 関根貴大

MF 21 大久保智明

MF 25 安居海渡

FW 9 ブライアン・リンセン

控え

GK 16 牲川歩見

DF 20 佐藤瑶大

MF 10 中島翔哉

MF 24 松尾佑介

MF 47 武田英寿

MF 88 長沼洋一

FW 41 二田理央

監督

ペア・マティアス・ヘグモ

[川崎フロンターレ]

先発

GK 1 チョン・ソンリョン

DF 5 佐々木旭

DF 7 車屋紳太郎

DF 13 三浦颯太

DF 31 ファン・ウェルメスケルケン・際

MF 8 橘田健人

MF 10 大島僚太

MF 23 マルシーニョ

MF 41 家長昭博

FW 14 脇坂泰斗

FW 20 山田新

控え

GK 98 山口瑠伊

DF 15 田邉秀斗

DF 44 セサル・アイダル

MF 19 河原創

FW 9 エリソン

FW 11 小林悠

FW 17 遠野大弥

監督

鬼木達