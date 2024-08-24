京都vsFC東京 スタメン発表
[8.24 J1第28節](サンガS)
※19:00開始
主審:上村篤史
<出場メンバー>
[京都サンガF.C.]
先発
GK 94 ク・ソンユン
DF 2 福田心之助
DF 24 宮本優太
DF 44 佐藤響
DF 50 鈴木義宜
MF 10 福岡慎平
MF 37 米本拓司
MF 39 平戸太貴
FW 9 マルコ・トゥーリオ
FW 14 原大智
FW 99 ラファエル・エリアス
控え
GK 26 太田岳志
DF 20 喜多壱也
DF 96 ルーカス・オリヴェイラ
MF 7 川崎颯太
MF 48 中野瑠馬
FW 31 平賀大空
FW 77 ムリロ・コスタ
監督
チョウ・キジェ
[FC東京]
先発
GK 41 野澤大志ブランドン
DF 2 中村帆高
DF 5 長友佑都
DF 30 岡哲平
DF 32 土肥幹太
MF 8 高宇洋
MF 37 小泉慶
MF 71 荒木遼太郎
FW 9 ディエゴ・オリヴェイラ
FW 22 遠藤渓太
FW 39 仲川輝人
控え
GK 13 波多野豪
DF 4 木本恭生
MF 10 東慶悟
MF 33 俵積田晃太
MF 38 安斎颯馬
FW 11 小柏剛
FW 98 エヴェルトン・ガウディーノ
監督
ピーター・クラモフスキー
※19:00開始
主審:上村篤史
<出場メンバー>
[京都サンガF.C.]
先発
GK 94 ク・ソンユン
DF 2 福田心之助
DF 24 宮本優太
DF 44 佐藤響
DF 50 鈴木義宜
MF 10 福岡慎平
MF 37 米本拓司
MF 39 平戸太貴
FW 9 マルコ・トゥーリオ
FW 14 原大智
FW 99 ラファエル・エリアス
控え
GK 26 太田岳志
DF 20 喜多壱也
DF 96 ルーカス・オリヴェイラ
MF 48 中野瑠馬
FW 31 平賀大空
FW 77 ムリロ・コスタ
監督
チョウ・キジェ
[FC東京]
先発
GK 41 野澤大志ブランドン
DF 2 中村帆高
DF 5 長友佑都
DF 30 岡哲平
DF 32 土肥幹太
MF 8 高宇洋
MF 37 小泉慶
MF 71 荒木遼太郎
FW 9 ディエゴ・オリヴェイラ
FW 22 遠藤渓太
FW 39 仲川輝人
控え
GK 13 波多野豪
DF 4 木本恭生
MF 10 東慶悟
MF 33 俵積田晃太
MF 38 安斎颯馬
FW 11 小柏剛
FW 98 エヴェルトン・ガウディーノ
監督
ピーター・クラモフスキー