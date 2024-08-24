[8.24 J1第28節](サンガS)

※19:00開始

主審:上村篤史

<出場メンバー>

[京都サンガF.C.]

先発

GK 94 ク・ソンユン

DF 2 福田心之助

DF 24 宮本優太

DF 44 佐藤響

DF 50 鈴木義宜

MF 10 福岡慎平

MF 37 米本拓司

MF 39 平戸太貴

FW 9 マルコ・トゥーリオ

FW 14 原大智

FW 99 ラファエル・エリアス

控え

GK 26 太田岳志

DF 20 喜多壱也

DF 96 ルーカス・オリヴェイラ

MF 7 川崎颯太

MF 48 中野瑠馬

FW 31 平賀大空

FW 77 ムリロ・コスタ

監督

チョウ・キジェ

[FC東京]

先発

GK 41 野澤大志ブランドン

DF 2 中村帆高

DF 5 長友佑都

DF 30 岡哲平

DF 32 土肥幹太

MF 8 高宇洋

MF 37 小泉慶

MF 71 荒木遼太郎

FW 9 ディエゴ・オリヴェイラ

FW 22 遠藤渓太

FW 39 仲川輝人

控え

GK 13 波多野豪

DF 4 木本恭生

MF 10 東慶悟

MF 33 俵積田晃太

MF 38 安斎颯馬

FW 11 小柏剛

FW 98 エヴェルトン・ガウディーノ

監督

ピーター・クラモフスキー