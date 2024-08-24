[8.24 J1第28節](パナスタ)

※18:30開始

主審:福島孝一郎

<出場メンバー>

[ガンバ大阪]

先発

GK 22 一森純

DF 2 福岡将太

DF 4 黒川圭介

DF 15 岸本武流

DF 20 中谷進之介

MF 13 坂本一彩

MF 16 鈴木徳真

MF 17 山下諒也

MF 23 ダワン

MF 47 ファン・アラーノ

FW 7 宇佐美貴史

控え

GK 25 石川慧

DF 24 江川湧清

DF 33 中野伸哉

MF 6 ネタ・ラヴィ

MF 9 山田康太

MF 10 倉田秋

MF 14 福田湧矢

監督

ダニエル・ポヤトス

[アビスパ福岡]

先発

GK 31 村上昌謙

DF 5 宮大樹

DF 37 田代雅也

DF 40 池田樹雷人

MF 6 前寛之

MF 8 紺野和也

MF 18 岩崎悠人

MF 19 亀川諒史

MF 29 前嶋洋太

MF 30 重見柾斗

FW 9 シャハブ・ザヘディ

控え

GK 1 永石拓海

DF 4 井上聖也

DF 16 小田逸稀

MF 7 金森健志

MF 88 松岡大起

FW 17 ウェリントン

FW 28 鶴野怜樹

監督

長谷部茂利