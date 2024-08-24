G大阪vs福岡 スタメン発表
[8.24 J1第28節](パナスタ)
※18:30開始
主審:福島孝一郎
<出場メンバー>
[ガンバ大阪]
先発
GK 22 一森純
DF 2 福岡将太
DF 4 黒川圭介
DF 15 岸本武流
DF 20 中谷進之介
MF 13 坂本一彩
MF 16 鈴木徳真
MF 17 山下諒也
MF 23 ダワン
MF 47 ファン・アラーノ
FW 7 宇佐美貴史
控え
GK 25 石川慧
DF 24 江川湧清
DF 33 中野伸哉
MF 6 ネタ・ラヴィ
MF 9 山田康太
MF 10 倉田秋
MF 14 福田湧矢
監督
ダニエル・ポヤトス
[アビスパ福岡]
先発
GK 31 村上昌謙
DF 5 宮大樹
DF 37 田代雅也
DF 40 池田樹雷人
MF 6 前寛之
MF 8 紺野和也
MF 18 岩崎悠人
MF 19 亀川諒史
MF 29 前嶋洋太
MF 30 重見柾斗
FW 9 シャハブ・ザヘディ
控え
GK 1 永石拓海
DF 4 井上聖也
DF 16 小田逸稀
MF 7 金森健志
MF 88 松岡大起
FW 17 ウェリントン
FW 28 鶴野怜樹
監督
長谷部茂利
※18:30開始
主審:福島孝一郎
<出場メンバー>
[ガンバ大阪]
先発
GK 22 一森純
DF 2 福岡将太
DF 4 黒川圭介
DF 15 岸本武流
DF 20 中谷進之介
MF 13 坂本一彩
MF 16 鈴木徳真
MF 17 山下諒也
MF 23 ダワン
MF 47 ファン・アラーノ
FW 7 宇佐美貴史
控え
GK 25 石川慧
DF 24 江川湧清
DF 33 中野伸哉
MF 6 ネタ・ラヴィ
MF 9 山田康太
MF 14 福田湧矢
監督
ダニエル・ポヤトス
[アビスパ福岡]
先発
GK 31 村上昌謙
DF 5 宮大樹
DF 37 田代雅也
DF 40 池田樹雷人
MF 6 前寛之
MF 8 紺野和也
MF 18 岩崎悠人
MF 19 亀川諒史
MF 29 前嶋洋太
MF 30 重見柾斗
FW 9 シャハブ・ザヘディ
控え
GK 1 永石拓海
DF 4 井上聖也
DF 16 小田逸稀
MF 7 金森健志
MF 88 松岡大起
FW 17 ウェリントン
FW 28 鶴野怜樹
監督
長谷部茂利