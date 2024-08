2024年10月より放送開始となるTVアニメ『らんま1/2』より、早乙女玄馬役・チョー、響良牙役・山寺宏一、シャンプー役・佐久間レイ、ナレーション・緒方賢一からコメントが到着。また早乙女玄馬、響良牙、シャンプーのキャラクタービジュアルとプロフィールも公開された。『うる星やつら』『めぞん一刻』『犬夜叉』『境界のRINNE』『MAO』などの代表作を持つ高橋留美子による漫画『らんま1/2』が完全新作的アニメ化。高橋留美子は、2017年に全世界コミックス累計発行部数2億冊を超え、2018年にアメリカのウィル・アイズナー漫画業界賞(The Will Eisner Comic Industry Award)」で「コミックの殿堂(The Will Eisner Award Hall of Fame)」入り、2019年にフランス アングレーム国際漫画祭の最優秀賞受賞、2023年にはフランス政府から芸術文化勲章「シュヴァリエ」を受勲、世界的に活躍する漫画家だ。『らんま1/2』は『週刊少年サンデー』(小学館)に1987年36号から1996年12号まで連載され、現在もなお絶大な人気を誇る名作。

物語は中国で修行していた父・早乙女玄馬とその息子・乱馬が天道家にやってくるところから始まる。しかし、そこに現れたのは巨大なパンダとかわいい女の子!?乱馬は中国での修行の末、水をかぶると女に、お湯をかぶると男に戻るという、不思議な体質になってしまっていた……。乱馬たちが周囲の個性豊かな人々を巻き込み、泣いて笑って時々恋したりする、今なお全く色あせない、天下無敵の格闘ラブコメディーである。このたび、チョー(早乙女玄馬役)、山寺宏一(響良牙役)、佐久間レイ(シャンプー役)、緒方賢一(ナレーション)からコメントが到着した。【チョーコメント】皆さん、これ、いいですよ〜〜〜〜!! み〜んな、楽しそう〜〜に演ってますからね。いっぱいいっぱいじゃないですから。やっぱ声優さんてすごいわって感じ?あ、ちなみに私は、皆様についていくのでやっとでした。【山寺宏一コメント】「らんま1/2」は今読んでも最高に面白い! 留美子先生はやっぱり天才です!新作的アニメ良いじゃないですか。え〜〜〜っ僕がまた良牙を? ドッキリじゃなく?嬉しいけどやれんのか俺? Pちゃんとガイドは自信あるけど…。何?勝平たちも続投?よーし、あのメンバーと久々にわちゃわちゃ出来るんならやってやろうじゃないか!!声優として迷子にならないよう頑張りま〜す!【佐久間レイコメント】シャンプーに再会出来た事は、人生のびっくり箱を開けたような驚きです!前作の頃の自分達にも再会したような、不思議な気持ちです。今回はシャンプーの可愛さだけでは無く、あらゆる面を表現して高橋先生の世界観をしっかり再現したいな、と思います。前作から一緒に歩んできてくれた皆様も、初めて「らんま1/2」に出会う皆様も、みんなで世代を超えて笑い会えたら…大歓喜! です。シャンプー 佐久間レイ【緒方賢一コメント】かつては、らんまに蹴飛ばされた時は、天を翔びながら表がぴょ〜んと遣ったり裏がぴょ〜んと遣ったり、早雲君とは将棋を遣ってた筈なのにビンゴ〜と言って殺られたりとか色々有りましたが、今回はナレーションなので、そんな目に会うことは無いのですが、多少ユーモアを混ぜてやることも許して頂き楽しくやっております。皆さんも是非観ていただいて楽しんで下さい。宜しくお願いします。緒方賢一でした。さらに、早乙女玄馬、響 良牙、シャンプーの3人のキャラクターについて、ビジュアルとプロフィールも公開された。ますます期待の高まる新『らんま1/2』、公式サイトや公式Xの今後の情報にもご注目を!(C)高橋留美子・小学館/「らんま1/2」製作委員会