BE:FIRST、自身初の東京ドーム公演よりプレデビュー曲「Shining One」公開
7人組ダンス&ボーカルグループBE:FIRSTが、自身初の東京ドーム公演「BE:FIRST LIVE in DOME 2024 ”Mainstream - Masterplan”」よりプレデビュー曲「Shining One」のライブ映像を公開した。
関連記事：BE:FIRST、デビュー2年4カ月で有言実行したドーム公演「次は世界だぞ‼」
デビューから約2年4カ月で自身初の東京ドーム公演を成功させ、先日8月16日にはプレデビュー3周年の記念日を迎え、4都市9公演を回る自身初のドームツアー「BE:FIRST DOME TOUR 2023-2024 ”2:BE”」を発表したBE:FIRST。確実に一つずつ歩みを進めるBE:FIRSTの始まりの一曲とも言えるプレデビュー曲「Shining One」の東京ドームでのパフォーマンスとなっている。
ドームツアー「BE:FIRST DOME TOUR 2023-2024 ”2:BE”」は、8月28日（水）に発売される2nd Album『2:BE』を引っ提げ、12月バンテリンドームナゴヤ公演を皮切りに、愛知・東京・福岡・大阪と4都市9公演を回るツアー。BE:FIRST Official Fan Club "BESTY"およびBMSGオンラインサロン"B-Town"にて、チケット先行受付が8月24日（土）18時から開始となっている。
＜リリース情報＞
BE:FIRST
2ndアルバム『2:BE』
2024年8月28日リリース
レーベル：B-ME
https://befirst-sp.com/2BE/
https://befirst.lnk.to/2BE
=収録曲=
1. Slogan
2. Masterplan
3. Boom Boom Back 日本テレビ系 「スッキリ」2023年3月エンディングテーマ UHA味覚糖「カヌレット」2023CMソング
4. Guilty
5. Sapphire
6. Smile Again ANESSA Global Campaign Song
7. Grow Up ユニリーバ・ジャパン60周年記念『#GROW_UP_YOURSELF』キャンペーンソング
8. Metamorphose
9. Genesis
10. Selfish
11. Bump Around
12. Hush-Hush (BE:FIRST X ATEEZ)
13. BE:0 -interlude-
14. Glorious 第102回全国高校サッカー選手権大会応援歌
15. Blissful NTTドコモ”ahamo”CMソング
16. Mainstream
Official Website：https://befirst.tokyo/
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デビューから約2年4カ月で自身初の東京ドーム公演を成功させ、先日8月16日にはプレデビュー3周年の記念日を迎え、4都市9公演を回る自身初のドームツアー「BE:FIRST DOME TOUR 2023-2024 ”2:BE”」を発表したBE:FIRST。確実に一つずつ歩みを進めるBE:FIRSTの始まりの一曲とも言えるプレデビュー曲「Shining One」の東京ドームでのパフォーマンスとなっている。
＜リリース情報＞
BE:FIRST
2ndアルバム『2:BE』
2024年8月28日リリース
レーベル：B-ME
https://befirst-sp.com/2BE/
https://befirst.lnk.to/2BE
=収録曲=
1. Slogan
2. Masterplan
3. Boom Boom Back 日本テレビ系 「スッキリ」2023年3月エンディングテーマ UHA味覚糖「カヌレット」2023CMソング
4. Guilty
5. Sapphire
6. Smile Again ANESSA Global Campaign Song
7. Grow Up ユニリーバ・ジャパン60周年記念『#GROW_UP_YOURSELF』キャンペーンソング
8. Metamorphose
9. Genesis
10. Selfish
11. Bump Around
12. Hush-Hush (BE:FIRST X ATEEZ)
13. BE:0 -interlude-
14. Glorious 第102回全国高校サッカー選手権大会応援歌
15. Blissful NTTドコモ”ahamo”CMソング
16. Mainstream
Official Website：https://befirst.tokyo/