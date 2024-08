7人組ダンス&ボーカルグループBE:FIRSTが、自身初の東京ドーム公演「BE:FIRST LIVE in DOME 2024 ”Mainstream - Masterplan”」よりプレデビュー曲「Shining One」のライブ映像を公開した。関連記事: BE:FIRST、デビュー2年4カ月で有言実行したドーム公演「次は世界だぞ‼」 デビューから約2年4カ月で自身初の東京ドーム公演を成功させ、先日8月16日にはプレデビュー3周年の記念日を迎え、4都市9公演を回る自身初のドームツアー「BE:FIRST DOME TOUR 2023-2024 ”2:BE”」を発表したBE:FIRST。確実に一つずつ歩みを進めるBE:FIRSTの始まりの一曲とも言えるプレデビュー曲「Shining One」の東京ドームでのパフォーマンスとなっている。

ドームツアー「BE:FIRST DOME TOUR 2023-2024 ”2:BE”」は、8月28日(水)に発売される2nd Album『2:BE』を引っ提げ、12月バンテリンドームナゴヤ公演を皮切りに、愛知・東京・福岡・大阪と4都市9公演を回るツアー。BE:FIRST Official Fan Club "BESTY"およびBMSGオンラインサロン"B-Town"にて、チケット先行受付が8月24日(土)18時から開始となっている。<リリース情報>BE:FIRST2ndアルバム『2:BE』2024年8月28日リリースレーベル:B-MEhttps://befirst-sp.com/2BE/https://befirst.lnk.to/2BE=収録曲=1. Slogan2. Masterplan3. Boom Boom Back 日本テレビ系 「スッキリ」2023年3月エンディングテーマ UHA味覚糖「カヌレット」2023CMソング4. Guilty5. Sapphire6. Smile Again ANESSA Global Campaign Song7. Grow Up ユニリーバ・ジャパン60周年記念『#GROW_UP_YOURSELF』キャンペーンソング8. Metamorphose9. Genesis10. Selfish11. Bump Around12. Hush-Hush (BE:FIRST X ATEEZ)13. BE:0 -interlude-14. Glorious 第102回全国高校サッカー選手権大会応援歌15. Blissful NTTドコモ”ahamo”CMソング16. MainstreamOfficial Website:https://befirst.tokyo/