オリジナルのグレーズが絶品！ 売り切れ次第閉店のアメリカンな手作りドーナツ（神奈川・横須賀）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は神奈川・横須賀にオープンしたドーナツショップ。横須賀の街に似合うアメリカンサイズの無添加ドーナツです。

〈New Open News〉

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。早くもお店に訪問した食べログレビュアーのコメントも掲載!

TOPOFF DONUTS(神奈川・横須賀)

外観 出典:ハチワレキジシロさん

2023年11月、京急県立大学駅から徒歩約2分のどうみき坂を上がったところにオープンした「TOPOFF DONUTS(トップオフドーナツ)」は、生まれも育ちも横須賀の若きオーナー夫婦が切り盛りするドーナツショップです。

“子どもの頃から自分のお店を持つのが夢だった”という奥様の北條玖留実氏。米軍基地のある横須賀の街に似合うお店、そして、夫婦それぞれのクレープ店とアメリカンレストランでの勤務経験を活かしたお店を考えた末、たどり着いたのがドーナツ店でした。

アメリカンダイナーをイメージ 出典:ハチワレキジシロさん

店名の“TOP OFF”には「仕上げる、最上級の」などの意味があり、“オーソドックスで最高においしいドーナツを作りたい!”という思いを込めてネーミング。また、出店地に選んだ県立大学駅周辺は、横須賀基地のある繁華街の隣駅に位置し、観光地から少し外れたベッドタウンの側面もあるエリアです。中心地だけではない横須賀のいろいろな面を見てもらいたいとの思いから選んだ場所なのだそう。

人気のドーナツは早い時間に売り切れることも 出典:りっか0403さん

毎朝、お店で揚げているドーナツは、シンプルで飾らないビジュアルが特徴。どれも、おいしいものが大好きな二人が試作に試作を重ねて完成させたオリジナルレシピによるものです。

こだわりポイントは3つ。まず、生地に使用する油脂はバター100%ということ。ショートニングやバター風味オイルは使わず、バターのみを使用することでコクのある生地が完成します。

次に、小麦粉の配合。パン屋でも使われている弾力と旨みの強いアメリカ産の最強力粉と、香りの良い北海道産の薄力粉を独自にブレンドしました。さまざまな産地や銘柄、割合を試して納得できた最高の組み合わせです。

最後は、生地の発酵について。店内のドーナツは、捏ねあげた生地を低温で一晩発酵させるオーバーナイト法で作られています。 低温でゆっくり発酵が進むため、炭酸ガスの発生が減り、雑味が少なくしっとりと仕上がるのだそう。しかしながら、当日作り足すことができないので、売り切れ次第閉店という営業形態をとっています。

「レモングレーズ」 出典:r-2-dさん

お店で一番人気の「レモングレーズ」300円は、新鮮なレモンの皮と果汁を使ったグレーズの爽やかな香りとほのかな甘みがクセになる味わい。特にレモンの皮は、香りが強く出る削り方を用いることで、風味にインパクトを出す工夫を凝らしています。

レモングレーズをはじめ、表面をコーティングするグレーズも完全オリジナル。ブルーベリーグレーズなどフレッシュな果実を店内で煮詰めた自家製ピューレは、 バターなどの油脂分を使わず、フルーティでさっぱりとした味わいに仕上げています。ジャムパンのように食事代わりにも楽しめるので、コッテリした甘さが苦手な人や男性にもおすすめですよ。

「クラシックグレーズ」 出典:r-2-dさん

定番メニューの「クラシックグレーズ」260円には、ふんわりバニラが香るシュガーグレーズをまとわせました。自宅で温めてからいただくと、作り立てのようなふわふわ食感が復活。シンプルなメニューだからこそ、生地本来のおいしさが際立つ一品です。

「ダブルショコラ」 出典:r-2-dさん

おすすめの「ダブルショコラ」330円は、洋菓子店などで使われている高品質なビターのクーベルチュールチョコレートをグレーズとトッピングに使用しました。チョコレートの歯応えと濃厚なカカオの風味を味わえるボリューム満点のメニューです。

手土産にも! 出典:ハチワレキジシロさん

ドーナツはどれもボリューミーなアメリカンサイズ。手土産にしたら、箱を開けた瞬間、歓声が上がりそう!!

海を眺めながら公園で 出典:ハチワレキジシロさん

横須賀の散策途中に立ち寄るのもおすすめです。眺めのいい高台にある平和中央公園や、海沿いのうみかぜ公園など、ロケーションのよい公園までは歩いて約20分ほど。近くの公園で休憩がてら頬張るドーナツ、最高においしいはず!

店内もアメリカン 出典:ハチワレキジシロさん

80年代のアメリカンダイナーをイメージした店内には、イートインスペースが9席。壁の塗装など、夫婦で作り上げたアメリカンポップな内装にも注目です。レコードやぬいぐるみなど、どこか懐かしくてかわいいレトログッズをディスプレイした空間は、眺めているだけで楽しい気分になります。

また、夫婦共に洋服が大好きで、コレクションの一部を店頭販売しているとか。ドーナツはもちろん、洋服目当てでの来店も大歓迎とのこと。ドーナツ好きも洋服好きも、一度覗いてみては。

食べログレビュアーのコメント

甘すぎないドーナツたち 出典:りっか0403さん

『・ブリュレグレーズ320円

・ロータスホワイト330円

・ダブルショコラ330円

生地はしっかりめ。ブリュレは上パリパリ。

チョコはブラックもホワイトもめちゃめちゃ美味しい!

見た目はすごく甘そうですが、嫌な甘ったるさは全然なく、美味しくいだだきました♡

日持ちしますか?と聞いたら期限は当日で出してるとのこと。

次の日でも食べられるけど、味が落ちますと言ってたので、その日に食べられる分だけ買うのが良さそうです!

お店のシールもかわいい♡支払いは現金のみです』(りっか0403さん)

週末限定ドーナツ 出典:ハチワレキジシロさん

『お店に入るとおねえさん、カッコいいのよー!

おにいさんもいるんだよ、

ちゃんと最後には「ありがとうございました」って

奥から顔を見せてくれた

◎ナッチョコクリーム 420円

◎抹茶だいふく 330円

*ナッチョコクリーム

ココアシュガーがまぶしてあるよ、モグッとしたら、クリームがむにむに〜と!

たっぷりで嬉しいいい♡

ほんのりヘーゼルナッツかなぁ、だからナッチョコなのかなぁ、

とにかく美味しいからいいね。

*抹茶だいふく

可愛すぎるよね♡この大きさの大福ってのがいいね、

ちゃんとドーナツが主役ー、

ドーナツの中にクリームがいるのよ、それが抹茶のほろ苦さと合わさっていい。

インスタでチェックしてるけど、新しいドーナツも出てきて

気になる存在にさせるの』(ハチワレキジシロさん)

※価格はすべて税込

<店舗情報>◆TOPOFF DONUTS住所 : 神奈川県横須賀市富士見町1-53 メゾン富士見 1FTEL : 不明の為情報お待ちしております

文:斎藤亜希

The post オリジナルのグレーズが絶品! 売り切れ次第閉店のアメリカンな手作りドーナツ(神奈川・横須賀) first appeared on 食べログマガジン.