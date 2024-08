DEX、ディープフェイクの被害に「出演した映像をベースにして作られた偽物」

DEXが詐称広告に関する注意を呼びかけた。23日、所属事務所Kick The Huddle Studioは「最近、所属アーティストDEXを詐称し、ディープフェイク、人工知能(AI)などの技術が組み合わされた違法賭博ゲーム広告がオンラインコミュニティおよびYouTube、SNSなどを通じて分別なく流布されている」と知らせた。続いて、詐称広告についてファンへの注意喚起のために告知を作成したとし、「DEXは違法賭博ゲームアプリなどの広告を撮影したことはなく、この広告はDEXが出演した映像をベースにして作られた偽物の映像だ」と付け加えた。

また「このような違法な偽物の広告映像を発見し次第、通報していただき、違法広告による被害が発生しないよう、特に注意してほしい」と強調した。最近、ディープフェイク技術などで有名人を詐称した投資および賭博広告が横行している中、DEXも詐称被害にあったことが伝えられ、注目を集めている。2022年、Netflixのリアリティ番組「脱出おひとり島2」出演をきっかけに大きな人気を得たDEXは、tvN「お姉さんの産地直送」とDisney+の「ザ・ゾーン:サバイバルミッション3」など、バラエティで精力的に活動し、多くの人から愛されている。

【Kick The Huddle Studio 全文】



こんにちは。Kick The Huddle Studioです。



最近、所属アーティストのDEXを詐称し、ディープフェイク、人工知能(AI)などの技術が組み合わされた違法賭博ゲーム広告がオンラインコミュニティおよびYouTube、SNSなどを通じて分別なく流布されています。



これについて、ファンに注意喚起するために告知を作成しました。



現在、所属アーティストのDEXは違法賭博ゲームアプリなどの広告を撮影したことはなく、この広告はDEXが出演した映像をベースにして作られた偽物の映像です。



このような違法な偽物の広告映像を発見し次第、通報してくださるようお願いし、違法広告による被害が発生しないよう、特に注意してください。



Kick The Huddle Studioはアーティストの権益保護のために最善を尽くし、これからも持続的なモニターリングを通じて強力に対応することをお伝えします。