鳥取vsFC大阪 スタメン発表
[8.24 J3第25節](Axis)
※19:00開始
主審:植松健太朗
<出場メンバー>
[ガイナーレ鳥取]
先発
GK 31 高麗稜太
DF 4 二階堂正哉
DF 6 温井駿斗
DF 41 大城蛍
MF 9 富樫佑太
MF 14 普光院誠
MF 16 丸山壮大
MF 17 小澤秀充
MF 26 高柳郁弥
MF 34 曽我大地
FW 7 松木駿之介
控え
GK 39 櫻庭立樹
DF 29 小泉隆斗
MF 32 伊川拓
MF 42 金浦真樹
FW 13 高尾流星
FW 18 田中翔太
FW 19 三木直土
監督
林健太郎
[FC大阪]
先発
GK 1 永井建成
DF 2 美馬和也
DF 5 坂本修佑
DF 23 秋山拓也
DF 37 小島凛士郎
MF 16 下澤悠太
MF 17 木出雄斗
MF 19 増田隼司
MF 25 武井成豪
MF 38 夏川大和
FW 34 古川大悟
控え
GK 31 山田晃士
DF 98 ジョアン・モウラ
MF 7 木匠貴大
MF 11 利根瑠偉
FW 9 島田拓海
FW 14 田中直基
FW 27 澤崎凌大
監督
大嶽直人
※19:00開始
主審:植松健太朗
<出場メンバー>
[ガイナーレ鳥取]
先発
GK 31 高麗稜太
DF 4 二階堂正哉
DF 6 温井駿斗
DF 41 大城蛍
MF 9 富樫佑太
MF 14 普光院誠
MF 16 丸山壮大
MF 17 小澤秀充
MF 26 高柳郁弥
MF 34 曽我大地
FW 7 松木駿之介
控え
GK 39 櫻庭立樹
DF 29 小泉隆斗
MF 32 伊川拓
MF 42 金浦真樹
FW 13 高尾流星
FW 19 三木直土
監督
林健太郎
[FC大阪]
先発
GK 1 永井建成
DF 2 美馬和也
DF 5 坂本修佑
DF 23 秋山拓也
DF 37 小島凛士郎
MF 16 下澤悠太
MF 17 木出雄斗
MF 19 増田隼司
MF 25 武井成豪
MF 38 夏川大和
FW 34 古川大悟
控え
GK 31 山田晃士
DF 98 ジョアン・モウラ
MF 7 木匠貴大
MF 11 利根瑠偉
FW 9 島田拓海
FW 14 田中直基
FW 27 澤崎凌大
監督
大嶽直人