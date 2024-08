JRA中京競馬場は、9月7日(土)から「第3回中京競馬」を開催します。

JRA中京競馬場「第3回中京競馬」

JRA中京競馬場は、9月7日(土)から「第3回中京競馬」を開催。

本年の第3回中京競馬はJRA70周年企画として、お子さまから大人の方まで楽しくお過せるイベントです。

■9月16日(祝・月)実施 JRA70thアニバーサリー特別イベント

JRA70周年を記念し、騎手としてナリタブライアンで三冠を達成し、JRAで通算1,527勝を挙げ、昨年調教師を引退した南井克巳さんのスペシャルトークショーも開催。

レース後の表彰式でプレゼンターを務めていただくお子さま・シニアプレゼンター企画、マーチングバンドによる演奏、オリジナルグッズのプレゼントなど当日だけの限定イベントが多数行われます。

■家族で楽しめるイベント

92年ぶりのメダル獲得に沸いた馬術競技のVR体験コーナーや、流れる音楽に合わせて技を披露するホースダンスショー、お子さまに大人気のキャラクターショーなどを行います。

秋の行楽シーズンのお出かけスポットとしても楽しめるイベントが用意。

■その他のイベント

9月8日(日)産経賞セントウルステークス(GII)当日はドラマ、映画、舞台などで大活躍中の溝端淳平さん、15日(日)関西テレビ放送賞ローズステークス(GII)当日は人気ドラマ、話題の舞台などに多数出演の小池徹平さん、22日(祝・日)神戸新聞杯(GII)当日は人気芸人おぎやはぎさんがトークショーを行います。

他にも9月14日(土)、15日(日)、16日(祝・日)、22日(祝・日)には、ドラゴンズ応援番組「ドラHOT+」とのタイアップイベントを開催します。

番組ご出演の山本昌さん、山崎武司さんも来場されます(来場日程は下記イベントページをご参照ください)。

溝端淳平

小池徹平

おぎやはぎ

山本昌

山崎武司

このほかにも、食欲の秋にふさわしいグルメが楽しめるキッチンカーや、素敵な景品が当たる抽選会など、どなたも楽しめるイベントも用意。

本年は例年阪神競馬場で開催している産経賞セントウルステークス(GII)や神戸新聞杯(GII)といった、秋のGIに直結する大注目のレースが中京競馬場で行われます。

※「山崎武司」さんの「崎」は「たつざき」が正式表記。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 溝端淳平トークショーも!JRA中京競馬場「第3回中京競馬」 appeared first on Dtimes.