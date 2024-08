和牛をさっぱりと味わえる！石鍋のぐち 白金邸「仙台牛の石鍋しゃぶしゃぶコース」

石鍋のぐち 白金邸は、夏から秋まで楽しめる仙台牛の石鍋しゃぶしゃぶコースを夏秋限定で提供中です。

石鍋のぐち 白金邸「仙台牛の石鍋しゃぶしゃぶコース」

提供期間 :2024年8月1日〜2024年9月30日

価格 :15,000円(税込)

利用条件:予約必須

2〜8名様

■「仙台牛の石鍋しゃぶしゃぶ」のコース概要

「仙台牛のしゃぶしゃぶと和牛尽くしのコースで大切なひと時を演出したい!」をテーマに、30〜50代の女性/男性をターゲットとしたコースです。

日本一の牛肉と名高い仙台牛のしゃぶしゃぶを自家製胡麻タレと梅ダレで楽しめます。

メインまでを彩るのは和牛をさっぱりと味わえるユッケや肉寿司を用意。

〜コース内容(全11品)〜

先付

干し豆腐と春雨の柚子胡椒和え

前菜

カリフラワー豆腐/海老アスパラ焼春巻/煮穴子

中皿

和牛の塩ユッケ バケット添え

御凌ぎ

牛握り三種

リブロースとキャビア/牛モモ炙り/とろたく巻

強肴

仙台牛サーロインのしゃぶしゃぶ

〈内容〉

仙台牛サーロイン(120g)

お野菜:レタス/じゃがいも/長葱/万葱/ほうれん草/山榎

タレ :梅酢と紅葉卸/中葱/胡麻ポン酢

〆

牛すじしぐれラーメン

甘味

夏みかんとヨーグルトのソルベ パインのジュレ

■店舗概要

店舗名 : 石鍋のぐち 白金邸

所在地 : 〒141-0021 東京都品川区上大崎1-12-11

アクセス : JR五反田駅より徒歩13分

営業時間 : 17:00〜23:00

平均価格帯: 13,000円

