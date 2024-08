セリスタは、2024年9月8日(日)に、福田 克彦 先生を講師に迎え、医師・歯科医師などの医療従事者向け無料Zoomオンラインセミナー『ターボ癌時代の統合医療戦略』を開催します。

セリスタ『ターボ癌時代の統合医療戦略』

■番組名 :『Sunday Wellness Breeze』Season 26 Stage 2

■開催日時 :2024年9月8日(日) 10:00〜12:00

■開催形式 :Zoomオンラインセミナー

■プログラム :10:00 オープニング・主催者挨拶

10:20 『ターボ癌時代の統合医療戦略』

福田 克彦 先生/Dr. Katsuhiko Fukuda

統合医療センター福田内科クリニック/副院長

11:20 質疑応答

11:40 セリスタ製品プレゼンテーション

伊藤 承正 セリスタ株式会社/代表取締役

12:00 エンディング

■参加費 :無料(配布用PDFテキストは1,500円税込)

■対象 :医師・歯科医師・薬剤師・医療従事者限定

※一般の方はご参加できません。

■定員 :1,000人

■お申込み方法:下記リンクよりご登録ください。

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_1MycvEHIRQOwG-BaBshB3Q

■企画・主催 :セリスタ

Tel : 03-3863-1003

E-mail:

info@selista.jp

セリスタは、2024年9月8日(日)に、福田 克彦 先生を講師に迎え、医師・歯科医師などの医療従事者向け無料Zoomオンラインセミナー『ターボ癌時代の統合医療戦略』を開催。

◇見どころ/主な学習のポイント◇

■『ターボ癌時代の統合医療戦略』

福田 克彦 先生/Dr. Katsuhiko Fukuda

統合医療センター福田内科クリニック/副院長

1) 日本で増え続けるターボ癌とは

2) コロナ後遺症とワクチン後遺症

3) ターボ癌診断/治療の最前線

4) 1億人スパイク蛋白デトックス計画

※キーワード:COVID-19、ワクチン後遺症、ターボ癌、スパイク蛋白

◇講師紹介◇

福田 克彦 先生/Dr. Katsuhiko Fukuda

統合医療センター福田内科クリニック/副院長

《経歴》

1991年 鳥取大学医学部卒業。

その後、同大学大学院医学研究科博士課程修了。

2006年より統合医療センター福田内科クリニック 副院長に就任、現在に至る。

The ZeroSpike Team Japan 代表

Envisionary Life Japan 代表

日本気導術学会 顧問

株式会社りらいぶ メディカルアドバイザー

日本先進医療臨床研究会 顧問

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 福田 克彦登壇!セリスタ『ターボ癌時代の統合医療戦略』 appeared first on Dtimes.