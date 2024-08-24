福田 克彦登壇！セリスタ『ターボ癌時代の統合医療戦略』
セリスタは、2024年9月8日(日)に、福田 克彦 先生を講師に迎え、医師・歯科医師などの医療従事者向け無料Zoomオンラインセミナー『ターボ癌時代の統合医療戦略』を開催します。
セリスタ『ターボ癌時代の統合医療戦略』
■番組名 ：『Sunday Wellness Breeze』Season 26 Stage 2
■開催日時 ：2024年9月8日(日) 10:00〜12:00
■開催形式 ：Zoomオンラインセミナー
■プログラム ：10:00 オープニング・主催者挨拶
10:20 『ターボ癌時代の統合医療戦略』
福田 克彦 先生／Dr. Katsuhiko Fukuda
統合医療センター福田内科クリニック／副院長
11:20 質疑応答
11:40 セリスタ製品プレゼンテーション
伊藤 承正 セリスタ株式会社／代表取締役
12:00 エンディング
■参加費 ：無料(配布用PDFテキストは1,500円税込)
■対象 ：医師・歯科医師・薬剤師・医療従事者限定
※一般の方はご参加できません。
■定員 ：1,000人
■お申込み方法：下記リンクよりご登録ください。
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_1MycvEHIRQOwG-BaBshB3Q
■企画・主催 ：セリスタ
Tel ： 03-3863-1003
E-mail：
info@selista.jp
セリスタは、2024年9月8日(日)に、福田 克彦 先生を講師に迎え、医師・歯科医師などの医療従事者向け無料Zoomオンラインセミナー『ターボ癌時代の統合医療戦略』を開催。
◇見どころ／主な学習のポイント◇
■『ターボ癌時代の統合医療戦略』
福田 克彦 先生／Dr. Katsuhiko Fukuda
統合医療センター福田内科クリニック／副院長
1) 日本で増え続けるターボ癌とは
2) コロナ後遺症とワクチン後遺症
3) ターボ癌診断／治療の最前線
4) 1億人スパイク蛋白デトックス計画
※キーワード：COVID-19、ワクチン後遺症、ターボ癌、スパイク蛋白
◇講師紹介◇
福田 克彦 先生／Dr. Katsuhiko Fukuda
統合医療センター福田内科クリニック／副院長
《経歴》
1991年 鳥取大学医学部卒業。
その後、同大学大学院医学研究科博士課程修了。
2006年より統合医療センター福田内科クリニック 副院長に就任、現在に至る。
The ZeroSpike Team Japan 代表
Envisionary Life Japan 代表
日本気導術学会 顧問
株式会社りらいぶ メディカルアドバイザー
日本先進医療臨床研究会 顧問
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