¸¯Åâ»È¤È¤Ê¤Ã¤¿°¤ÇÜÃçËãÏ¤¡£ÆüËÜ¤òÎ¥¤ì36Ç¯¡¢·î¤ò¸«¤è¤¦¤ÈÌóÂ«¤·¤¿Îø¿Í¤ò»×¤¤½Ð¤¹¡¿¿·ÈÇ¡¡Ä¶ÌõÉ´¿Í°ì¼ó¡¡¤¦¤¿Îø¤¤¡£4°
¡Ø¿·ÈÇ¡¡Ä¶ÌõÉ´¿Í°ì¼ó¡¡¤¦¤¿Îø¤¤¡£4¡Ù¡Ê¿ùÅÄ·½¡§Ì¡²è¡¢ÅÏÉôÂÙÌÀ¡§´Æ½¤/KADOKAWA¡ËÂè16²ó¡ÚÁ´16²ó¡Ûºß¸¶¶ÈÊ¿¡¢»ç¼°Éô¡¢Æ£¸¶Äê²È¡½¡½¡£¸Å¤Î¿Í¡¹¤Ë¤è¤êËÂ¤¬¤ì¤¿31Ê¸»ú¤ÎÏÂ²Î¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢ÍÚ¤«ÀÎ¤ÎÀ¤³¦¤Çµ¯¤¤¿¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤ÊÎø°¦·à¤òÉ½¤·¤¿¤â¤Î¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»ç¼°Éô¤ò¼ç¿Í¸ø¤ËÉÁ¤¯Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¸÷¤ë·¯¤Ø¡×¤Ç¤â¿ô¡¹¤ÎÏÂ²Î¤¬Êª¸ì¤ËºÌ¤ê¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÈþ¤·¤¤¸ÀÍÕ¤ÎÃæ¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿Àè¿Í¤¿¤Á¤Î´î¤Ó¤äÈá¤·¤ß¤È¤Ï¡© É´¿Í°ì¼ó¤ÎÏÂ²Î¤«¤é²Î¿Í¤¿¤Á¤ÎÎø¤È¿ÍÀ¸¤ò¤Ò¤â¤È¤¯Ì¾ºî¡ØÄ¶ÌõÉ´¿Í°ì¼ó¡¡¤¦¤¿Îø¤¤¡£¡Ù¡Ê1¡Á4´¬¡Ë¤ò¡¢¹¥É¾¤Ë¤Ä¤ºÆ·ÇºÜ¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£²í¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ëÀèÂå¤¿¤Á¤ÎÎøÌÏÍÍ¤ò¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ØÄ¶ÌõÉ´¿Í°ì¼ó¡¡¤¦¤¿Îø¤¤¡£¡Ù¤òÌµÎÁ¤ÇÆÉ¤à
ÏÂ²ÎÊª¸ì°ì
7¡¡Å·¤Î¸¶¡¡¤Õ¤ê¤µ¤±¸«¤ì¤Ð¡¡½ÕÆü¤Ê¤ë¡¡»°³Þ¤Î»³¤Ë¡¡¤¤¤Ç¤··î¤«¤â
¡Ò°ÂÇÜÃçËû¡Ó
°ÂÇÜÃçËãÏ¤¡¿°ÂÇÜÃçËû¡Ê¤¢¤Ù¤Î¤Ê¤«¤Þ¤í¡Ë
¼ã¤¯¤·¤ÆÎ±³ØÀ¸¤È¤·¤ÆÅâ(Ãæ¹ñ)¤ØÅÏ¤ê¡¢Âç³Ø¤Ç³ØÌä¤ò½¤¤á¤¿¡£¸¼½¡¹ÄÄë¤Ë»Å¤¨¡¢Ìò¿Í¤È¤·¤Æ½ÅÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£ÍûÇò¤ä²¦°Ý¤Ê¤ÉÍÌ¾¤Ê»í¿Í¤È¤â¸òÎ®¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
Æ£¸¶À¶²Ï¡Ê¤Õ¤¸¤ï¤é¤Î¤¤è¤«¤ï¡Ë
¸¯ÅâÂç»È¤È¤·¤ÆÅâ¤ØÅÏ¤ê¡¢°ÂÇÜÃçËû¤È¤È¤â¤Ë¸¼½¡¹ÄÄë¤Ë»Å¤¨¡¢Ìò¿Í¤È¤·¤Æ¤â½ÐÀ¤¤·¤¿¡£Åâ¤Ç·ëº§¤·Ì¼¤ò¤â¤¦¤±¤¿¡£
¡ãÂ³¤¤ÏËÜ½ñ¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ä