fromis_9「音楽中心」で1位を獲得…SHINee テミンらがカムバックステージを披露

fromis_9が「ショー 音楽中心」で1位を獲得した。韓国で24日に放送されたMBC「ショー 音楽中心」では、fromis_9が新曲「Supersonic」で(G)I-DLE、KISS OF LIFEをおさえて1位となった。メンバーたちは「flover(fromis_9のファンの名称)、私たち1位になりました。このような素敵な賞をいただき、ありがとうございます。いつも傍でサポートしてくださるPledisエンターテインメントのスタッフの皆さん、ありがとうございます。本当に愛しています」と感想を伝えた。

ソロデビュー10周年を迎えたSHINeeのテミンは、5thミニアルバム「ETERNAL」のダブルタイトル曲「Horizon」を公開した。「Horizon」はモダンシンセポップジャンルのダンス曲だ。ダイナミックなメロディーが印象的で、慣れ親しんだところを抜け出し、枠を破って出ようとするテミン自身の話を盛り込んだ。彼の情熱的なパフォーマンスが注目を集めた。MAMAMOOのムンビョルは、1stフルアルバムのリパッケージ盤「Starlit of Twinkle」で6ヶ月ぶりにカムバック。新曲「Is This Love?」は、リズミカルなビートとシンセサウンドの調和が際立つ中毒性の強いレトロポップで、恋に落ちた時の気持ちを歌詞に込めた。ムンビョルのしっかりしたボーカルが際立った。SF9は「Don't Worry, Be Happy」を通じて、爽やかな雰囲気を披露。同曲はリズミカルなシンセサイザーとベース、ブラスが調和を成したポップダンス曲で、別れの後の痛みは忘れて、相手の幸せを心から願うというメッセージを込めた。DRIPPINは、清々しいエレキギターとグルーヴィーなベースサウンドが際立つ「Weekend」で、夏のおとぎ話のようなステージを完成させた。NMIXXは新曲「Love Is Lonely」とタイトル曲「See that?」でNMIXXだけの魅力を伝え、視聴者の目と耳を楽しませた。さらにYOUNG POSSEは「ATE THAT」でカムバックした。この日放送にはSHINeeのテミン、元SISTARのヒョリン、MAMAMOOのムンビョル、SF9、fromis_9、DRIPPIN、NMIXX、YOUNG POSSE、ソンミン、ファン・ユンソン、ARrC、LIGHTSUM、LUN8、UNIS、Tony Yuらが出演した。