JUNG KOOK（BTS）のドキュメンタリー映画『JUNG KOOK: I AM STILL』のメイントレーラー公開

■「これからも進み続けようと思います」(JUNG KOOK)

BTSのJUNG KOOKのドキュメンタリー映画『JUNG KOOK: I AM STILL』のメイントレーラーが公開された。

本作は、初のソロシングルリリースから最新アルバム発売まで、約8ヵ月にわたって世界各地をまわってJUNG KOOKが刻んできた“黄金の瞬間”を記録した作品。

メイントレーラーは2023年11月、アメリカ・ニューヨークのマンハッタンのタイムズスクエアにあるTSXエンターテインメントで披露したゲリラ公演から始まる。

公演を控えて、街頭を埋め尽くした観客たちを眺めたJUNG KOOKは「急に緊張してきたな」と言いながらも「皆さん 今日は頑張りますね」と言って、すぐに気を引き締める。

続いて、ソロ活動の始まりであり、2023年7月に発表された「Seven(feat. Latto)」のレコーディング現場からソロアルバム『GOLDEN』のタイトル曲「Standing Next to You」のMVの撮影現場、全世界224ヵ所の国と地域のファンとオン / オフラインでともにしたファンショーケース『JUNG KOOK ‘GOLDEN’ Live On Stage』まで8ヵ月間の「黄金の瞬間」が繰り広げられる。

JUNG KOOKは「こういう成果を目にしながら自信もつきました。その過程自体がすごく良かったと思います。これからも進み続けようと思います」という決意を示し、「自分の未熟な面がすごくよくわかるので。もっと上手になるために頑張っている部分もあります」と、もっと上を目指すために努力する姿を見せた。

そして、映像の最後にJUNG KOOKは「いつも言っていますよね。 ARMY(ファンの呼称)のおかげで気持ちが奮い立つと。やはりファンの皆さんがいてこそ楽しいよね」とARMYへの愛情を表した。

JUNG KOOKのドキュメンタリー映画『JUNG KOOK: I AM STILL』は9月18日から韓国CGVと約120ヵ所の国と地域の劇場で公開。日本では10月4日にから上映される。

映画情報

『JUNG KOOK: I AM STILL』

2024年10月4日(金)より全国公開

配給:エイベックス・フィルムレーベルズ

『JUNG KOOK: I AM STILL』作品サイト

https://www.jungkook-iamstill.jp/

BTS OFFICIAL SITE

https://bts-official.jp/

http://www.universal-music.co.jp/bts/