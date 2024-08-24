µÈÂôÍª¡Ö¥Ï¥ê¡¼¤ÎÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¤¤¡×ÉñÂæ¡Ö¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¤È¼ö¤¤¤Î»Ò¡×¤Ø¤ÎÁÛ¤¤
µÈÂôÍª
ÇÐÍ¥¤ÎµÈÂôÍª¤¬¡¢TBSÀÖºäACT¥·¥¢¥¿¡¼¤Ç¾å±éÃæ¤ÎÉñÂæ¡Ø¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¤È¼ö¤¤¤Î»Ò¡Ù¤Ë½Ð±é¡£¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¤ò±é¤¸¤ë¡£¥¥ã¥¹¥È¤¬ÊÑ¤ï¤ê¾å±é£³Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿ËÜºî¤Ï¡¢¾®Àâ¡Ø¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Îºî¼Ô¤Ç¤¢¤ëJ.K.¥í¡¼¥ê¥ó¥°¤¬¡¢¥¸¥ç¥ó¡¦¥Æ¥£¥Õ¥¡¥Ë¡¼¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥½¡¼¥ó¤È¶¦¤ËÉñÂæ¤Î¤¿¤á¤Ë½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¡Ö¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¡×¥·¥ê¡¼¥º£¸ºîÌÜ¤ÎÊª¸ì¡£ÉñÂæ²½¤ÎÏÃ¤òÃÇ¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿J.K.¥í¡¼¥ê¥ó¥°¤À¤¬¡¢¡Ö²ÈÂ²¡¢°¦¡¢ÁÓ¼º¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¤Î19Ç¯¸å¤Î¿·¤¿¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÉñÂæ²½¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎÄó°Æ¤Ë½é¤á¤Æ¶¦´¶¤·¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£¿·¤¿¤Ê¡Ø¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤È¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤ò´¶Æ°¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¤ò±é¤¸¤ëµÈÂôÍª¤Ë¡¢ËÜºî¤ËÎ×¤à»ÑÀª¤«¤é¡¢±é¤¸¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤ÆºÆÇ§¼±¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¡Ú¼èºà¡¦»£±Æ¡áÂ¼¾å½ç°ì¡Û
¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¤ÎËâË¡³¦¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡½¡½¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò·Ð¤Æ¥Ï¥ê¡¼¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤ªÊ¹¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»×¤¤¤Ç»²²Ã¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤¼¤Ò¼õ¤±¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤Æ¤âÄ¹¤¤´Ö¸ø±é¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ï¥ê¡¼¤È¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¡¢¥í¥ó¥°¥é¥ó¤Î¸ø±é¤È¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤â´Þ¤á¤ÆÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡½¡½²þ¤á¤ÆºîÉÊ¤ò¸«Ä¾¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡£
¤Ï¤¤¡£±Ç²è¡Ø¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢±Ç²è¡Ø¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Ó¡¼¥¹¥È¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤â´Ñ¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¸¶ºî¤Î¡Ö¸¼Ô¤ÎÀÐ¡×¤òÆÉ¤ß¤Þ¤·¤¿¤·¡¢º£Ç¯¤Î£²·î¤Ë¡¢ÉñÂæ¡Ø¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¤È¼ö¤¤¤Î»Ò¡Ù¤¬°ìÈÖºÇ½é¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¥¤¥®¥ê¥¹¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ´Ñ·à¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¸¶ºî¡¢±Ç²è¡¢ÉñÂæ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÎÉ¤µ¤¬¤¢¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
J.K.¥í¡¼¥ê¥ó¥°¤µ¤ó¤¬ÉÁ¤¤¤¿¥Ï¥ê¡¼¤Ï¡¢Ìµ¹¤¤Ç²Ä°¦¤é¤·¤¤¡¢¤¤¤¿¤º¤é¹¥¤¤ÎÃË¤Î»Ò¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÍ¤¬±Ç²è¤Ç´Ñ¤Æ¤¤¤¿¥Ï¥ê¡¼¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤Ï¾¯¤·°ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÉñÂæ¤Ï¤½¤³¤«¤é19Ç¯¸å¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥Ï¥ê¡¼¤¬Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢³§¤µ¤ó¤Î»ý¤Ä¥Ï¥ê¡¼¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡½¡½µÈÂô¤µ¤ó¤¬¥Ï¥ê¡¼¤ò±é¤¸¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ï¡©
19Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢·ëº§¤·¤Æ»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤Æ¡¢¥Ï¡¼¥Þ¥¤¥ª¥Ë¡¼¤ä¥í¥ó¤âÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ²ÈÂ²¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»þ´Ö¤¬·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤éÅö¤¿¤êÁ°¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ï±ÇÁü¤ä¾®Àâ¤Ç¤ÏÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢19Ç¯¸å¤ÎÀ¤³¦¤ò½é¤á¤Æ´Ñ¤ëÊý¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥Ï¥ê¡¼¤Ï¤É¤¦À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤è¡¢¤È¤¤¤¦»Ñ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¸«¤»¤Ê¤±¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÃæ¤Î¿Í´ÖÌÏÍÍ¤È¤·¤Æ¡¢¥Ï¥ê¡¼¤Ï¥Ò¡¼¥í¡¼Åª¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËâË¡À¤³¦¤äÉáÄÌ¤Î¿Í¡¹¤¬Êë¤é¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¤³¦¤Ç¤â¿Æ»Ò´Ø·¸¤ÇÇº¤à¤È¤¤¤Ã¤¿´¶¾ð¤ò¥Ï¥ê¡¼¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤¬À¤³¦¶¦ÄÌ¤ÇÌÌÇò¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤Î°ì¤Ä¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£±é½Ð²È¤ÏÆ±¤¸Êý¤Ê¤Î¤Ç¡¢Âª¤¨Êý¤ÏÆ±¤¸¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¡¢¥À¥Ö¥ë¡¢¥È¥ê¥×¥ë¥¥ã¥¹¥È¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¿Í¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤È¿Í´Ö´Ø·¸¤â¼ã´³ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ê¿Í´Ö´Ø·¸¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¤ÎËâË¡³¦¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¡½¡½¥Ï¥ê¡¼¤ÎÂ©»Ò¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¹¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÅÜÌÄ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤ê¡¢°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£
¤Ê¤ó¤Ç¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤ó¤À¡¢¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¥Ï¥ê¡¼¤Ï¶¯¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ÏµÓËÜ¤Ê¤É¤Ç½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëÀßÄê¤«¤é¤âÉ³²ò¤±¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ï¥ê¡¼¤¬£±ºÐ¤Îº¢¤Ë¥ô¥©¥ë¥Ç¥â¡¼¥È¶ª¤ËÎ¾¿Æ¤ò»¦¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ï¥ê¡¼¤Ï¿Æ¤Ë°é¤Æ¤é¤ì¤¿µ²±¡¢·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£±Ç²è¤Ç¤Ï¶À¤Ë¼Ì¤Ã¤¿Î¾¿Æ¤Ë»×¤¤¤ò´ó¤»¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤ì¤Ï¥Ï¥ê¡¼¤¬¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤ËÎ¾¿Æ¤¬¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¥¢¥ë¥Ð¥¹¤¬²¿¤âÌäÂê¤òµ¯¤³¤µ¤Ê¤¤»Ò¤É¤â¤À¤Ã¤¿¤é¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¾å¼ê¤Ë¼è¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¿ÍÆ±»Î¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÄÌ¤¸¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤â½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ï¥ê¡¼¤Î»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡½¡½¥Ï¥ê¡¼¤ÏÆÃ¼ì¤Ê°é¤ÁÊý¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£
ºÆÇ§¼±¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¤Ï°Ç¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¥ô¥©¥ë¥Ç¥â¡¼¥È¶ª¤òÅÝ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ËâË¡³¦¤Ç¤Ï¤º¤Ã¤È¥Ò¡¼¥í¡¼¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¤È¤¤¤¦²¾ÌÌ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤»þ¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¥Ò¡¼¥í¡¼¤Î¥Ï¥ê¡¼¤¬²ÈÄí´Ä¶¤Ç¤â¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â¶½Ì£¿¼¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¥ô¥©¥ë¥Ç¥â¡¼¥È¶ª¤Ë¼å¤µ¤ò¸«¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢Ëè²ó¤½¤³¤Ë¤Ä¤±¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¼å¤µ¤ò¸«¤»¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥Ï¥ê¡¼¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£Â©»Ò¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÎÉ½¸½ÊýË¡¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤ºÇúÈ¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢º£²ó¤ÎÉñÂæ¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬ÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡½¡½¥·¥ó¥×¥ë¤ËÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢³ëÆ£¤¬¤¢¤ë¤Ê¤«¤Ç¤ÎÉÁ¼Ì¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
±é½Ð¤ÎÃæ¤Ç¥¤¥®¥ê¥¹Åª¤ÊÉ½¸½¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î»Ò¤Î¤³¤È¤ò°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ê¤é¤Ð¡¢¥Ï¥°¤·¤Æ¤¢¤²¤ì¤Ð¤¤¤¤¤À¤±¤Ê¤Î¤Ë¡¢¡Ö¤Ê¤¼¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¡×¤ÈµÕ¤ÎÊý¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¥¤¥®¥ê¥¹¤Ë¤Ï¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÈµÕ¤Î¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦µ¤¼Á¤¬¤¢¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ï°ìÉô¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â¶á¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£É½ÌÌÅª¤Ë¤ÏÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢º¬Äì¤Ë¤Ï¤â¤Ã¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤Ã¤¿°ÕÌ£¤ÇÂª¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡½¡½¥¢¥ë¥Ð¥¹Ìò¤ÎÅÏîµÁó¤µ¤ó¡¢º´Æ£ÃÎ²¸¤µ¤ó(W¥¥ã¥¹¥È)¤Ê¤É¼ã¤¤¥¥ã¥¹¥È¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢µÈÂô¤µ¤ó¤«¤é¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
ËÍ¤È¤Ï¤Ò¤È¤Þ¤ï¤ê°Ê¾åÇ¯Îð¤¬Î¥¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ç¯Îð¤Î°ã¤¤¤Ê¤É¤Ï´¶¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Ï°ì¿Í¤ÎÌò¼Ô¤È¤·¤Æ¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜºî¤Ï¥Ï¥ê¡¼¤¿¤Á¤ÎÂ©»Ò¤ÎËÁ¸±¤â¼ç¼´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¢¥ë¥Ð¥¹¤È¥É¥é¥³¡¦¥Þ¥ë¥Õ¥©¥¤¤ÎÂ©»Ò¤Î¥¹¥³¡¼¥Ô¥¦¥¹¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯ÂçÊÑ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ã¤µ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¤É¤ó¤É¤óÌò¼Ô¤È¤·¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬Áá¤¤¡£µÛ¼ý¤·¤Æ¤«¤ßºÕ¤¤¤Æ¤½¤ì¤ò½Ð¤¹½ÖÈ¯ÎÏ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¤¹¤´¤¯ÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¡£Éã¿ÆÌò¤È¤·¤Æ¤³¤ó¤Ê¤Ë¤âÄ¹¤¤´ü´Ö°ì½ï¤Ë±é¤¸¡¢Éã¿Æ¤òÌ£¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¦·Ð¸³¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¡½¡½ÎÉ¤¤´Ø·¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¤Ï¤¤¡£¤³¤ÎÁ°¡¢¿ÍÀ¸¤Ç½é¤á¤ÆÉã¤ÎÆü¤ò½Ë¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Áó¤¯¤ó¤¬¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Éã¤ÎÆü¤Ë¤³¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤òÌ£¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢°ìÀ¸¤Î¤¦¤Á¤Ë¤¢¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥ª¥Õ¤Î»þ´Ö¤Ë¤âÉã¤È»Ò¤Ç¤¤¤é¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯ÌÌÇò¤¤´Ø·¸¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
·ÑÂ³¥¥ã¥¹¥È¤«¤é¶µ¤ï¤Ã¤¿°ã¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼Â´¶¡½¡½¤µ¤Æ¡¢¥¨¥ê¥Ã¥¯¤µ¤ó¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤±é½Ð¤¬Æþ¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¸ø±é¤È¤Ï¤Þ¤¿¸«¤»Êý¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤ó¤ÊÊÑ²½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
£±Ç¯ÌÜ¡¢£²Ç¯ÌÜ¤ò´Ñ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¡¢Êª¸ì¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Î¤«¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£3Ç¯ÌÜ¤Ç¥¥ã¥¹¥È¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ´Ñ¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤â¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¨¥ê¥Ã¥¯¤µ¤ó¤¬±é½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÊÑ²½¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢¤Ê¤¼¤½¤¦¤¤¤¦É÷¤ËÆ°¤¤¤¿¤Î¤«ÍýÍ³¤ò¹Í¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¶Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤È¤¨¤Ð²¿¤«¤ò¸«¤ë¤È¤¤¤¦¹Ô°Ù¤Ò¤È¤Ä¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢ÂæËÜ¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤È¤«¡¢¸«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¤é¸«¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤ä¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¡£
¿Í¤¬Æ°¤¯¤Î¤Ë¤ÏÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢¤½¤ì¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¥ã¥é¤ÇËä¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¼«Í³¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤¤¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ç´¶¤¸¤¿¤Þ¤Þ¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤¤¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£¾ÈÌÀ¤µ¤ó¤Ï¥È¥Ë¡¼¾Þ¤ò³Í¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ê¤Î¤Ç¡¢Î©¤Á°ÌÃÖ¤È¤«¤â¤¹¤´¤¯¸·¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¥ã¥¹¥È¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²ò¼á¤ÇËä¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤³¤Î¥¥ã¥é¤Ï¤Ê¤¼¤³¤¦¤¤¤¦É÷¤ËÏÃ¤·¤¿¤Î¤«¡¢¤Ê¤¼¤³¤¦Æ°¤¤¤¿¤Î¤«¡¢ÉñÂæ¾å¤Ë¤¤¤Ê¤¤¤È¤Èà¤é¤Ï²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤Ê¤É¤¿¤¯¤µ¤ó¤ªÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡½¡½±éµ»¤Î²òÁüÅÙ¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¥¨¥ê¥Ã¥¯¤µ¤ó¤Ï¤Ê¤¼¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤òÏÃ¤·¤¿¤Î¤«¡¢ÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¥¨¥ê¥Ã¥¯¤µ¤ó¤ÏÆüËÜ¤Ç±é½Ð¤·¤¿¤¢¤È¤Ë¡¢º£ÅÙ¤ÏÂ¾¤Î¹ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¼«Ê¬¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢º£¤·¤Æ¤¤¤ëÏÃ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¥í¥ó¥°¥é¥ó¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¾å¤ÇÀäÂÐ¤ËÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¤È¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÀè¡¢²¿¤«ÌÂ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤¤¤ÞÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¡¢¤·¤Ã¤«¤êÌá¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤ë¡£±éµ»¤Î³Ë¤È¤Ê¤ëÉôÊ¬¤òÀäÂÐ¤ËËº¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¤È»ØÆ³¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡½¡½Ì¤Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤¿±é½Ð¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¤½¤¦¤Ç¤¹¡££²Ç¯ÌÜ¤Î·ÑÂ³¥¥ã¥¹¥È¤ÎÊý¤¿¤Á¤¬·Î¸Å¾ì¤ËÍè¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥¨¥ê¥Ã¥¯¤µ¤ó¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¤½¤ó¤Ê²ò¼á¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡×¤È¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç²¿É´¸ø±é¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿Êý¤¿¤Á¤¬¿·Á¯¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢·ÑÂ³¥¥ã¥¹¥È¤ÎÊý¡¹¤«¤é¶µ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡½¡½¿·¤¿¤Ê¥¥ã¥¹¥È¤â²Ã¤ï¤Ã¤¿£³Ç¯ÌÜ¤ÎÉñÂæ¡Ø¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¤È¼ö¤¤¤Î»Ò¡Ù ¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ï¡©
£³Ç¯ÌÜ¤Îº£²ó¤ÎÉñÂæ¤Ï¼Çµï¼«ÂÎ¤ÏÆ±¤¸¤Ç¤â¡¢Ìò¼Ô¤«¤éÈ¯¤¹¤ë²¿¤«¤¬ÊÑ¤ï¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ò´Ñ¤Æ¤¤¿Êý¡¹¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦³Ú¤·¤ßÊý¤¬¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£½é¤á¤ÆÉñÂæ¤Î¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¤ò´Ñ¤é¤ì¤ëÊý¤Ï¡¢±Ç²è¥·¥ê¡¼¥º¤ÇËâË¡¤È¸À¤¦¤â¤Î¤¬¤É¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤«¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¤½¤ÎËâË¡¤ò´Ñ¤ë¤È¤¤¤¦·Ð¸³¤¬¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï·à¾ì¤ËÍè¤Ê¤¤¤È¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤â¤¢¤ëÄøÅÙÍ½ÁÛ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝÂÎ´¶¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡©
¤ÎÏ¢Â³¤Ç¤½¤³¤ÏÂç¤¤Ê¸«¤É¤³¤í¤Î°ì¤Ä¤Ç¡¢¤¼¤ÒÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¡½¡½ºÇ¸å¤Ë¡¢¤â¤·µÈÂô¤µ¤ó¤¬ËâË¡¤ò»È¤¨¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢¤É¤ó¤ÊËâË¡¤ò»È¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤³¤ó¤ÊËâË¡¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÉñÂæ¡Ø¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¤È¼ö¤¤¤Î»Ò¡Ù¤Ï¡¢Ç¾¤â¶ÚÆù¤â¤¹¤´¤¯»È¤¦ÉñÂæ¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÂÎÄ´¤â½àÈ÷ËüÃ¼¤Î¾õÂÖ¤ÇÎ×¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡¢ÂÎ¤ÎÈè¤ì¤òÌþ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëËâË¡¤ò»È¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¤â¤Î¤¬ÃßÀÑ¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¥Ï¥ê¡¼¤¬ÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤ë½Å¤ß¤È¤·¤Æ¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤â¤¦¾¯¤·³Ú¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¡¢¡È¼¢ÍÜ¶¯ÁÔ¤ÎËâË¡¡É¤¬»È¤¨¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡Ê¤ª¤ï¤ê¡Ë