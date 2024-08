選んで楽しい、食べて美味しい、自分好みのカスタマイズ！石焼専門店スパジオディルッソ

洋麺亭は、前橋市大友町にあるスパジオディルッソを改装し、カスタマイズ石焼料理の専門店として、2024年9月2日(月)にリニューアルオープンします。

石焼専門店スパジオディルッソ

店舗名 : 石焼専門店スパジオディルッソ

所在地 : 群馬県前橋市大友町1-9-1

定休日 : 木曜日

営業時間 : ランチ【11:00〜15:00】

ディナー【17:00〜21:00】(金・土曜日は22:00まで、Loは30分前)

取扱い料理: 石焼リゾット、石焼パスタ、各種プレート、

コールドストーンアイスなど

価格帯 : 1,000円〜2,000円(税込)

URL :

https://www.instagram.com/__spazio_di_lusso__

洋麺亭は、前橋市大友町にあるスパジオディルッソを改装し、カスタマイズ石焼料理の専門店として、2024年9月2日(月)にリニューアルオープン。

シークレットオープンは8月26日〜29日に行う予定です。

【洋麺亭について】

洋麺亭は2024年で創業30年、地元群馬で愛され続けているパスタ専門店です。

群馬県を中心に8店舗展開するパスタ専門店として、地域に根ざしたイタリアンの提供を目指しています。

多彩なパスタメニューや豊富なサイドメニューが好評を博しており、お子様からご年配の方まで幅広い年齢層に親しまれています。

また、各店舗にお座敷席の用意があったりなど、家庭的で利用し易い雰囲気も特徴のひとつで、お子様連れのご家族や友人同士の食事など、様々なシチュエーションで利用できます。

【石焼専門店スパジオディルッソについて】

洋麺亭スパジオディルッソでは大幅な改装リニューアルオープンを予定しており、新しい石焼専門店スパジオディルッソでは、今までよりも食事をもっと楽しく、もっと自由にカスタマイズできる石焼専門店のレストランとして生まれ変わります。

お好みのソースを選び、豊富な具材の中からお好きな組み合わせを選んでいただき、あなただけのオリジナル石焼料理を創作できます。

自分の好みにぴったり合った一皿を見つけるも良し、新たな組み合わせにチャレンジするも良し、来店の度に何度でも楽しめる内容となっています。

また、店内メインホールも一新しましたので、快適でオシャレな空間でゆったりとした時間を過ごせます。

あなたの「食の創造力」で、あなただけのオリジナル石焼メニューを楽しめます。

