TOKYOガンダムプロジェクト2024実行委員会は、2024年度も臨海副都心エリアの活性化、グローバル人材育成への貢献を目的に活動を展開していきます。

TOKYO GUNDAM FESTIVAL

TOKYOガンダムプロジェクト2024実行委員会は、2024年度も臨海副都心エリアの活性化、グローバル人材育成への貢献を目的に活動を展開。

今秋には高校生による「TOKYO GUNDAM FESTIVAL」をダイバーシティ東京 プラザにて開催します。

具体的には、「English Guide」と「High School Performance」の二つのプログラムで構成されており、高校生による英語観光ガイドと部活動パフォーマンスで、東京の若い世代のパワーで“おもてなし”と国際交流を深めていきます。

さらに同タイミングにて、臨海副都心のスポットを回遊しながら、重ね捺しでユニコーンガンダムを完成させるスタンプラリーも実施します。

また、東京藝術大学と連携して、ガンプラを作った後のランナー(プラモデルの枠の部分)を使用したリサイクルアートを制作。

リサイクルアートを通して、ガンダムとプラモデルを愛するファンとともに、身近なことから持続可能な社会の実現に貢献するSDGsのメッセージを発信。

【TOKYO GUNDAM FESTIVAL】

<English Guide>

高校生が外国人観光客に向けて、実物大ユニコーンガンダム立像や、アニメ『機動戦士ガンダム』の説明に加え、臨海副都心エリアの観光情報を英語で紹介します。

ダイバーシティ東京 プラザ2Fフェスティバル広場の実物大ユニコーンガンダム立像周辺で今秋10月より2か月間、複数回にわたり実施する予定です。

実施にあたり、事前に体験型英語学習施設「TOKYO GLOBAL GATEWAY(TGG)」での英語体験学習のうえガイドに臨みます。

2024年度は、初めて東京都以外の一般高校生からの参加も受け付ける予定です(詳細は、公式サイト参照)。

<High School Performance>

同タイミングにて、ダイバーシティ東京 プラザ2Fフェスティバル広場の実物大ユニコーンガンダム立像近くで、高校生たちが主役となり、チアリーディング、和太鼓、書道パフォーマンス、武道など日頃の部活動を披露します。

【スタンプラリー】

実物大ユニコーンガンダム立像周辺のみならず、臨海副都心のスポットを回遊して、実物大ユニコーンガンダム立像のビジュアルを完成させる重ね捺しスタンプラリーを実施。

国内外の観光客を含め誰もがその場で気軽に参加できる企画です。

(C)創通・サンライズ

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 高校生が英語で観光ガイド!TOKYO GUNDAM FESTIVAL appeared first on Dtimes.